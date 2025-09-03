नीरज कुमार की रिपोर्ट

पलामू: एक सितंबर को झारखंड के नक्सल इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ है. प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के 9 सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया. आत्मसमर्पण की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि झारखंड पुलिस को चार AK-47, एक AK-56 समेत 12 हथियार मिले हैं.

इस आत्मसमर्पण ने जेजेएमपी के दो दशकों के खौफ के साम्राज्य को लगभग खत्म कर दिया. जेजेएमपी के साम्राज्य को खत्म करने में दो आईपीएस की सबसे बड़ी भूमिका रही है. दोनों आईपीएस की मेहनत ने पांच महीने के अंदर जेजेएमपी को खत्म कर दिया. पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर और लातेहार एसपी कुमार गौरव ने जेजेएमपी के खिलाफ ऑपरेशन से लेकर आत्मसमर्पण का प्लान तैयार किया और उन्हें सफलता मिलती चली गई.

जानकारी देते जोनल आईजी और लातेहार एसपी (ETV BHARAT)

इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और आत्मसमर्पण नीति बनी खात्मे का कारण

गर्मी के दौरान प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद को लेकर हाई लेवल बैठक हुई थी, जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाने का निर्णय हुआ था. इस दौरान जेजेएमपी के टॉप कमांडरों के खिलाफ संपत्ति की जांच की प्रक्रिया शुरू की गई. इस दौरान पुलिस अधिकारी जेजेएमपी के टॉप कमांडरों के घर गए और आत्मसमर्पण नीति की जानकारी दी. जिस पर कमांडरों के परिजनों ने आत्मसमर्पण को लेकर सहमति भी दी थी. इसी बीच पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर अभियान को जारी रखा, जिसमें जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा एवं जोनल कमांडर प्रभात गंझू 24 मई को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए.

इन दो नक्सली के मारे जाने के बाद कमजोर हो गया था जेजेएमपी

सुप्रीमो पप्पू लोहार और प्रभात गंझू के मारे जाने के बाद नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद कमजोर हो गया था. पप्पू लोहरा के बाद दूसरे सबसे बड़े कमांडर लवलेश गंझू ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था. पप्पू लोहरा के पास ही संगठन का सारा पैसा जमा रहता था और वही हथियार की खरीद करता था. पप्पू लोहरा के हाथ में ही झारखंड जन्ममुक्ति परिषद की कमान हुआ करती थी और नीति निर्धारण भी करता था.

ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)

नक्सली संगठन जेजेएमपी के खात्मे का टाइम लाइन

25 अप्रैल 2025 को लातेहार में जेजेएमपी के तुलसी, पलेंद्र और प्रमोद गंझू ने आत्मसमर्पण किया.

24 मई 2025 को लातेहार के ईचाबार में जेजेएमपी का सुप्रीमो सूर्यदेव लोहरा उर्फ सोमेद लोहरा उर्फ पप्पू लोहरा और प्रभात गंझू पुलिस मुठभेड़ में मारा गया.

16 जुलाई को पप्पू लोहरा के बाद जेजेएमपी के सुप्रीमो बने लवलेश गंझू ने आत्मसमर्पण किया.

1 सितंबर को लातेहार में जेजेएमपी के 9 सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया.

आत्मसमर्पण करने वालों में पांच लाख के इनामी रविंद्र यादव, अखिलेश यादव, बलदेव गंझू, मुकेश राम, तीन लाख के इनामी पवन उर्फ राम प्रसाद महतो, राजू राम, विजय यादव, श्रवण सिंह, मुकेश गंझू के नाम शामिल हैं.

आत्मसमर्पण में जोनल आईजी की थी अहम भूमिका

जेजेएमपी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण में पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर की बड़ी भूमिका रही है. जोनल आईजी की पहल पर सभी ने आत्मसमर्पण किया है. जेजेएमपी के खिलाफ पलामू के जोनल आईजी एवं लातेहार एसपी ने मिलकर योजना तैयार की और क्रियान्वित किया. ईटीवी भारत ने सबसे पहले जेजेएमपी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण और उनके हथियारों के डंप के बारे में जानकारी दी थी.

नक्सलियों ने कैसे किया आत्मसमर्पण

पलामू जोन में नक्सली संगठन जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा, प्रभात गंझू समेत कई के खिलाफ पुलिस ने संपत्ति जांच की प्रक्रिया शुरू की थी. इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली थी कि पप्पू लोहरा ने जमीन कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किया है. अपने करीबियों के नाम पर संपत्ति की खरीदी है. संपत्ति की जांच एवं लगातार अभियान के बाद जेजेएमपी के सभी कमांडर काफी दबाव में थे. इसी बीच पुलिस अधिकारियों ने नक्सलियों के परिजनों को आत्मसमर्पण नीति के होने वाले फायदे के बारे में बताया. पप्पू लोहरा के बाद बचे हुए सदस्यों के परिजनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया.

पुलिस खुफिया सूचना के आधार पर लगातार अभियान चला रही है. संपत्ति जांच की भी प्रक्रिया शुरू की गई है. आत्मसमर्पण नीति के फायदे के बारे में भी नक्सलियों के परिजनों को जानकारी दी गई. संपत्ति जांच, खुफिया सूचना के आधार पर अभियान एवं आत्मसमर्पण नीति के फायदे के कारण सभी ने सरेंडर किया और जेजेएमपी खत्म हो गया. सरकार की योजना नई दिशा काफी अच्छी है, जिसके बारे में परिजनों को भी जानकारी दी गई थी. सभी के सरेंडर में परिजनों ने भी अच्छी भूमिका निभाई. पलामू जोन में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसका फायदा भी दिख रहा है. कई मुठभेड़ हुए हैं, जिनमें कई नक्सली मारे गए हैं. जेजेएमपी के खिलाफ योजना तैयार की गई थी, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है. आत्मसमर्पण में पुलिस मुख्यालय और सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है:- सुनील भास्कर, जोनल आईजी, पलामू

माओवादियों से अलग होकर 2008 में बना था जेजेएमपी

2008 में भाकपा माओवादियों से एक दस्ता अलग होकर झारखंड जनमुक्ति परिषद नामक नक्सली संगठन बना था. झारखंड जनमुक्ति परिषद को 2009 में सरकार ने प्रतिबंधित किया था. माओवादियों के जोनल कमांडर संजय यादव ने करीब 100 दोस्तों के साथ अलग होकर जेजेएमपी नामक संगठन बनाया था. 2010 -11 में संजय यादव की मौत के बाद उपेंद्र, अंशु समेत कई अन्य कमांडरों ने नेतृत्व किया था. बाद में पप्पू लोहरा जेजेएमपी का सुप्रीमो बना और सारा कमान अपने हाथ में ले लिया था.

ये भी पढ़ें: जेजेएमपी नक्सली संगठन का चैप्टर क्लोज, 2 महीने के अंतराल में शिखर से शून्य पर पहुंचा संगठन

झारखंड में नक्सलियों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, जेजेएमपी सुप्रीमो समेत 9 उग्रवादियों ने किया सरेंडर

नक्सली संगठन जेजेएमपी का अंतिम दौर, एके 47 समेत कई हथियारों पर पुलिस की नजर!

झारखंड में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ः जेजेएमपी सब जोनल कमांडर समेत तीन उग्रवादी ढेर