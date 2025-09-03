ETV Bharat / bharat

कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में तेज बारिश से घर की छत गिरी, यूपी के दो सगे भाइयों की मौत, चार घायल - HOUSE ROOF COLLAPSED IN SHAHABAD

House Roof Collapsed in Shahabad: कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में बारिश से मकान की छत गिर गई. हादसे में यूपी के दो भाइयों की मौत.

House Roof Collapsed in Shahabad
House Roof Collapsed in Shahabad (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 3, 2025 at 11:04 AM IST

Updated : September 3, 2025 at 11:28 AM IST

कुरुक्षेत्र: तेज बारिश से हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात बने हैं. मंगलवार देर रात कुरुक्षेत्र में तेज बारिश हुई. जिसके चलते शाहाबाद में घर की छत गिर गई. मलबे के नीचे दबने से दो लोगों की मौत हो गई. जबकि चार लोग घायल बताए जा रहे हैं. बता दें कि दो दिन से कुरुक्षेत्र में तेज बारिश हो रही है. ये बरसात अब एक परिवार पर आफत बनकर गिरी है.

बारिश के चलते शाहाबाद में घर की छत गिरी: मिली जानकारी के मुताबिक कुरुक्षेत्र के शाहाबाद कस्बे में सुबह करीब 6 बजे घर की छत गिर गई. जिसके नीचे दबने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए. पड़ोस में मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी. साथ ही उन्होंने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकला और इलाज के लिए शाहाबाद के नागरिक अस्पताल में ले गए. जहां घायलों का इलाज चल रहा है.

कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में तेज बारिश से घर की छत गिरी, यूपी के दो सगे भाईयों की मौत (Etv Bharat)

दो सगे भाईयों की मौत: ये घटना 3 सितंबर 2025 की सुबह 6 बजे की है. जब शाहाबाद की अमर विहार कॉलोनी में अचानक मकान की छत गिर गई. जिस मकान की छत गिरी है. वो कच्चा मकान था. जिसके चलते बारिश से छत गिर गई. जब ये हादसा हुआ. मकान में 6 लोग थे. जिनमें से दो की मौत हो गई. जबकि चार घायल बताए जा रहे हैं. सभी प्रवासी मजदूर है. जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं.

कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में तेज बारिश से घर की छत गिरी (Etv Bharat)

उत्तर प्रदेश का रहने वाला है परिवार: मरने वाले दो सगे भाइयों की पहचान कुलदीप और संदीप के रूप में हुई है. दोनों शाहाबाद में मजदूरी का काम करते थे. हादसे में घायल विजय कलसी ने बताया कि "पूरा परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. आज सुबह अचानक से ये हादसा हुआ है और सभी को मलबे से निकालकर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि चार का उपचार चल रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे जांच जारी है."

