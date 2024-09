ETV Bharat / bharat

भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, देश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा एयरपोर्ट कौन सा, जानें - How Many Airports in India

Published : 3 hours ago | Updated : 3 hours ago

भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, देश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा एयरपोर्ट कौन सा ( ANI )

हैदराबाद: भारत में वर्तमान में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? देश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा एयरपोर्ट कौन सा है? शायद ही आपको इसका जवाब पता हो. अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन सवालों से आपका सामना हो सकता है. हम आपको आपको भारत में हवाई अड्डों के बारे में अहम जानकारी दे रहे हैं. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में वर्तमान 487 एयरपोर्ट या हवाई पट्टियां हैं. इनमें से 137 एयरपोर्ट का प्रबंधन एएआई करता है. एएआई जिन 137 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, इसमें 103 घरेलू हवाई अड्डे, 24 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे शामिल हैं. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल 3 (ANI) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वह निकाय है जो भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ-साथ घरेलू हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है. एएआई नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन काम करता है. यह देश में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के निर्माण, रखरखाव, उन्नयन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी हवाई अड्डों और 25 अन्य स्थानों पर जमीनी प्रतिष्ठानों के साथ पूरे भारतीय हवाई क्षेत्र और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं (ATMS) प्रदान करता है. भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शमशाबाद क्षेत्र में स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है. यह 5,948 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है. इसका 5,106 एकड़ क्षेत्र में फैला है. बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है.

त्रिची हवाई अड्डा भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट (ANI) भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित त्रिची हवाई अड्डा भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट है. यह 702.02 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. यहां का रनवे 8,136 फीट में बना है, जो सबसे छोटा है. भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट

लद्दाख में स्थित कुशोक बकुला रिनपोछे हवाई अड्डा भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है और दुनिया का 24वां सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है. यह औसत समुद्र तल से 3,256 मीटर की ऊंचाई पर बना है. लद्दाख में स्थित कुशोक बकुला रिनपोछे हवाई अड्डा (ANI) भारत में पहला हवाई अड्डा 1928 में मुंबई में नागरिक विमानन हवाई अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था और इसका नाम 'जुहू एयरोड्रोम' (Juhu Aerodrome) था. दुनिया भर में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट हर साल कम से कम एक करोड़ यात्रियों को संभालते हैं. अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (पोर्ट ब्लेयर)

विशाखापट्टनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (विशाखापट्टनम- आंध्र प्रदेश)

राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (हैदराबाद)

लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (गुवाहाटी- असम)

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (नई दिल्ली)

डाबोलिम हवाई अड्डा (गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा)

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (अहमदाबाद-गुजरात)

केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (बेंगलुरु-कर्नाटक)

मैंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (मंगलुरु-कर्नाटक)

कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (कोच्चि-केरल)

कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (कोझिकोड-केरल)

त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (तिरुवनंतपुरम-केरल)

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (मुंबई-महाराष्ट्र)

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (नागपुर-महाराष्ट्र)

बीर टिकेंद्रजीत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (इंफाल-मणिपुर)

बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (भुवनेश्वर-ओडिशा)

श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (अमृतसर-पंजाब)

जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जयपुर-राजस्थान)

चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (चेन्नई-तमिलनाडु)

कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (कोयंबटूर-तमिलनाडु)

तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (तिरुचिरापल्ली-तमिलनाडु)

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (लखनऊ-उत्तर प्रदेश)

लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (वाराणसी-उत्तर प्रदेश)

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (कोलकाता-पश्चिम बंगाल)

गया अंतरराष्ट्रीय हवाई-अड्डा (गया-बिहार)

सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (सूरत-गुजरात)

वडोदरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (वडोदरा-गुजरात)

शेख उल-आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (श्रीनगर-जम्मू-कश्मीर)

कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (कन्नूर-केरल)

पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (पुणे-महाराष्ट्र)

बागडोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (सिलीगुड़ी-पश्चिम बंगाल) यह भी पढ़ें- गोवा या सिक्किम... भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यहां देखें सूची

Last Updated : 3 hours ago