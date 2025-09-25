रिटायरमेंट के बाद EPF अकाउंट में कब तक रख सकते हैं पैसा? जानें कब तक मिलेगा ब्याज?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है.
Published : September 25, 2025 at 5:43 PM IST
नई दिल्ली: अगर आप नौकरी करते हैं और अगर आपके भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट में पैसा जमा होता है, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद आपका पैसा अकाउंट में कितने समय तक सेफ रहेगा और कितने दिनों तक ब्याज मिलेगा.
इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है. यह इंफोर्मेशन 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले लोगों के लिए खास है.
61 साल की उम्र तक मिलेगा ब्याज
EPFO के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है और वह अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा राशी को नहीं निकालता है तो उसे अगले 3 साल यानी 61 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा. यह ब्याज उसके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा, जिससे आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी.
Did you know?— EPFO (@epfoofficial) September 18, 2025
Even if you leave your job, your EPF account will continue to earn interest till the age of 58!
After that, it becomes inoperative.
Stay informed, stay secure with EPF.
Scan the QR to know more.#EPF #EPFO #KnowYourEPF #FinancialSecurity #RetirementPlanning pic.twitter.com/w13cL37IlV
61 साल की उम्र के बाद क्या होगा?
61 साल की उम्र के बाद आपका ईपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा. इसके बाद अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलेगा. इसलिए EPFO कर्मचारियों को सलाह देता है कि 61 साल की उम्र पूरी होने के बाद कर्मचारियों को अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल लेना चाहिए.
इस नियम से उन लोगों के लिए फायदा होता है, जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने फंड को कुछ समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं. हालांकि, लंबे समय तक पैसा अकाउंट में छोड़ने से बचें, क्योंकि ब्याज बंद होने के बाद इसका कोई फायदा नहीं होगा.
इस संबंध में EPFO ने एक गाइडेंस वीडियो भी जारी किया है, जिसे आप उसकी आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर देख सकते हैं. वीडियो में पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया गया है.
राशि का दुरोपयोग करने वालों को चेतावनी
इसके अलावा EPFO ने उन लोगों को भी चेतावनी दी है, जो पीएफ अकाउंट से निकाली गई राशि का दुरोपयोग करते हैं. EPFO ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "गलत कारणों से पीएफ निकालने पर ईपीएफ योजना, 1952 के तहत वसूली हो सकती है. अपने भविष्य की रक्षा करें, पीएफ का इस्तेमाल केवल सही जरूरतों के लिए करें. आपका पीएफ आपकी जीवन भर की सुरक्षा कवच है!".
यह भी पढ़ें- PF का पैसा निकालने वाले सावधान! अगर किया ये काम तो ब्याज समेत पैसा वसूलेगा EPFO