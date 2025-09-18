ETV Bharat / bharat

एक शिक्षक के नक्सली बनने की कहानी: माओवादियों ने पार्टी में शामिल होने का डाला था दबाव, अब हो रहा पछतावा

ग्राफिक्स इमेज ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 18, 2025 at 2:50 PM IST | Updated : September 18, 2025 at 2:56 PM IST 7 Min Read

मो अरबाज की रिपोर्ट चतरा: जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के लोबगा गांव के रहने वाले सूरज गंझू उर्फ नारायण जी को शिक्षक बनना था, लेकिन उनका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका. उन्होंने बच्चों को पढ़ाना जरूर शुरू किया, लेकिन शिक्षक बनने के बजाए हथियार उठा लिया और माओवादियों के साथ चले गए. अब, वर्षों जेल में रहने के बाद, वह मुख्यधारा में लौट आए हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर भी उन्हें शिक्षक न बन पाने का मलाल है. उन्हें नक्सली गतिविधियों में शामिल होने का पछतावा है. सूरज गंझू आज अपनी जिंदगी के दो विपरीत ध्रुवों के बीच झूल रहे हैं. कभी भाकपा (माओवादी) के सब-जोनल कमांडर रहे सूरज गंझू अब खेतों में हल चलाते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं. जानकारी देते संवाददाता मो, अरबाज (ईटीवी भारत) सूरज की कहानी: एक शिक्षक से नक्सली तक उदास स्वर में सूरज बताते हैं कि मेरा जन्म 1975 में लोबगा गांव में हुआ था. 1991 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद बिहार शिक्षा परियोजना के तहत एजुकेशन गारंटी स्कीम (ईजीएस) सेंटर में शिक्षक के रूप में काम शुरू किया. गांव के कच्चे घरों के बाहर बने अस्थायी स्कूलों में बच्चों को अक्षर सिखाते, उन्हें सपनों की उड़ान भरने की प्रेरणा देते. उस समय सूरज को लगता था कि शिक्षा ही वह हथियार है, जो गरीबी और अज्ञानता के अंधेरे को मिटा सकता है. वे कहते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाकर खुश था. मुझे लगता था कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूं. सूरज गंझू का परिवार (ईटीवी भारत) उन्होंने बताया कि 1990 का दशक झारखंड के जंगलों में नक्सली आंदोलन का उफान भरा दौर था. सिमरिया प्रखंड मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर सिंदरेला पहाड़ी पर बसा लोबगा गांव उस समय नक्सलियों का गढ़ था. 1993-94 में एक रात भाकपा माओवादी जोनल कमांडर कुलदीप गंझू अपने सशस्त्र दस्ते के साथ सूरज के गांव पहुंचा. गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई गई, जिसमें पढ़े-लिखे युवाओं को नक्सली संगठन में शामिल करने का फैसला लिया गया. सूरज बताते हैं, गांव में मैं सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा था. कुलदीप ने मुझे संगठन में शामिल होने का दबाव डाला. मना करने पर जान से मारने की धमकी दी. डर के मारे मैंने हथियार उठा लिया. सूरज गंझू (ईटीवी भारत) नक्सल की राह: प्रशिक्षण से हिंसा तक सूरज कहते हैं शिक्षक का काम छोड़कर उन्होंने पारसनाथ की ऊंची पहाड़ियों में भाकपा (माओवादी) और पीपुल्स वार ग्रुप के संयुक्त प्रशिक्षण शिविर में कदम रखा. वहां उन्हें गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई- जंगल में घात लगाना, हथियार चलाना और दुश्मन की घेराबंदी करना. सूरज ने सोचा था कि यह संघर्ष व्यवस्था को बदलेगा, गरीबों को न्याय दिलाएगा. लेकिन जल्द ही उन्हें हकीकत का एहसास हुआ. जंगल में छिपकर रहना, पुलिस से मुठभेड़, हिंसा- यह सब व्यर्थ था. वे कहते हैं कि मेरे गांव की स्थिति आज भी वैसी ही है. न जंगल बदला, न खेत-खलिहान सुधरे, 1993-94 में नक्सली संगठन में शामिल होने के बाद सूरज एक सक्रिय सदस्य बनने के साथ-साथ भाकपा माओवादी में सब जोनल कमांडर बन गया. लेकिन 2005 तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था. वे घर लौट आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जेल की सलाखों के पीछे बिताए सालों ने सूरज को अपनी गलतियों पर गहराई से सोचने का मौका दिया. आखिरकार अब न्यायालय ने सभी मामलों में उन्हें बरी कर दिया.

Last Updated : September 18, 2025 at 2:56 PM IST