छत्तीसगढ़ में एक बस्ती ऐसी, जहां के घरों में दरवाजे ही नहीं
ये उत्तर बस्तर के कांकेर जिले के पारधी समुदाय के घर हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2025 at 7:44 PM IST
तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट
कांकेर: आपने शनि शिंगणापुर का नाम सुना होगा जहां के घरों में दरवाजे नहीं होते हैं. आज हम आपको उत्तर बस्तर की एक ऐसी ही बस्ती से रूबरू करा रहे हैं, जहां किसी भी घर पर दरवाजे नहीं हैं. यह पारधी समुदाय की बस्ती है. यह बस्ती छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला मुख्यालय से 35 किमी दूर नरहर ब्लॉक के रिसेवाड़ा में है. इस बस्ती का नाम पारधीपारा है.
कौन है पारधी समुदाय ?: पारधी समुदाय शिकारी जनजाति है, जो जंगल में रहकर अपना जीवनयापन कर रहे हैं. अब इनका प्रमुख व्यवसाय बांस से सूप, टोकनी, बनाकर बेचना है. इसी से इनका जीवन यापन चलता है.
पारधीपारा में ETV भारत: कांकेर के रिसेवाड़ा स्थित पारधीपारा में इस जनजाति के 10 घर हैं. जिनमें से 6 घरों में समुदाय के लोग रह रहे हैं. जिनमें बच्चे बुजुर्ग समेत 34 लोग रहते हैं. बाकी के लोग जा चुके हैं. पिछले 20 साल से ये रह रहे हैं. ETV भारत की टीम ने इस बस्ती की पड़ताल की. जब हमारी टीम बस्ती पहुंची तो पुरुष और महिलाएं बांस से सूप, चटाई बनाने का काम कर रही थी. छोटे बच्चे खेल रहे थे. गांव के कुछ युवा भी वहां मौजूद थे.
बस्ती के किसी भी घर में दरवाजा नहीं: पारधीपारा की इस बस्ती में मौजूद ज्यादातर घर मिट्टी के बने हैं. कुछ घर ईंट से बने पक्के घर भी है. लेकिन उनमें में भी दरवाजा नहीं है. घरों में दरवाजा नहीं होने के बारे में ETV भारत ने बस्ती की पारधी महिलाओं से बात की. महिलाएं कहती है कि बस्ती में किसी भी घरों में दरवाजा नहीं है.
यहां किसी के भी घर में कोई जमा पूंजी नहीं है, कोई सामान ही नहीं है तो चोरी क्या होगी. सभी घर बिना दरवाजे के हैं- पारधीपारा की महिला
गांव वालों से सुनिए घरों में क्यों नहीं दरवाजे: गांव के लक्ष्मण राम शोरी कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो चोरी क्या होगी. कभी कभी जानवर घुस जाता है. जब बांस से बना सामान बेचते हैं तो हमारा पेट भर पाता है. खाने पीने की समस्या रहती है. पैसे नहीं रहते हैं, इसलिए दरवाजा नहीं बना पा रहे हैं.
पारधीपारा बस्ती में बिजली तो है लेकिन यहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं है. बस्ती के आसपास कोई स्कूल भी नहीं है. गांव के कुछ बच्चों को काफी दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है. गांव के कालू राम नेताम बताते हैं कि उनकी बस्ती में काफी समस्या है. किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. जंगल में कोई झाड़ी नहीं काट सकते क्योंकि वन विभाग की नजर रहती है. राशन लेने के लिए भी काफी दूर जाना पड़ता है.
हमारे पास ना सोना चांदी है ना ही कोई महंगी चीज है. सिर्फ खाना बनाने के बर्तन है. कुछ कपड़े हैं क्या चोरी होगी- कालू राम नेताम
बस्ती के राम लाल शोरी कहते है कि बड़े बुजुर्ग जैसे रहे वैसे ही हम रह रहे हैं. भूखा रहकर सूपा, टोकनी बनाकर बेचते हैं तब जाकर खाना मिल पाता है. गांव में कुछ लोगों का राशन कार्ड है कुछ का नहीं है. अभी तो एक बोरिंग खोदा गया है. जिससे पानी मिल रहा है. दो भाइयों को पीएम आवास का पैसा मिला है. गांव की महिला बताती है कि बस्ती के दो लोगों को पीएम आवास मिला है. बाकी किसी को नहीं मिला है.
पारधी समुदाय की स्थिति ऐसी क्यों: आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता केशव शोरी ने पारधी समुदाय के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया " प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगभग 2 हजार पारधी समुदाय के लोग रहते हैं. कांकेर जिले में इनकी संख्या कुछ ज्यादा है. इसके अलावा बालोद, कोंडागांव, धमतरी में भी पारधी समुदाय के लोग है. इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब है. पारधी समुदाय के लोग घुमन्तु रहे. 1980 में वन कानून बनने के बाद इनमें ठहराव आया. कांकेर में सबसे पहले घोटिया गांव में पारधी समुदाय के 28 परिवार आकर बसे. जिसे अभी वर्तमान में पारधीपारा कहा जाता है."
आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि पहले ये सिर्फ शिकार करते थे लेकिन अब बांस से खूबसूरत चीजें बना रहे हैं. छत्तीसगढ़ में इन्हें आदिवासी परिवार के रूप में दर्जा दिया गया है. इसके बावजूद इनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने को लेकर सरकार की तरफ से कुछ खास पहल नहीं हुई है. केशव शोरी कहते है कि इनकी घुमंतू प्रवृति के कारण इनके बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने है जिससे स्कूल एडमिशन में काफी दिक्कत होती है.
छत्तीसगढ़ में पारधी जनजाति की संख्या: परिवर्तन समाज सेवी संस्था से मिले आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पारधी जनजाति की आबादी, कांकेर में 395, कोंडागांव में 503, नारायणपुर में 122, बालौद में 209, बलौदाबाजार में 140 है. इनका प्रमुख काम बांस के उत्पाद बनाना है.