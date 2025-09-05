ETV Bharat / bharat

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन? जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रक्रिया - RATION CARD

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को अपने आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण पत्र की जरूरत होगी.

Ration Card
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन? (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 3:40 PM IST

नई दिल्ली: सरकार की ओर से मिलने वाला राशन कार्ड लाखों परिवारों के लिए एक जीवन रेखा जैसा होता है. इस कार्ड से उन परिवारों को कम कीमत पर अनाज और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री मिलती है, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. इसके अलावा यह सरकार की ओर चलने वाले कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वैध प्रमाण होता है.

अगर किसी शख्स के पास राशन कार्ड नहीं है तो वह अपने राज्य के खाद्य और नागरिक सप्लाई विभाग के पोर्टल की मदद से राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया कर सकता है. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो आज हम आपको नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है?

क्यों जरूरी है राशन कार्ड?
राशन कार्ड बनवाने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर यह क्यों जरूरी होता है. दरअसल, इस भारत सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Act) के तहत जारी किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती कीमतों पर अनाज, दालें, चीनी और मिट्टी का तेल जैसी चीजें मुहैया कराना होता है.

नया राशन कार्ड बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है?

  • सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • यहां राशन कार्ड आवेदन या नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करें जैसे विकल्प देखें.
  • इसके बाद अकाउंट बनाने या पहले से मौजूद अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा.
  • अब अप सही और पूरी जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें.
  • इस दौरान आपको नाम, पता, परिवार के सदस्यों की जानकारी और आय जैसी डिटेल देनी होगी.
  • इसके बाद जरूरी दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपियां अपलोड करें.
  • अब फॉर्म जमा कर दें.

    ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
  • अपने नजदीकी राशन डीलर या फूड सप्लाई सेंटर पर जाएं.
  • यहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करके उसे भरें.
  • फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी ऐड करें
  • फॉर्म और दस्तावेजों को जमा करें.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक का आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. इसके अलावा राशन कार्ड के आवेदन के लिए आपको परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, पते का प्रमाण, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, या गैस कनेक्शन का बिल,परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो और परिवार की आय का प्रमाण पत्र की आवश्यक्ता होगी.

