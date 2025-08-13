ETV Bharat / bharat

बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे करें आवेदन? स्टेप-बाय-स्टेप जानें फुल प्रॉसेस - BIRTH CERTIFICATE

जन्म प्रमाण पत्र पहचान वेरिफिकेशन के लिए काम आने वाला एक आवश्यक दस्तावेज है. इसके लिए आवेदन करना बेहद सरल है.

Birth Certificate
जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? (ETV Bharat Graphics)
Published : August 13, 2025 at 2:21 PM IST

नई दिल्ली: अगर आपकी उम्र ज्यादा है और फिर भी आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं. दरअसल, कई लोग खुद ऐसे स्थिति का सामना कर रहे हैं और अक्सर उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है. अच्छी खबर यह है कि अब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना बेहद आसान हो गया है.

बता दें जन्म प्रमाण पत्र पहचान वेरिफिकेशन के लिए काम आने वाला एक आवश्यक दस्तावेज है और अक्सर विभिन्न आधिकारिक उद्देश्यों, जैसे पासपोर्ट, स्कूल में एडमिशन या सरकारी सेवाओं के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. अगर आपने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो तुरंत इसके लिए आवेदन करें.

इसकी आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है और इसमें 20 रुपये का मामूली फीस लगती है. हालांकि, अगर आप देर से आवेदन करते हैं तो अतिरिक्त शुल्क लग सकता है. तो चलिए अब आपको इसके आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं.

बर्थ सर्टिफिकेट की आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट CRSORGI.gov.in पर जाएं. यह साइट साइन अप करने और जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुरू करने का मुख्य द्वार है. इसके बाद साइन अप विकल्प पर क्लिक करें और अपना यूजर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें. इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम सहित विशिष्ट राज्यों के लिए डिजाइन किए गए एक नए पोर्टल पर डायरेक्ट किया जाएगा. यहां संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
अब नए पोर्टल पर फिर से साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें. सामान्य जानकारी जैसे कि नाम, उपनाम, लिंग और जन्म तिथि की जानकारी दें और फिर आगे बढ़ने के लिए 'नेकस्ट' पर क्लिक करें. इसके बाद अगले टैब में अपना पता दर्ज करें. यहां अपने राज्य, जिले, उप-जिले, गांव/कस्बा पिन कोड, भवन संख्या, मकान संख्या, गली का नाम जैसी डिटेल दें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें.

आधार और राष्ट्रीयता प्रदान करें
इसके बाद अपना आधार नंबर और राष्ट्रीयता चुनें. एक्नोॉलिजमेंट बॉक्स पर टिक करें और नेक्सट पर क्लिक करें. इसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. ओटीपी दर्ज करने के बाद अपनी ईमेल आईडी भरें और 'स्किप और रजिस्टर करें' पर क्लिक करें. यह आपको लॉगिन पेज पर ले जाएगा.

यहां लॉग इन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें. इसके लिए आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. इसे दर्ज करके लॉग इन करें. इसके बाद ऊपर की ओप दाएं कोने में मौजूद तीन पंक्तियों पर क्लिक करें और 'बर्थ' चुनें और फिर जन्म की सूचना दें का विकल्फ चुनें.

बर्थ प्लेस की जानकारी भरें
अपना जन्म स्थान दर्ज करें और राज्य (जैसे, उत्तर प्रदेश) चुनें. इसके बाद भाषा का चयन करें. इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की डेट अपने आप भर जाएगी. इसके बाद बच्चे की जानकारी जन्म तिथि (DOB) दर्ज करें और पूछे जाने पर उसकी पुष्टि करें. अब जन्म समय और लिंग भरें। यदि आपके पास आधार संख्या है, तो उसे भी शामिल करें.

अगर बच्चे का नाम तय नहीं हुआ है, तो संबंधित बॉक्स पर टिक करें. पहला और अंतिम नाम दर्ज करें और विवरण की पुष्टि करें. इसके बाद माता-पिता की जानकारी दें जैसे कि पिता का विवरण (नाम, अंतिम नाम, आधार संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर. फिर माता के लिए भी यही करें.

एड्रेस डिटेल
एड्रेस सेक्शन में सुनिश्चित करें कि आपने 'भारत में' चुना है. माता-पिता के पते के समान ही विवरण भरें और यदि लागू हो, तो 'माता-पिता के पते की प्रतिलिपि बनाएं' विकल्प पर टिक करें. इसके बाद जन्म स्थान चुनें, जैसे कि अस्पताल, राज्य और जिला, गांव/कस्बा. यदि आप कस्बा चुनते हैं, तो वार्ड का विवरण अवश्य भरेंय

रजिस्ट्रेशन यूनिट
इसके बाद रजिस्ट्रेशन यूनिट और अस्पताल का नाम बताएं. अगर आपने अन्य चुना है, तो अस्पताल का नाम मैन्युअल रूप से दर्ज करें. अब सांख्यिकीय जानकारी भरे. इसमें माता-पिता का पता, भले ही वे अलग-अलग हों. व्यक्तिगत जानकारी, जैसे धर्म, पिता की शिक्षा और व्यवसाय की डिटेल दें.

महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी
फॉर्म भरते समय और जन्म के समय मां की आयु बताएं. इस जन्म के समय मां के बच्चों की संख्या भरें. साथ ही प्रसव का प्रकार (निजी या सरकारी अस्पताल), प्रसव विधि (सामान्य), जन्म के समय बच्चे का वजन और गर्भावस्था की अवधि भी बताएं.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
आपको तीन दस्तावेज अपलोड करने होंगे, प्रत्येक का आकार 8MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इसमें अस्पताल से छुट्टी की पर्ची शामिल है. इसके अलावा आप अतिरिक्त प्रमाण पत्र के रूप में पैन कार्ड (बच्चे या माता-पिता में से किसी एक के लिए) और जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी सरकारी अधिकारी का आदेश भी अपलोड कर सकते हैं. सभी दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, अपने आवेदन का प्रीव्यू करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें.

फाइनल सबमिशन
अपनी जानकारी ध्यान से पढ़ें और फॉर्म जमा करें. आमतौर पर इसके लिए आपको केवल 20 रुपये का भुगतान करना होता है. अगर आप देर से आते हैं, तो संभावित जुर्माने के लिए तैयार रहें.

