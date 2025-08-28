बेंगलुरु: कर्नाटक के बागलकोट में पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक युवती ने जिले के मुधोल स्थित सिद्धरामेश्वर नगर स्थित अपने घर में संभावित चोरी को रोक दिया. खास बात यह है कि उसने अमेरिका से बैठ कर चोरों को घर से भगाया.

दरअसल, घर में हनुमंत गौड़ा और संकप्पा नामक रिटायर इंजीनियर दंपति रहते हैं. यह सोचकर चोरों का गिरोह घर में चोरी करने पहुंचा. इस दौरान उनकी बेटी श्रुति, जो अमेरिका में रहती है, उसने अपने मोबाइल पर सीसीटीवी ऐप के जरिए यह सब देखा और घर में घुसे चोरों को भगा दिया.

चोरों को कैसे भगाया?

बता दें कि श्रुति ने घर के सीसीटीवी कैमरे के लिंक अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर रखे हैं. इसी के जरिए उसने चोरों को घर में घुसते हुए अपने मोबाइल पर देखा. इसके बाद उसने तुरंत घर पर अपने माता-पिता को फोन किया और इसकी सूचना दी. घर के लोगों के जागने पर चोर तुरंत मौके से भाग गए.

अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर

जानकारी के मुताबिक रिटायर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर हनुमंत गौड़ा अपनी पत्नी के साथ सिद्धारमैया नगर में रहते हैं. उनकी एक बेटी श्रुति अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है, जबकि दूसरी बेटी बेंगलुरु में रहती है.

अमेरिका में बैठी युवती ने कर्नाटक में रोकी चोरी (ETV Bharat)

इस संबंध में हनुमंत गौड़ा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 1 से 2 बजे के बीच चार चोर घर में घुसते दिखाई दिए. खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके का मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी.

मौके पर पहुंची पुलिस

उन्होंने कहा, " यह डिजिटल युग है. हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कई ऐप्स उपलब्ध हैं. हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए. इससे हम घर में और आस-पास क्या हो रहा है, उस समय भी यह देख सकते हैं जब कोई घर पर न हो. इसकी वजह से हम सुरक्षित हैं. चूंकि हम सतर्क थे, इसलिए हमारे घर में चोरी नहीं हुई. चोरों के हमले की सूचना देने के पांच मिनट के भीतर पुलिस मौके पर पहुंच गई.

गौड़ा ने बताया कि पुलिस के आने के बाद हमने अपने घर का दरवाज़ा खोला. सीसीटीवी कैमरे की जांच करने पर पता चला कि चोर हाथों में हथियार लिए घूम रहे थे. हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमें डिजिटल मीडिया ने सतर्क कर दिया था. अन्यथा, जानमाल का नुकसान होने की संभावना थी. भगवान की कृपा से यह आपदा टल गई.

पुलिस ने जांच शुरू की

SP सिद्धार्थ गोयल ने बताया, "इसी इलाके में एक और घर में चोरी हुई है और आशंका है कि उसके पीछे भी इसी गिरोह का हाथ है. हनुमंत गौड़ा के घर में चोरी की कोशिश से पहले, अशोक करिहोन्ना के घर में भी डकैती हुई थी. बताया जा रहा है कि उनके घर से चोर 11 ग्राम सोना और 40 हजार नकद चोरी करके भाग गए थे. हालांकि, अमेरिका में रहने वाली श्रुति की सूझबूझ से गौड़ा के घर में चोरी होने से बच गई. मामले में शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है."

उन्होंने बताया, "घर के लोगों के सतर्क होने पर गिरोह वहां से भाग गया. हालांकि, आशंका है कि इसी गिरोह ने एक और चोरी की है. घर के मालिक ने इसकी शिकायत की और डॉग स्क्वॉड ने मौके पर जाकर जांच की. कुछ जानकारी भी जुटाई गई है. पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर जानकारी हासिल की है. जल्द ही गिरोह का पता लगा लिया जाएगा."

