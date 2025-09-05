ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: सरकार की ओर से मिलने वाला राशन कार्ड लाखों परिवारों के लिए एक जीवन रेखा जैसा होता है. इस कार्ड से उन परिवारों को कम कीमत पर अनाज और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री मिलती है, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. इसके अलावा यह सरकार की ओर चलने वाले कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वैध प्रमाण होता है.

अगर किसी शख्स के पास राशन कार्ड नहीं है तो वह अपने राज्य के खाद्य और नागरिक सप्लाई विभाग के पोर्टल की मदद से राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया कर सकता है. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो आज हम आपको नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है?

क्यों जरूरी है राशन कार्ड?

राशन कार्ड बनवाने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर यह क्यों जरूरी होता है. दरअसल, इस भारत सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Act) के तहत जारी किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती कीमतों पर अनाज, दालें, चीनी और मिट्टी का तेल जैसी चीजें मुहैया कराना होता है.