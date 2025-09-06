मुंबई को RDX से उड़ाने की धमकी देने वाला पटना का ज्योतिषी कैसे पकड़ा गया? नोएडा पुलिस ने बतायी पूरी कहानी
मुंबई पुलिस द्वारा गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त से संपर्क करने के तुरंत बाद, तुरंत स्वाट टीम का गठन कर जांच शुरू की गयी.
Published : September 6, 2025 at 1:28 PM IST
गौतम देबरॉय.
नई दिल्ली: गणेश पूजा के दौरान मुंबई को बम धमाके से दहलाने की धमकी देने का आरोपी नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी की पहचान अश्विनी कुमार सुप्रा के रूप में की गयी. बिहार के पटना का रहनेवाला है. नोएडा के थाना सेक्टर 113 इलाके में रहने वाले आरोपी को स्वाट (Special Weapons and Tactics) टीम ने पकड़ कर मुंबई पुलिस के हवाले किया. उसकी गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने राहत की सांस ली.
गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया, "मुंबई पुलिस द्वारा गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त से इस मुद्दे पर संपर्क करने के तुरंत बाद, हमने एक स्वाट टीम का गठन किया और जांच शुरू की. चार घंटे की कड़ी जांच के बाद हमने आरोपी अश्विनी कुमार सुप्रा को गिरफ्तार कर लिया, जिसने 400 किलो आरडीएक्स की मदद से मुंबई को उड़ाने की धमकी भरा कॉल जारी किया था."
Bomb Threat Suspect Arrested Within 24 Hours— मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) September 6, 2025
The Mumbai Crime Branch has arrested a man from Noida, Uttar Pradesh, for allegedly issuing a bomb threat to the city. The investigation team also recovered the mobile phone and SIM card used in the crime.
Yesterday, the Mumbai… pic.twitter.com/6PjelHjUUw
ऑपरेशन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए मिश्रा ने कहा कि शुरुआत में जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई थी, वह बंद था. उसके बाद आरोपी का पता लगाने के लिए स्थानीय खुफिया और निगरानी प्रणाली और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया गया. शुरुआत में उस विक्रेता की पहचान की जिससे सिम जारी किया था. उसके बाद नोएडा 79 में एक बहुमंजिला फ्लैट की पहचान की जहां आरोपी अश्विनीकुमार रह रहा था.
मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने धमकी भरे संदेश भेजने में प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त कर लिया है. पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपी अश्विनी कुमार का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है. अश्विनी कुमार पटना के रहने वाले हैं और ज्योतिषी होने का दावा करता है. पुलिस ने सिम कार्ड जारी करने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया. मिश्रा ने बताया कि इससे पहले 2023 में अश्विनी कुमार को जालसाजी के एक मामले में जेल भेजा गया था.
#WATCH | Maharashtra | The accused Ashwin Kumar Supra has been brought to Mumbai by the Mumbai Crime Branch. He was arrested earlier today from Noida by the Mumbai Crime Branch for making bomb blast threats in Mumbai.— ANI (@ANI) September 6, 2025
(Source: Mumbai Crime Branch) https://t.co/rsA8XG1S5N pic.twitter.com/afDYoCEApY
बता दें कि गुरुवार को मुंबई में ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर धमकी भरा संदेश मिला था, जिसमें दावा किया था कि 14 आतंकवादी मानव बम और 400 किलोग्राम आरडीएक्स के साथ शहर में घुस आए हैं. शहर को उड़ाने के लिए आरडीएक्स को 34 वाहनों में रखा गया है. गणेश विसर्जन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया.
इसे भी पढ़ेंः