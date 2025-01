ETV Bharat / bharat

राशन कार्ड बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन और किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत? जानें कौन होगा दायरे से बाहर - HOW TO APPLY FOR RATION CARD

राशन कार्ड बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: सरकार गरीबों के लिए आए दिन कोई न कोई स्कीम लेकर आती है. इन योजनाओं के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देती है. इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड की जरूरत होती है. ऐसे में अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको इन योजनाओं से वंचित रह जाएंगे. अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप यह काम घर बैठे कर सकते हैं. राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड की जरूरत होगी. इसके अलावा आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है. इससे पता चलेगा कि आप राशन कार्ड पाने के योग्य हैं या नहीं. राशन कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन?

अगर आप ऑनलाइन माध्यम से राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपको अपने राज्य के सरकारी पोर्टल पर जाना होगा. यहां आपको राशन कार्ड बनवाने का ऑप्शन मिलेगा. मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो (https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/Default.aspx) पर जाकर राशन कार्ड बनवा सकते हैं. वहीं, बिहार के लोगों को (https://epds.bihar.gov.in/Default.aspx) पर जाना होगा. ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई?

राशन कार्ड बनवाने के लिए अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल या पानी का बिल जमा करें. इसके बाद अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करें. फीस पेमेंट करने बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब आपका एलिजिबिलिटी को रिव्यू किया जाएगा. इसके बाद आपको राशन कार्ड मिल जाएगा. इन लोगों को नहीं बनेगा राशन कार्ड

जिन लोगों के पास कार, ट्रैक्टर, चार पहिया वाहन,रेफ्रिजरेटर, लाइसेंसी हथियार, एयर कंडीशनर हो. उनको राशन कार्ड नहीं बनता. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जिन लोगों की इनकम सालाना 2 लाख रुपये और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा है, वे भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकते. वहीं,अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करता है, तो उसे भी राशन कार्ड की सुविधा नहीं मिल सकती.