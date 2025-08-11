हैदराबादः पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है. उन्होंने परमाणु युद्ध की धमकी देते हुए कहा, "हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं. अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं, तो हम आधा विश्व अपने साथ ले डूबेंगे." उन्होंने आगे धमकी दी कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया, तो पाकिस्तान मिसाइलों से भारतीय बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा.

मुनीर ने भारत की तुलना मर्सिडीज कार से और पाकिस्तान की तुलना डंप ट्रक से की. यह बयान उन्होंने 10 अगस्त, 2025 को अमेरिका के फ्लोरिडा के टाम्पा में एक निजी रात्रिभोज में दिया.

क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान कैसे परमाणु बम बनाने सफर तय किया. दशकों से चली आ रही एक गुप्त कहानी है, जिसमें जासूसी, वैज्ञानिक चोरी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबकुछ शामिल है? 1970 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसकी नींव रखी और डॉ. अब्दुल क़दीर ख़ान ने इसे हकीकत में बदल दिया. इस रिपोर्ट में हम बताते हैं कि पाकिस्तान ने गुप्त तरीकों से कैसे अपने परमाणु हथियार बनाए.

पाकिस्तान के परमाणु प्रसार का इतिहासः

परमाणु बम के लिए पाकिस्तान की बेताबी का अंदाजा राष्ट्रपति ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के 1965 के उस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था, "अगर भारत बम बनाता है, तो हम घास या पत्ते खाएंगे, भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन हमें अपना एक बम जरूर मिलेगा."

पाकिस्तान का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1950 के दशक से शुरू हुआ, लेकिन 1971 में भारत के साथ युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के नुकसान ने 1972 में गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू करने का राजनीतिक फैसला लिया. भारत के 1974 के "शांतिपूर्ण" परमाणु परीक्षण ने इस कार्यक्रम को और तेज कर दिया.

पाकिस्तान ने 1970 के दशक से गुप्त रूप से परमाणु तकनीकों का जुटाना शुरू किया. वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान, जो नीदरलैंड में यूरोपीय कंपनी यूरेंको के लिए काम करते थे, ने वहां से यूरेनियम संवर्धन तकनीक चुराई और 1976 में पाकिस्तान लौट आए. खान ने चीन से परमाणु हथियार डिजाइन भी प्राप्त किया.

पाकिस्तान का परमाणु ब्लैक मार्केटः

अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए तकनीक और तकनीकी जानकारी हासिल करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं का एक कालाबाजारी नेटवर्क भी विकसित किया था. फिर उस नेटवर्क को अन्य देशों के लिए आपूर्ति शृंखला में बदल दिया था. ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया सभी उसके ग्राहक थे और अन्य देश भी हो सकते थे.

अक्टूबर 2003 में लीबिया भेजे जा रहे उसके एक शिपमेंट के पकड़े जाने के बाद, खान फरवरी 2004 में पाकिस्तानी टेलीविजन पर उसने नेटवर्क चलाने की बात कबूल की, जो सेंट्रीफ्यूज से लेकर बम के डिज़ाइन तक की चीज़ें भेजता था.

चीन की भूमिका:

2001 की रक्षा विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि "चीन ने पाकिस्तान को परमाणु सामग्री और विशेषज्ञता प्रदान की है और पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है." इस सहायता में 1990 के दशक के दौरान पाकिस्तान के संवर्धन कार्यक्रम के लिए एक चीनी संस्था द्वारा "प्लूटोनियम उत्पादन रिएक्टर" और रिंग मैग्नेट की सहायता शामिल थी.

वर्तमान स्थिति:

अनुमान है कि 2025 तक पाकिस्तान के पास लगभग 170 हथियार होंगे और वह धीरे-धीरे अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रहा है. यह संख्या अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा 1999 में लगाए गए अनुमान से अधिक है, जिसके अनुसार 2020 तक पाकिस्तान के पास 60-80 हथियार होंगे.

परमाणु हथियार क्षमताओं पर खर्च:

परमाणु हथियार उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान अपने कुल सैन्य खर्च का लगभग 10% अपने परमाणु शस्त्रागार पर खर्च करता है. जिसकी पुष्टि 2016 की एक संसदीय रिपोर्ट में हुई है जिसमें खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान ने उस वर्ष अपने आधिकारिक सैन्य बजट का 9.8% परमाणु हथियारों पर खर्च किया था.

पाकिस्तान के 2024 के सैन्य खर्च (3 ट्रिलियन रुपये) का 10% 303 बिलियन रुपये है, जिसे अमेरिकी डॉलर में बदलने पर 1.1 बिलियन डॉलर होता है. पाकिस्तान ने 2023 से 2024 तक अपने परमाणु हथियार खर्च में 164 मिलियन डॉलर (45.9 बिलियन रुपये) की वृद्धि की है.

अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया फिर हटायाः

1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत-विरोधी युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका के कारण अमेरिका ने उसकी परमाणु गतिविधियों को नजरअंदाज किया और उसे हर साल 600 मिलियन डॉलर की सैन्य और आर्थिक सहायता दी. 1990 में अमेरिका ने पाकिस्तान पर परमाणु कार्यक्रम के कारण प्रतिबंध लगाए, लेकिन 2001 के 9/11 हमलों के बाद "आतंक के खिलाफ युद्ध" के लिए ये प्रतिबंध हटा दिए गए.

