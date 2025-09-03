ETV Bharat / bharat

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका? - BIHAR ELECTION 2025

बिहार में 15 सालों से सरकार बनाने में महिलाएं प्रभावी भूमिका निभाती हैं. ऐसे में क्या पीएम मोदी की मां को 'गाली' चुनावी मुद्दा बनेगी?

Bihar Election 2025
बिहार में 'महिला अपमान' बनेगा चुनावी मुद्दा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2025 at 8:29 PM IST

डॉ. रंजीत कुमार की रिपोर्ट

पटना: बिहार में मातृशक्ति पर सियासत शुरू हो गई है. 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गोली दी गई थी. जिसको लेकर पीएम ने मंगलवार को भावुक होकर बिहार की महिलाओं से आरजेडी-कांग्रेस का विरोध करने और जवाब मांगने की अपील की है. वहीं बीजेपी ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया है. उधर विपक्षी दल भी इसको लेकर बीजेपी नेताओं और मोदी के पहले के बयानों के आधार पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब साफ है कि दोनों पक्ष इन बयानों के बहाने 'आधा आबादी' को साधने की कोशिश में हैं.

आरजेडी-कांग्रेस पर मोदी का हमला: प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार वो धरती है, जहां मातृशक्ति का सम्मान हमेशा से सर्वोपरि रहा है. यह मेरी कल्पना से भी परे है कि इस समृद्ध परंपरा वाले राज्य में आरजेडी-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं. उन्होंने भावुक लहजे में कहा कि मेरी मां अब सशरीर इस दुनिया में नहीं है, उसका राजनीति से भी कोई लेना-देना नहीं था. फिर भी जिस प्रकार उसे भद्दी गालियां देकर अपमानित किया गया, उसका दुख-दर्द मुझे बिहार की माताओं-बहनों और बेटियों के आंसुओं में साफ नजर आया.

"मेरी मां को गाली देने के लिए मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया. इसलिए आरजेडी-कांग्रेस को लोगों को छठी मइया से माफी मांगनी चाहिए. बिहार के लोगों से भी कहूंगा कि इस अपमान का जवाबदेही तय करवाना, बिहार के भी हर बेटों की भी जिम्मेदारी है. आरजेडी-कांग्रेस के नेता जिस गली और शहर में जाएं, हर मां-बहन को उनसे जवाब मांगना चाहिए."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

एनडीए ने बुलाया बिहार बंद: बिहार के लिए यह चुनावी साल है. इस चुनावी दंगल में एनडीए और इंडिया गठबंधन (महागठबंधन) के बीच आमने-सामने की लड़ाई है. कुछ छोटे दल लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं. पहले ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के कथित 'वोट चोरी' के आरोपों के कारण माहौल बना हुआ है. अब पीएम मोदी की मां को गाली देने के कारण सियासी पारा चढ़ गया है.

बिहार में मातृशक्ति पर सियासी संग्राम (ETV Bharat)

माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी: बीजेपी और एनडीए की ओर से यह मांग की जा रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पीएम की मां को गाली देने के लिए माफी मांगनी चाहिए. जबतक दोनों नेता माफी नहीं मांगेंगे, तबतक एनडीए का आंदोलन जारी रहेगा. फिलहाल जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का रुख है, उससे लगता नहीं है कि दोनों माफी मांगने वाले हैं.

Bihar Election 2025
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (ETV Bharat)

क्या बोले तेजस्वी?: हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की मां को गाली देने की घटना की निंदा की है. उन्होंने कहा कि मां किसी की भी हो, पूजनीय होती हैं लेकिन दूसरों की माताओं के लिए गाली-गलौज और अभद्र टिप्पणी का तो बीजेपी नेताओं और नरेंद्र मोदी का इतिहास रहा है. उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से राजनीति चमकाने का भी आरोप लगाया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव के वक्त वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से घबराकर जबरदस्ती गालीबाज को प्लांट कर के बिहारवासियों के असल मुद्दों को भटकाने का भाजपाई प्रयास कभी सफल नहीं होगा.

"मां, मां होती है और सभी की मां पूजनीय होती है. यह बात नरेंद्र मोदी को स्मरण रखना चाहिए. दूसरों की माताओं के विषय में अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज का प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, उन्हें इस घटिया संस्कृति से ऊपर उठना चाहिए."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

बीजेपी क महिला कार्यकर्ता संभालेंगी कमान: भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर महागठबंधन को चौतरफा घेरने की तैयारी कर ली है. सत्ता पक्ष के नेता पूरे घटनाक्रम को महिला अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं. यही वजह है कि एनडीए की महिला मोर्चा ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया है. महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के समर्थन में एनडीए के तमाम बड़े नेता सड़क पर उतरेंगे और महागठबंधन नेताओं को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे.

Bihar Election 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

"महागठबंधन की संस्कृति ही गाली गलौज की है. वह लोग महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं बिहार की महिला समाज व्यथित हैं और इसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं. पहले तो बिहार बंद का आह्वान किया गया है और फिर उसके बाद में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चलाने की तैयारी कर चुके हैं. हमारी लड़ाई तबतक जारी रहेगी, जबतक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी नहीं मांग लेते"- अनामिका पासवान, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी

विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा: अतीत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जब भी आपत्तिजनक टिप्पणी हुए तो बीजेपी ने उसे चुनावी मुद्दा बनाया और ज्यादातर मौकों पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी. एक बार फिर कांग्रेस के मंच से गाली-गलौज की घटना हुई है, जिसे बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गई है.

