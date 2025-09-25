ETV Bharat / bharat

रिटायरमेंट के बाद EPF अकाउंट में कब तक रख सकते हैं पैसा? जानें कब तक मिलेगा ब्याज?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है.

EPF
रिटायरमेंट के बाद EPF अकाउंट में कब तक रख सकते हैं पैसा? (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 5:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अगर आप नौकरी करते हैं और अगर आपके भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट में पैसा जमा होता है, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद आपका पैसा अकाउंट में कितने समय तक सेफ रहेगा और कितने दिनों तक ब्याज मिलेगा.

इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है. यह इंफोर्मेशन 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले लोगों के लिए खास है.

61 साल की उम्र तक मिलेगा ब्याज
EPFO के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है और वह अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा राशी को नहीं निकालता है तो उसे अगले 3 साल यानी 61 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा. यह ब्याज उसके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा, जिससे आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी.

61 साल की उम्र के बाद क्या होगा?
61 साल की उम्र के बाद आपका ईपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा. इसके बाद अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलेगा. इसलिए EPFO कर्मचारियों को सलाह देता है कि 61 साल की उम्र पूरी होने के बाद कर्मचारियों को अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल लेना चाहिए.

इस नियम से उन लोगों के लिए फायदा होता है, जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने फंड को कुछ समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं. हालांकि, लंबे समय तक पैसा अकाउंट में छोड़ने से बचें, क्योंकि ब्याज बंद होने के बाद इसका कोई फायदा नहीं होगा.

इस संबंध में EPFO ने एक गाइडेंस वीडियो भी जारी किया है, जिसे आप उसकी आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर देख सकते हैं. वीडियो में पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया गया है.

राशि का दुरोपयोग करने वालों को चेतावनी
इसके अलावा EPFO ने उन लोगों को भी चेतावनी दी है, जो पीएफ अकाउंट से निकाली गई राशि का दुरोपयोग करते हैं. EPFO ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "गलत कारणों से पीएफ निकालने पर ईपीएफ योजना, 1952 के तहत वसूली हो सकती है. अपने भविष्य की रक्षा करें, पीएफ का इस्तेमाल केवल सही जरूरतों के लिए करें. आपका पीएफ आपकी जीवन भर की सुरक्षा कवच है!".

यह भी पढ़ें- PF का पैसा निकालने वाले सावधान! अगर किया ये काम तो ब्याज समेत पैसा वसूलेगा EPFO

For All Latest Updates

TAGGED:

EPFOEPF ACCOUNT INTERESTEPFO ACCOUNT HOLDERSEPF ACCOUNT AFTER RETIREMENTEPF ACCOUNT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.