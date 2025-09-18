एक शिक्षक के नक्सली बनने की कहानी: माओवादियों ने पार्टी में शामिल होने का डाला था दबाव, अब हो रहा पछतावा
सूरज गंझू का सपना था कि वह एक शिक्षक बनें. हालात ने उन्हें नक्सली बना दिया. अब वे मुख्यधारा में लौट आए हैं.
मो अरबाज की रिपोर्ट
चतरा: जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के लोबगा गांव के रहने वाले सूरज गंझू उर्फ नारायण जी को शिक्षक बनना था, लेकिन उनका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका. उन्होंने बच्चों को पढ़ाना जरूर शुरू किया, लेकिन शिक्षक बनने के बजाए हथियार उठा लिया और माओवादियों के साथ चले गए. अब, वर्षों जेल में रहने के बाद, वह मुख्यधारा में लौट आए हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर भी उन्हें शिक्षक न बन पाने का मलाल है. उन्हें नक्सली गतिविधियों में शामिल होने का पछतावा है.
सूरज गंझू आज अपनी जिंदगी के दो विपरीत ध्रुवों के बीच झूल रहे हैं. कभी भाकपा (माओवादी) के सब-जोनल कमांडर रहे सूरज गंझू अब खेतों में हल चलाते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं.
सूरज की कहानी: एक शिक्षक से नक्सली तक
उदास स्वर में सूरज बताते हैं कि मेरा जन्म 1975 में लोबगा गांव में हुआ था. 1991 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद बिहार शिक्षा परियोजना के तहत एजुकेशन गारंटी स्कीम (ईजीएस) सेंटर में शिक्षक के रूप में काम शुरू किया. गांव के कच्चे घरों के बाहर बने अस्थायी स्कूलों में बच्चों को अक्षर सिखाते, उन्हें सपनों की उड़ान भरने की प्रेरणा देते. उस समय सूरज को लगता था कि शिक्षा ही वह हथियार है, जो गरीबी और अज्ञानता के अंधेरे को मिटा सकता है. वे कहते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाकर खुश था. मुझे लगता था कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूं.
उन्होंने बताया कि 1990 का दशक झारखंड के जंगलों में नक्सली आंदोलन का उफान भरा दौर था. सिमरिया प्रखंड मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर सिंदरेला पहाड़ी पर बसा लोबगा गांव उस समय नक्सलियों का गढ़ था. 1993-94 में एक रात भाकपा माओवादी जोनल कमांडर कुलदीप गंझू अपने सशस्त्र दस्ते के साथ सूरज के गांव पहुंचा. गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई गई, जिसमें पढ़े-लिखे युवाओं को नक्सली संगठन में शामिल करने का फैसला लिया गया.
सूरज बताते हैं, गांव में मैं सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा था. कुलदीप ने मुझे संगठन में शामिल होने का दबाव डाला. मना करने पर जान से मारने की धमकी दी. डर के मारे मैंने हथियार उठा लिया.
नक्सल की राह: प्रशिक्षण से हिंसा तक
सूरज कहते हैं शिक्षक का काम छोड़कर उन्होंने पारसनाथ की ऊंची पहाड़ियों में भाकपा (माओवादी) और पीपुल्स वार ग्रुप के संयुक्त प्रशिक्षण शिविर में कदम रखा. वहां उन्हें गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई- जंगल में घात लगाना, हथियार चलाना और दुश्मन की घेराबंदी करना. सूरज ने सोचा था कि यह संघर्ष व्यवस्था को बदलेगा, गरीबों को न्याय दिलाएगा. लेकिन जल्द ही उन्हें हकीकत का एहसास हुआ. जंगल में छिपकर रहना, पुलिस से मुठभेड़, हिंसा- यह सब व्यर्थ था.
वे कहते हैं कि मेरे गांव की स्थिति आज भी वैसी ही है. न जंगल बदला, न खेत-खलिहान सुधरे, 1993-94 में नक्सली संगठन में शामिल होने के बाद सूरज एक सक्रिय सदस्य बनने के साथ-साथ भाकपा माओवादी में सब जोनल कमांडर बन गया. लेकिन 2005 तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था. वे घर लौट आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जेल की सलाखों के पीछे बिताए सालों ने सूरज को अपनी गलतियों पर गहराई से सोचने का मौका दिया. आखिरकार अब न्यायालय ने सभी मामलों में उन्हें बरी कर दिया.
