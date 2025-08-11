ETV Bharat / bharat

सरकारी जमीन पर राजनीतिक ध्वज-स्तंभों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा - MADRAS HC ORDER ON FLAGPOLES

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि, सरकारी जमीन का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कैसे किया जा सकता है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : August 11, 2025 at 8:38 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट के आदेश में सभी राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों को राष्ट्रीय राजमार्गों और सरकारी जमीन सहित सार्वजनिक स्थलों पर उनके द्वारा लगाए गए ध्वज-स्तंभों को हटाने का निर्देश दिया गया था.

यह मामला 8 अगस्त को जस्टिस जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया था. याचिकाकर्ता अम्मावसिथेवर के वकील ने सार्वजनिक स्थानों से ध्वज-स्तंभ हटाने के निर्देश के खिलाफ दलील दी.

इस मामले में मांगी गई राहत सीमित होने की पृष्ठभूमि में, वकील ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने कई निर्देश पारित किए थे. बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के दायरे की ओर वकील का ध्यान आकर्षित किया. जज ने कहा कि, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का दायरा व्यापक है. इस वजह से याचिका खारिज कर दी गई.

बेंच ने वकील से पूछा था, "आप सरकारी जमीन का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं." दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने याचिका खारिज करने का फैसला किया. हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों को राष्ट्रीय राजमार्गों, सरकारी जमीनों सहित सार्वजनिक स्थानों पर उनके द्वारा लगाए गए स्थायी ध्वज-स्तंभों को हटाने का आदेश दिया था.

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उसके आदेश का पालन 12 सप्ताह के भीतर किया जाए, नहीं तो संबंधित अधिकारियों को संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के बाद उचित कार्रवाई करनी होगी.

हाई कोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर पारित किया था जिसमें मदुरै शहर के पलंगनाथम में अन्नाद्रमुक पार्टी का ध्वज-स्तंभ लगाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज करने वाले असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर के आदेश को चुनौती दी गई थी.

