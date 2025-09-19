ETV Bharat / bharat

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

भूमकाल विद्रोह से बस्तर के आदिवासियों में विद्रोह की भावना पनपी: इस शोषण की परिणति 1910 के भूमकाल विद्रोह में हुई, जहां आदिवासी लोगों ने अंग्रेजों और उनके ठेकेदारों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया. हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसने आदिवासियों में प्रतिरोध की भावना को प्रज्ज्वलित कर दिया, जो अपने राजा को ही अपना एकमात्र रक्षक मानने लगे.

औपनिवेशिक शोषण और आदिवासी असंतोष: समय के साथ, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने बस्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए. समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज ने आदिवासी आबादी के शोषण को बढ़ावा दिया. क्षेत्र के बाहर के ठेकेदार स्थानीय जनजातियों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते थे, उन्हें जबरन मजदूरी करवाते थे और ऐसे कर लगाते थे, जो उनकी वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थे.

काकतीय राजवंश का उदय: काकतीय राजवंश, विशेष रूप से रानी रुद्रमा देवी के अधीन, अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था. कई आक्रमणों और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद, यह राजवंश कमजोर हो गया. 14वीं शताब्दी के आरंभ में, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसके परिणामस्वरूप अनाम देव द्वारा दंडकारण्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जिन्होंने देवी दंतेश्वरी के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया, जिससे इस क्षेत्र का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व और भी पुष्ट हुआ.

इस घटना के महत्व को समझने के लिए, हमें बस्तर और उसके आदिवासी समुदायों के इतिहास में गहराई से जाना होगा. सदियों पहले, दंडकारण्य वन, जो कई राज्यों में फैला है, विभिन्न जनजातियों का निवास स्थान था और बाद में विभिन्न राजवंशों ने इस पर शासन किया. नल वंश ने 12वीं शताब्दी तक बस्तर पर शासन किया, जिसके बाद वारंगल के काकतीय वंश ने सत्ता संभाली.

राजा प्रवीर चंद्र भंज देव की हत्या: उस दौर के स्थानीय मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंज देव आदिवासी लोगों के प्रिय थे और उन्हें देवता मानते थे. उनकी हत्या ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया, बल्कि इस क्षेत्र में नक्सलवाद के उदय का आधार भी तैयार कर दिया. 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुए नक्सली आंदोलन को लगभग 1300 किलोमीटर दूर बस्तर में उपजाऊ जमीन मिली.

नक्सलवाद और राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की कहानी: बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव (KING PRAVEER CHANDRA BHANJDEO) की हत्या ने बस्तर को पूरे तरीके से नक्सलवाद की आग में झोंक दिया. साल 1966 में राजा प्रवीर चंद्र भंज देव की हत्या बस्तर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिससे इस क्षेत्र में नक्सली आंदोलन का उदय हुआ.

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की उत्पत्ति: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद 1960 के दशक के अंत में शुरू हुआ. भोपालपटनम के रास्ते राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित बस्तर की शांत घाटी में फैला. घने जंगलों, खतरनाक भू-भाग और बस्तर के कई जिलों तक प्रशासन की खराब पहुंच के कारण छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का शिकार हुआ. 25 मई, 1967 को पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद की आधिकारिक शुरुआत के बाद, यह झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश सहित 12 राज्यों के 220 जिलों में फैल गया. छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से इन राज्यों से घिरा हुआ था, इसलिए नक्सलवाद यहीं बना रहा.

माओवादी विद्रोही हाशिए पर पड़े लोगों, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन उनके तरीकों में सशस्त्र हिंसा, जबरन वसूली, बुनियादी ढांचे का विनाश, बच्चों और नागरिकों की भर्ती शामिल है. इसे वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) भी कहा जाता है.

रायपुर/ बस्तर : पश्चिम बंगाल में साल 1960 के दशक में उपजा नक्सलबाड़ी आंदोलन देश के कई राज्यों में नक्सलवाद के रूप में फैला. छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में यह पहुंच गया. उसके बाद आंध्रप्रदेश में नक्सलवाद का सफाया किया गया. अब छत्तीसगढ़ में इस समस्या से सुरक्षाबलों और सरकार की जंग जारी है.

राजा प्रवीर चंद्र भंज देव की विरासत: 1921 में राजा रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद, उनकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी को रानी बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों के कुछ और ही इरादे थे. वे बस्तर की खनिज से समृद्ध भूमि पर नियंत्रण करना चाहते थे, जिसके कारण राजनीतिक चालबाजी हुई और अंततः प्रफुल्ल कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में विदेश में मृत्यु हो गई.

प्रवीर चंद भंजदेव को मिली कमान: उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके युवा पुत्र, प्रवीर चंद्र भंज देव को राजा बनाया, ताकि वे अपने हितों के लिए उनका इस्तेमाल कर सकें. अंग्रेजों ने प्रवीर चंद भंजदेव को इंग्लैंड में रखा. 18 वर्ष की आयु में बस्तर लौटने पर उन्हें अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय का एहसास होने लगा.

भारत की आजादी और प्रवीर चंद भंजदेव का प्रण: साल 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, प्रवीर चंद्र भंज देव ने सरकार और खनन कंपनियों के अतिक्रमणकारी हितों से अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की. बस्तर के संसाधनों के दोहन के उनके विरोध के कारण राज्य सरकार के साथ तनाव पैदा हो गया, जिसने उन पर खतरा होने का आरोप लगाया. उन्होंने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को लेकर सरकार से सीधी टक्कर लेनी शुरू कर दी.

