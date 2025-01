ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे करें अप्लाई ? किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत ? जानें - HOW TO APPLY FOR PM AWAS YOJNA

नई दिल्ली: देश के हर गरीब को घर दिलाने के उद्देश्य से 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana ) की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत लाभार्थी को घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है. सब्सिडी की राशि आय के अनुसार अलग-अलग होती है. लाभार्थी को लोन चुकाने के लिए 20 साल का समय दिया जाता है. योजना को शहरी और ग्रामीण दो भागों में बांटा गया है. ग्रामीण भारत में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के नाम से चलाया जाता है, जबकि शहरों में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) के नाम से चलाया जाता है. योजना का लाभ उठाने के लिए कई शर्तों का पालन करना होता है. पीएम आवास योजना का सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले राज्यों में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल है. पीएम आवास योजना के लिए पात्रता

योजना का लाभ उठाने के लिए 18 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए.

आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरुरी है.

अधिकमत 55 साल की आयु तक के लोग आवेदन कर सकते हैं.

आवेदक का भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.

घर खरीदने के लिए पहले से कोई भी सरकारी अनुदान नहीं लिया हो.

उम्मीदवार का निम्न आय वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर मध्यम आय कैटेगरी में आना जरुरी है.

पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन

सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक साईट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएं.

इसके बाद मुख्य पेज पर दिए सिटिजन असेसमेंट के विकल्प पर क्लिक करें.

इसके बाद ‘ऑनलाइन आवेदन’ के विकल्प पर क्लिक करें.

अब ‘इन सीटू स्लम रिडेवलपमेंट’ के विकल्प पर जाएं.

यहां आपको आधार नंबर और नाम भरना होगा.

इसके बाद विवरण को वेरिफाई करने के लिए चेक पर क्लिक करें.

अब आपके सामने फ़ॉर्मेट ए खुलेगा. जिसमें राज्य का नाम, जिले का नाम, शहर का नाम, योजना क्षेत्र/ विकास क्षेत्र, परिवार के मुखिया का नाम, लिंग, पिता का नाम, परिवार के मुखिया की आयु, वर्तमान पता, सम्पर्क दौरा, स्थाई पता जैसी जानकारियां भरनी होगी.

इसके साथ ही आधार नंबर दिखेगा, जिसके बाद आपको पहचान पत्र जमा करना होगा.

सारी जानकारी अच्छे से भरें. जिसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा भरकर आवेदन को सेव कर लें.

सबमिट करते ही आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन हो जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थाई पता का विवरण, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, शपथ पत्र ( जिसमें लिखा हो भारत में कहीं भी आवेदक का पक्का मकान नहीं हो ) और हाउसिंग सोसायटी या सक्षम प्राधिकारी से एनओसी जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होगाी. गौरतलब है कि अगर किसी शख्स ने एक बार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर लिया है, तो उसे दोबारा इसका लाभ नहीं मिलेगा. साथ जिन आवेदक का सालाना वेतन 6 लाख से अधिक हैं, वह भी इसके लिए पत्र नहीं हैं.