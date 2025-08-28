ETV Bharat / bharat

आधार कार्ड में पता बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? जानें - AADHAR CARD

अगर आप नए घर या नए एड्रेस पर शिफ्ट हुए हैं, तो आप अपना आधार एड्रेस को ऑनलाइन बदल सकते हैं.

आधार कार्ड (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, टेलीकॉम समेत कई अन्य कामों में किया जाता है. आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर, पैन और फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ा होता है. इसलिए जरूरी है कि इसमें दी गई जानकारी सही और अपडेट हो.

ऐसे में अगर आप नए घर या नए एड्रेस पर शिफ्ट हुए हैं, तो आप अपना आधार एड्रेस को ऑनलाइन बदल सकते हैं. इसके लिए आपको आधार सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठकर इसे अपडेट कर सकते हैं.

आधार कार्ड में एड्रेस कैसे बदलें?

  • सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर विजिट करें.
  • इसके बाद 'My Aadhaar' सेक्शन में जांएं.
  • यहां Update Aadhaar Online चुनें.
  • इसके बाद अपने आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से लॉगिन करें.
  • Address Update का विकल्प चुनें.
  • अब नया पता सही-सही भरें.
  • नए पते का प्रमाण अपलोड करें.
  • सभी जानकारी चेक करके रिक्वेस्ट सबमिट कर दें.

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी
आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको बिजली/पानी का बिल , प्रॉपर्टी टैक्स रसीद पासपोर्ट, बैंक पासबुक/स्टेटमेंट, राशन कार्ड, किरायानामा, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी.

आधार में पता बदलने में कितना समय लगता है?
ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद UIDAI आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों और जानकारी की जांच करता है. इस प्रक्रिया में 7 से 10 वर्किंग डेज लगते हैं. सबमिट करने के बाद आपको URN (Update Request Number) मिलेगा, जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं. वहीं, अगर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाए तो नया e-Aadhaar UIDAI पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं.

आधार पता बदलते समय किन बातों का रखें ख्याल?
आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, जिससे आपको OTP मिल सके. साथ ही एड्रेस ध्यान से भरें और दस्तावेज की स्कैन कॉपी साफ और वैध हो. बता दें कि आधार कार्ड में पता बदलने के लिए आमतौर पर 50 रुपये की फीस देनी होती है शुल्क नॉन-रिफेंडेबल होता है.