प्रवीर चंद्र भंजदेव और तत्कालीन सरकार के रिश्ते कैसे रहे?: उस समय की तत्कालीन सरकार और बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के बीच रिश्ते और तल्ख होते चले गए. 25 मार्च 1966 को पुलिस ने बस्तर के शाही महल पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप राजा की हत्या कर दी गई. इस क्रूर कृत्य में न केवल राजा की जान चली गई, बल्कि कई आदिवासी रक्षकों की भी मौत हो गई. इस घटना से पूरे बस्तर में आक्रोश फैल गया, कई लोगों ने पुलिस को अंग्रेजों की तरह नए उत्पीड़क के रूप में देखा.

नक्सलवाद का उदय: राजा प्रवीर चंद्र भंज देव की हत्या ने नेतृत्व और विश्वास का शून्य पैदा कर दिया, जिससे नक्सलवादी आंदोलन का मार्ग खुला. 1967 में यह आंदोलन किसानों के अधिकारों और भूमि पुनर्वितरण की वकालत करते हुए गति पकड़ने लगा. राजा की मृत्यु से जनजातीय आबादी में व्याप्त असंतोष ने उन्हें नक्सलवादी विचारधारा के प्रति संवेदनशील बना दिया.

क्या कहते हैं बस्तर के जानकार ?: बस्तर के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता से राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के मुद्दे पर ईटीवी भारत ने बात की. उन्होंने बस्तर में नक्सलवाद के उदय की एक वजह प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या को भी माना. उन्होंने कहा कि प्रवीर चंद्र भंजदेव बस्तर के अंतिम महाराजा थे. आदिवासी उन्हें भगवान मानते थे. जैसे ही भारत आजाद हुआ औऱ देश में सरकार का गठन हुआ. राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर सरकार और बस्तर के राजा के बीच मतभेद पैदा हुआ. . जिसके बाद राजा की हत्या हुई. इससे आदिवासियों को काफी दुख पहुंचा. बस्तर के आदिवासी राजा के पार्थिव देह का दर्शन करना चाहते थे. उस समय के तत्कालीन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी. जिसकी वजह से आदिवासियों को बड़ा आघात लगा.

इस घटना के बाद आदिवासियों ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराई थी. इस हत्याकांड से आदिवासियों में आक्रोश फैला. इसके कुछ समय बाद बस्तर में माओवादियों का आगमन हुआ. अंदरूनी इलाकों में पहुंचे माओवादी भी शासन प्रशासन के खिलाफ ही थे. आदिवासियों के विरोध का लाभ माओवादियों को मिला. जिसके कारण अंदरूनी इलाकों में माओवादियों की जड़े मजबूत हुई. यह जड़े आज भी मजबूत हैं- मनीष गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, बस्तर

वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता ने बताया कि बस्तर का एक बड़ा भूभाग आज भी देश दुनिया की मुख्यधारा से कटा हुआ है. वहां बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह आज तक नहीं पहुंच पाई. मुख्यधारा में नहीं होने से माओवादियों ने उनका इस्तेमाल किया उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश. जिसके कारण बस्तर में माओवादियों की जड़ें और मजबूत होती गई.

बस्तर का जंगल नक्सलवाद के लिए सेफ गार्ड रहा: साल 2000 तक छत्तीसगढ़ मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था. छत्तीसगढ़ का यह घने जंगलों से घिरा क्षेत्र आदिवासी समूहों की आबादी का क्षेत्र है. आदिवासी समुदाय छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का लगभग 32 प्रतिशत और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की आबादी का लगभग 79 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं. मारिया गोंड और दोरला जनजातियां इस क्षेत्र के दो प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं.

नक्सलियों ने 1980 के दशक में मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में अपनी गतिविधियां शुरू कीं. इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों के संयोजन, जिनमें आदिवासी समुदायों का आर्थिक शोषण और पुलिस के साथ खराब संबंधों का इन्होंने फायदा उठाया. उसके बाद सरकारी सुविधाओं और राज्य संस्थानों के अभाव ने इसे और मजबूती दी. जिससे नक्सलवाद को समर्थन और बढ़ावा मिला. उदाहरण के लिए, सरकारी अधिकारियों ने बस्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों (विशेषकर दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले, जो अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा हैं) को दूरस्थ प्रशासनिक चौकियों या दंड पोस्टिंग के रूप में माना.

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या: छत्तीसगढ़ साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ. नए राज्य को नक्सली गतिविधियों से जूझना पड़ा. पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की सरकार की अस्थिरता और मध्य प्रदेश से आए लड़ाकों के आने से यह संघर्ष और भी जटिल हो गया. साल 2004 में पीडब्ल्यूजी और एमसीसी (Peoples War Group And Maoist Communist Centre) के विलय के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियां बढ़ गई. विशेष रूप से, दंडकारण्य क्षेत्र जिसे बस्तर का इलाका कहा जाता है, यह नक्सलियों का एक महत्वपूर्ण कमान केंद्र बन गया.

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के पैदा होने के कारण: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की उत्पति के कई कारण हैं. इसमें बस्तर का धीमा विकास सबसे बड़ी वजह है.