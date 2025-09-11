तमिलनाडु की जेलों में टॉयलेट का रखरखाव कैसे किया जाता है? मद्रास हाई कोर्ट में आया मामला
तमिलनाडु की जेलों में शौचालयों के रखरखाव को लेकर दायर एक याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई में सुनवाई हुई.
Published : September 11, 2025 at 11:11 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु की जेलों में कैदियों के शौचालयों के रखरखाव के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता को आदेश दिया है.
अधिवक्ता ई. किशोर कुमार ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था, "तमिलनाडु की जेलों में कैदियों के लिए उचित शौचालय नहीं हैं. दायर याचिका में कहा गया कि, 100 से ज्यादा कैदियों के पास कुछ ही शौचालय हैं. इन शौचालयों की सफाई के लिए कैदियों को ही नियुक्त किया जाता है.
अदालत में दायर याचिका में बताया गया कि, जेलों में शौचालय की सफाई के लिए सफाई करने वाले कैदियों को जरूरी उपकरण, मास्क, दस्ताने, जूते आदि उपलब्ध नहीं कराए जाते. तमिलनाडु जेल नियमों के अनुसार, शौचालय सफाई के काम में लगे कैदियों को पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता. इसलिए, सरकार को जेलों में शौचालयों के रखरखाव और सफाई के संबंध में उचित आदेश जारी करने चाहिए.
यह याचिका मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अबुदुकुमार ने कहा कि, हाई कोर्ट के जज पहले ही जेलों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं. इसमें यह बात सामने आई है कि जेलों में शौचालयों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता.
इसी तरह, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस राज्य की जेलों के निरीक्षण का आदेश दिया है. इसलिए, तमिलनाडु की जेलों में शौचालयों के उचित रखरखाव के लिए उचित आदेश जारी किए जाने चाहिए.
इस पर सुनवाई करते हुए, बेंच ने कहा कि, इस मामले में जेलों में शौचालयों को साफ रखने के लिए सामान्य आदेश जारी नहीं किया जा सकता. हालांकि, अदालत ने कहा कि, अगर कोर्ट में उचित दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं, तो आदेश जारी किया जा सकता है. इसके साथ ही मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई.
ये भी पढ़ें: अकोला दंगों पर हिंदू और मुस्लिम अफसरों को मिलाकर SIT गठित करें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश