ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में नया संकट, होटल-रेस्तरां में नहीं आ रहे ग्राहक, जानें वजह - EMPLOYMENT CRISIS

जम्मू-कश्मीर में रेस्तरां और भोजनालयों में आने वाले लोगों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है. जिसके कारण रेस्तरां मालिक संकट से गुजर रहे हैं.

Hotel Business Suffer After Rotten Meat Seizures in Jammu Kashmir
रेस्टोरेंट और होटल में ग्राहकों का इंतजार करते टेबल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 6:50 PM IST

4 Min Read

मुअज्जम मोहम्मद

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी का संकट गहरा रहा है, क्योंकि घाटी में सड़े हुए मांस की जब्ती के बाद रेस्तरां और भोजनालयों में आने वाले लोगों की संख्या में 80 प्रतिशत की गिरावट आई है. श्रीनगर के रेस्टोरेंट्स का दौरा करने पर कारोबार का निराशाजनक हाल देखने को मिला, जहां ग्राहकों के इंतजार में खाली टेबलें थीं. कई रेस्टोरेंट्स में दोपहर तक भी बिक्री नहीं हो पाई थी और कर्मचारी मंदी के चलते अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे.

31 जुलाई को श्रीनगर के बाहरी इलाके में सनशाइन फूड्स नामक भंडारण सुविधा से 1200 किलोग्राम सड़ा हुआ और अनुपयुक्त मांस बरामद हुआ था, इसके बाद यह संकट शुरू हुआ. सनशाइन फूड्स के दो संचालकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और कई मीट सप्लायर के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान रेस्तरां और होटलों के लिए भेजा गया लगभग 60 क्विंटल बिना लेबल वाला और अनुपयुक्त पैकेज्ड मांस बरामद किया गया, जिससे घाटी में बाहरी खाद्य पदार्थों को लेकर अविश्वास पैदा हो गया.

श्रीनगर शहर में एक प्रमुख कैफे की देखरेख करने वाले जाहिद शाबान ने कारोबार में आई मंदी की तुलना कोविड महामारी के वर्षों से की, जब कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ था. उनके अनुसार, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद यह दूसरा मौका है, जब इस वर्ष कारोबार प्रभावित हुआ है. इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद होटल इंडस्ट्री में कई लोगों का कारोबार और आजीविका प्रभावित हुई थी.

होटल-रेस्तरां पर संकट
होटल-रेस्तरां पर संकट (ETV Bharat)

शाबान ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारे यहां औसतन 600 ग्राहक प्रतिदिन आते हैं, जबकि अब केवल 60 ही ग्राहक आ रहे हैं." खाली मेजों से घिरे, पर्यटन स्नातक और आतिथ्य उद्योग में सात साल का अनुभव रखने वाले शाबान ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो वे बेरोजगारी की कगार पर पहुंच जाएंगे. उन्होंने आगे कहा, "खाद्य विभाग को सड़े हुए खाद्य पदार्थों को सप्लाई करने वाले व्यापारों को कड़ी सजा देनी चाहिए. हम उनके कृत्यों से प्रभावित हुए हैं. हमारे नियमित ग्राहक भी भरोसा खो देने के कारण अब हमारे पास नहीं आ रहे हैं."

घाटी के अन्य प्रमुख रेस्तरां और होटलों में भी स्थिति अलग नहीं है. कैफे और रेस्तरां में नियमित रूप से जाने वाले किशोर मोहम्मद अबरार ने कहा कि सड़े हुए मांस की आपूर्ति पाए जाने के बाद से वह और उसके दोस्त बाहर खाना खाने से परहेज करने लगे हैं.

होटल मालिक फहद शफाकत ने कारोबार में आई गिरावट का कारण पिछले दो सप्ताह में क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सड़े हुए मांस की बरामदगी से उत्पन्न संदेह को बताया. उन्होंने स्वीकार किया कि बड़े पैमाने पर खपत के कारण इसकी आपूर्ति रेस्तरां, कैफे या विक्रेताओं को की जा रही थी, जिससे अविश्वास को बढ़ावा मिला. फहद ने आगे कहा, "अच्छे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मौजूद हैं. लेकिन उनके कारोबार पर भी असर पड़ा है क्योंकि लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते. मांस पर लेबल, रेफ्रिजरेशन और हलाल प्रमाणीकरण का अभाव था."

जम्मू-कश्मीर होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन का नेतृत्व करने वाले बाबर चौधरी ने कहा कि उनका घाटा बढ़ रहा है और पिछले दो सप्ताह में 250-300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि जिस तरह चार आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया और पूरे कश्मीर इससे प्रभावित हुआ, उसी तरह कुछ लोगों के कृत्य ने रेस्तरां उद्योग को बदनाम कर दिया है. चौधरी ने जम्मू कश्मीर में बिना ब्रांड वाले और जमे हुए मांस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा, "इस घोटाले ने लोगों के विश्वास को हिला दिया है."

उन्होंने कहा, "केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए लखनपुर में एक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जानी चाहिए. वे सड़े हुए मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड (मृत्यु के बाद शवों को लेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन) का इस्तेमाल कर रहे थे."

यह भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर में मौसम की मार : 12 साल में दो हजार से ज्यादा आपदाएं, पांच सौ से ज्यादा मौत

मुअज्जम मोहम्मद

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी का संकट गहरा रहा है, क्योंकि घाटी में सड़े हुए मांस की जब्ती के बाद रेस्तरां और भोजनालयों में आने वाले लोगों की संख्या में 80 प्रतिशत की गिरावट आई है. श्रीनगर के रेस्टोरेंट्स का दौरा करने पर कारोबार का निराशाजनक हाल देखने को मिला, जहां ग्राहकों के इंतजार में खाली टेबलें थीं. कई रेस्टोरेंट्स में दोपहर तक भी बिक्री नहीं हो पाई थी और कर्मचारी मंदी के चलते अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे.

31 जुलाई को श्रीनगर के बाहरी इलाके में सनशाइन फूड्स नामक भंडारण सुविधा से 1200 किलोग्राम सड़ा हुआ और अनुपयुक्त मांस बरामद हुआ था, इसके बाद यह संकट शुरू हुआ. सनशाइन फूड्स के दो संचालकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और कई मीट सप्लायर के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान रेस्तरां और होटलों के लिए भेजा गया लगभग 60 क्विंटल बिना लेबल वाला और अनुपयुक्त पैकेज्ड मांस बरामद किया गया, जिससे घाटी में बाहरी खाद्य पदार्थों को लेकर अविश्वास पैदा हो गया.

श्रीनगर शहर में एक प्रमुख कैफे की देखरेख करने वाले जाहिद शाबान ने कारोबार में आई मंदी की तुलना कोविड महामारी के वर्षों से की, जब कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ था. उनके अनुसार, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद यह दूसरा मौका है, जब इस वर्ष कारोबार प्रभावित हुआ है. इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद होटल इंडस्ट्री में कई लोगों का कारोबार और आजीविका प्रभावित हुई थी.

होटल-रेस्तरां पर संकट
होटल-रेस्तरां पर संकट (ETV Bharat)

शाबान ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारे यहां औसतन 600 ग्राहक प्रतिदिन आते हैं, जबकि अब केवल 60 ही ग्राहक आ रहे हैं." खाली मेजों से घिरे, पर्यटन स्नातक और आतिथ्य उद्योग में सात साल का अनुभव रखने वाले शाबान ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो वे बेरोजगारी की कगार पर पहुंच जाएंगे. उन्होंने आगे कहा, "खाद्य विभाग को सड़े हुए खाद्य पदार्थों को सप्लाई करने वाले व्यापारों को कड़ी सजा देनी चाहिए. हम उनके कृत्यों से प्रभावित हुए हैं. हमारे नियमित ग्राहक भी भरोसा खो देने के कारण अब हमारे पास नहीं आ रहे हैं."

घाटी के अन्य प्रमुख रेस्तरां और होटलों में भी स्थिति अलग नहीं है. कैफे और रेस्तरां में नियमित रूप से जाने वाले किशोर मोहम्मद अबरार ने कहा कि सड़े हुए मांस की आपूर्ति पाए जाने के बाद से वह और उसके दोस्त बाहर खाना खाने से परहेज करने लगे हैं.

होटल मालिक फहद शफाकत ने कारोबार में आई गिरावट का कारण पिछले दो सप्ताह में क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सड़े हुए मांस की बरामदगी से उत्पन्न संदेह को बताया. उन्होंने स्वीकार किया कि बड़े पैमाने पर खपत के कारण इसकी आपूर्ति रेस्तरां, कैफे या विक्रेताओं को की जा रही थी, जिससे अविश्वास को बढ़ावा मिला. फहद ने आगे कहा, "अच्छे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मौजूद हैं. लेकिन उनके कारोबार पर भी असर पड़ा है क्योंकि लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते. मांस पर लेबल, रेफ्रिजरेशन और हलाल प्रमाणीकरण का अभाव था."

जम्मू-कश्मीर होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन का नेतृत्व करने वाले बाबर चौधरी ने कहा कि उनका घाटा बढ़ रहा है और पिछले दो सप्ताह में 250-300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि जिस तरह चार आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया और पूरे कश्मीर इससे प्रभावित हुआ, उसी तरह कुछ लोगों के कृत्य ने रेस्तरां उद्योग को बदनाम कर दिया है. चौधरी ने जम्मू कश्मीर में बिना ब्रांड वाले और जमे हुए मांस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा, "इस घोटाले ने लोगों के विश्वास को हिला दिया है."

उन्होंने कहा, "केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए लखनपुर में एक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जानी चाहिए. वे सड़े हुए मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड (मृत्यु के बाद शवों को लेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन) का इस्तेमाल कर रहे थे."

यह भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर में मौसम की मार : 12 साल में दो हजार से ज्यादा आपदाएं, पांच सौ से ज्यादा मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

ROTTEN MEATJAMMU KASHMIR NEWSROTTEN MEAT SEIZURES IN KASHMIREMPLOYMENT CRISIS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अलास्का मीटिंग: शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन

FASTag Annual Pass ने पहले दिन ही मचाई धूम, शाम तक जुड़े 1.4 लाख से अधिक यूजर्स

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.