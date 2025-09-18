विदेशियों पर पैनी नजरः 24 घंटे में भरना होगा फॉर्म 'सी', होटल व्यवसायी बोले-प्रक्रिया होनी चाहिए सरल
विदेशी नागरिकों पर अब सरकार की पैनी नजर रहेगी. लागू नियमों पर होटल व्यवसायियों ने कही ये बात.
भरतपुरः देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने आव्रजन एवं विदेशियों अधिनियम 2025 लागू कर दिया है. इसके बाद अब किसी भी होटल, गेस्ट हाउस या होम स्टे में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की चेक इन और चेक आउट की सूचना 24 घंटे में संचालक को ऑनलाइन भेजना होगा. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सीआईडी ) एवं विदेशी पंजीयन अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि होटल संचालक को यह सूचना 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लिकेशन पर फॉर्म "सी" में भेजना अनिवार्य है.
इस नियम की अनदेखी करने पर अधिनियम में तीन लाख रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान है. लागू नए नियम को लेकर राजस्थान के होटल व्यवसायियों ने चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं.
पहले नहीं थी सख्तीः फेडरेशन ऑफ राजस्थान होटल एसोसिएशंस के सचिव राहुल ने बताया कि पहले चेक आउट की जानकारी देने में सख्ती नहीं थी, लेकिन अब प्रस्थान का विवरण भी 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य किया गया है. साथ ही, पहले केवल थाना प्रभारी (सीआई) या उपनिरीक्षक (एसआई) स्तर के अधिकारी ही जांच कर सकते थे, अब हेड कांस्टेबल स्तर के पुलिस कर्मी भी कार्रवाई के लिए अधिकृत हैं. उनका कहना है कि नया अधिनियम स्वागत योग्य है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में व्यावहारिक रूप से कई दिक्कतें हैं.
होटल व्यवसायियों ने बताई ये दिक्कतेंः होटल एसोसिएशंस के सचिव राहुल ने बताया कि नए कानून का सभी होटल व्यवासायी स्वागत करते हैं. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, लेकिन इसकी प्रक्रिया में कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं. उनका कहना है कि एक विदेशी पर्यटक अक्सर देश के अलग-अलग हिस्सों में रुकता है. हर बार उसी का पूरा विवरण फिर से भरना समय लेने वाला है. बड़े विदेशी ग्रुप के आने पर फॉर्म 'सी' भरने में अधिक समय लगता है. इसके लिए टेक्निकल स्टाफ रखना पड़ता है. यह छोटे होटल संचालकों के लिए आर्थिक बोझ बन रहा है. सचिव राहुल ने सुझाव दिया है कि सरकार विदेशी पर्यटक के भारत आगमन पर फॉर्म 'सी' भरते समय एक यूनिक कोड जारी कर दे. इससे एक बार में दर्ज की गई जानकारी सभी शहरों में स्वतः अपडेट हो सकेगी.
उल्लंघन पर भारी जुर्माना और सजाः सचिव राहुल ने बताया कि पहले 50 हजार रुपए दंड और अधिकतम एक वर्ष की सजा तक सीमित था. अब संशोधित अधिनियम में तीन वर्ष तक की सजा और तीन लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
एक वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा रिकार्डः नियमों के अनुसार, होटल, गेस्ट हाउस या होमस्टे संचालक को विदेशी मेहमानों के आगमन और प्रस्थान का विवरण कम से कम एक वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखना होगा. यह रिकार्ड कभी भी जांच के लिए उपलब्ध कराना पड़ सकता है.
फॉर्म 'सी' में ये जानकारी भरनी होगीः भरतपुर में होटल एवं रेस्टोरेंट वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि हाल ही में हुई बैठक में विदेशी पंजीयन अधिकारी अधिकारी ने नियमों की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि फार्म 'सी' में विदेशी नागरिक का नाम, पासपोर्ट नंबर, राष्ट्रीयता, वीजा विवरण, आगमन (चेक इन) की तिथि और ठहरने की अवधि जैसी पूरी जानकारी भरनी होगी. साथ ही विदेशी नागरिक के चेक आउट के 24 घंटे के भीतर प्रस्थान का विवरण भी उसी पोर्टल के माध्यम से भेजना अनिवार्य है.
हर साल आते हैं लाखों विदेशी पर्यटकः प्रदेश में विदेशी टूरिस्ट हर साल बड़ी संख्या में आते हैं. पिछले सात साल में राजस्थान में 1 करोड़ 24 लाख 27 हजार 833 विदेशी पर्यटक आ चुके हैं. वर्ष 2024 में 20 लाख 72 हजार 407 विदेशी पर्यटक राजस्थान को निहारने के लिए पहुंचे थे. हर साल यहां बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं. यही वजह है कि राजस्थान के होटल व्यवसायी फार्म 'सी' को भरने को लेकर व्यावहारिक रूप से आने वाली दिक्कतों को लेकर चिंता जताई है.