मुख्यधारा में वापसी: एक नई शुरुआत
जेल से रिहा होने के बाद सूरज ने हिंसा की राह छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया. आज वे लोबगा गांव में पशुपालन और खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का पेट पालते हैं. उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं. लेकिन अतीत का साया अभी भी उनके पीछे है.
सूरज कहते हैं, न्यायालय ने मुझे बरी कर दिया, फिर भी पुलिस हमें परेशान करती है. कहीं कोई घटना होती है, तो पूछताछ के नाम पर दरवाजे पर आ जाती है. हम मुख्यधारा में लौट चुके हैं, अब हमें शांति से जीने दो. सूरज का सबसे बड़ा मलाल शिक्षक न बन पाने का है. वे कहते हैं कि अगर मैं नक्सलियों के साथ न गया होता, तो आज पारा शिक्षक होता. मेरे कई साथी, जो ईजीएस सेंटर में पढ़ाते थे, बाद में स्थायी शिक्षक बन गए. मैं भले ही बड़ा आदमी न बन पाता, लेकिन गांव के बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवार सकता था.
लोबगा का इतिहास: हिंसा का साया
लोबगा गांव का इतिहास नक्सली हिंसा से भरा पड़ा है. 90 के दशक में यह गांव माओवादियों का प्रमुख गढ़ था. सूरज के अलावा इस गांव ने रोहन गंझू जैसे कई बड़े नक्सली कमांडरों को जन्म दिया. उस दौर में गांव अक्सर सुर्खियों में रहा, खासकर तब, जब माओवादी निरपेंद्र ने दो विशालकाय जंगली हाथियों को मार गिराया. नक्सलियों का दावा था कि ये हाथी ग्रामीणों की फसलों को नष्ट कर रहे थे, लेकिन यह घटना गांव की हिंसक छवि को और गहरा गई. आज लोबगा गांव शांत है, लेकिन उसका अतीत अभी भी लोगों के जेहन में जिंदा है.
सूरज की वापसी ने गांव वालों को राहत दी है. पंचायत की मुखिया मीना देवी कहती हैं, सूरज अब सुधर गया है. वह गांव में रहता है, खेती और पशुपालन करता है. हम चाहते हैं कि वह ऐसे ही मुख्यधारा में बना रहे. गांव के शंकर भोक्ता कहते हैं, सूरज अब सबसे मिलनसार रहता है. वह गांव वालों का सम्मान करता है और अपनी इज्जत की जिंदगी जी रहा है.
परिवार का दर्द: एक बिखरा सपना
सूरज के पिता रूपन गंझू का दर्द भी कम नहीं. वे बताते हैं, सूरज के नक्सली बनने के बाद हमारा परिवार बिखर गया. जेल जाने के बाद अब वह लौट आया है, लेकिन उसका वह फैसला हमारे लिए भारी पड़ा. घर में हमेशा डर का माहौल रहता था. पंचायत की मुखिया के पति और समाजसेवी आशीष गंझू कहते हैं, सूरज को बिहार बोर्ड से शिक्षक की नौकरी मिली थी, लेकिन उसने उसे छोड़कर नक्सली राह चुनी. गांव वाले इससे नाराज थे, लेकिन अब वह मुख्यधारा में लौट आया है, जिससे सभी खुश हैं
पुलिस का संदेश: सरेंडर करें, मुख्यधारा में आएं
चतरा के पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल कहते हैं, सभी सक्रिय उग्रवादियों के लिए मेरा संदेश है कि वे सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण करें और मुख्यधारा में लौटें. पुलिस उनकी हरसंभव मदद करेगी. जो पूर्व नक्सली मुख्यधारा में लौट चुके हैं, उनसे प्रेरणा लें.
शिक्षा और विकास: असली क्रांति का रास्ता
सूरज की कहानी एक सबक है. वे कहते हैं, हिंसा और सशस्त्र आंदोलन से कुछ नहीं बदलता. मेरा सपना व्यवस्था बदलने का था, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं बदला. सूरज का मलाल न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है. सूरज की कहानी याद दिलाती है कि गलती सुधारने में कभी देर नहीं होती.