Bihar Election 2025
बिहार में एनडीए की रैली (ETV Bharat)

पीएम पर अपशब्द, कांग्रेस को नुकसान: 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात दंगे को लेकर नरेंद्र मोदी के बारे में 'मौत का सौदागर' शब्द का इस्तेमाल किया था. बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया और 117 सीटों पर जीत हासिल हुई. 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को 'चाय बेचने वाला' बोला तो बीजेपी ने इसे गरीबों का अपमान बताया. नतीजा सबको मालूम है, मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए.

'चौकीदार चोर' को भी बनाया था मुद्दा: 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जहां पीएम मोदी को लेकर 'चौकीदार चोर' का नारा दिया, वहीं प्रियंका गांधी ने अंबाला की सभा में प्रधानमंत्री की तुलना 'दुर्योधन' से की थी. बीजेपी और मोदी ने इसको मुद्दा बनाया और उसका फायदा भी हुआ. 2014 से भी अधिक सीटों के साथ लगातार दूसरी बार सरकार बनी.

Bihar Election 2025
राहुल गांधी (ETV Bharat)

हर बार कांग्रेस का 'दांव' पड़ा उल्टा: 2022 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना 'रावण' से करते हुए कहा, 'आपका 100 सिर है'. गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 156 सीट मिली, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई. वहीं, 2023 में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी की तुलना 'जहरीला सांप' से की थी.

'चुनावी लाभ लेना चाहती है बीजेपी': कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और बीजेपी भावनात्मक मुद्दों के आधार पर चुनावी लाभ लेना चाहते हैं लेकिन बिहार और देश की जनता जानती है कि बीजेपी नेता और खुद प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी दलों की महिलाओं के लिए कैसी ओछी टिप्पणियां की हैं. हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि हमलोग किसी भी महिला के लिए अपशब्द का समर्थन नहीं करते हैं. हमारी पार्टी दरभंगा की घटना की तीखी भर्त्सना करती है.

Bihar Election 2025
'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान राहुल-तेजस्वी (ETV Bharat)

"ना तो राहुल गांधी ने गाली दिया है ना ही तेजस्वी यादव ने गाली देने का काम किया है तो फिर यह लोग माफी क्यों मांगेंगे. बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इस वजह से इस मुद्दे को बिहार में जोर-जोर से उठाया जा रहा है. हकीकत तो यह है कि भाजपा के कई बड़े नेताओं ने हमारे नेताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई."- राजेश राठौड़, मुख्य प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस

Bihar Election 2025
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

महिला अस्मिता को लेकर बीजेपी क्यों आक्रामक?: बिहार में 2 करोड़ 96 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं. एनडीए नेता यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी पूरे महिला समुदाय का अपमान है. इसके अलावा अति पिछड़ों के बीच भी यह संदेश देने की कोशिश है कि अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले नेता के माता के प्रति कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरीके की सोच रखते हैं. बिहार में 36% से अधिक अति पिछड़ा मतदाता है.

Bihar Election 2025
पीएम के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

बिहार में महिला वोटर अहम: दरअसल, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बिहार में पुरुषों से अधिक महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत रहा है. 2020 के विधानसभा चुनाव में 243 में से 167 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया था. 2020 में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54% था, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 60 प्रतिशत था. उत्तर बिहार में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 65 प्रतिशत था. खास बात ये कि 41 फीसदी महिलाओं ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया था, जबकि 31 फीसदी महिलाओं ने महागठबंधन को वोट दिया था.

Bihar Election 2025
पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

एनडीए की जीत में महिलाओं का योगदान: 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 है. वहीं महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी. ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से करीबी सीटों पर हुए मुकाबले में महिलाओं ने एनडीए की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी.

2010 और 2015 में भी महिला वोटर प्रभावी: 2015 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 60% था, जबकि 50 फीसदी पुरुषों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था. उस समय जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था. नीतीश कुमार की वजह से महिलाओं ने महागठबंधन को समर्थन दिया था. वहीं 2010 में महिलाओं ने जमकर एनडीए को वोट किया था. उस चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 54% और पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 51% था. चुनाव में एनडीए गठबंधन को 206 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

लोकसभा चुनाव में मोदी के साथ आधी आबादी: पिछले तीन चुनावों से बिहार में महिलाओं का समर्थन पीएम मोदी को मिल रहा है. 2014 में 40 में से 26 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक वोटिंग की थी. 2019 में 32 सीटों पर महिलाओं ने अधिक वोटिंग की थी. वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 61% और पुरुषों का 52 फीसदी था. ऐसे में महिलाओं के अपमान के बहाने बीजेपी और एनडीए इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गए हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से की गई तो उसका दाव उल्टा पड़ा और चुनाव में जनता ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया. इस बार भी बीजेपी और एनडीए के नेता इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वे कहते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि जिसने गाली दी है, वह अल्पसंख्यक समुदाय से आता है. महिला अपमान के साथ-साथ इस मुद्दे पर भी वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है.

Bihar Election 2025
नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

"आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पिछले 15 साल से महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा और एनडीए को जमकर फायदा हुआ. नरेंद्र मोदी के माता जी के प्रति जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, वह एक शर्मनाक घटना है. एनडीए नेताओं ने इस घटना को महिला अस्मिता से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है और संभव है कि विधानसभा चुनाव के दौरान देश मुद्दे को जोर-जोर से उठाया जाए."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

Bihar Election 2025
बिहार विधानसभा (ETV Bharat)

क्या है मामला?: असल में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा में मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दे गई थी. वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी मो. रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी को भी आरोपी बनाया गया है. बीजेपी की मांग है कि राहुल और तेजस्वी को इस मामले में माफी मांगनी होगी.

