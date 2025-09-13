दिव्यांग लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण भेदभाव में तत्काल सुधार जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
सु्प्रीम कोर्ट का यह फैसला दिव्यांग लोगों के सामने आने वाली व्यवस्थागत बाधाओं को दूर करने संबंधी याचिकाओं पर आया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिव्यांग लोगों के साथ होने वाले गंभीर भेदभाव को दूर करना आवश्यक है. अदालत ने कहा कि, दिव्यांग वे लोग हैं जिन्हें ईश्वर ने वंचित रखा है, जबकि अन्य लोग सामाजिक व्यवस्था के कारण भेदभाव का सामना करते हैं. अदालत ने रोजगार में ऐसे व्यक्तियों के साथ होने वाले शत्रुतापूर्ण भेदभाव की ओर भी इशारा किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत संरक्षित दिव्यांगजन, जो मेरिट में उच्च स्थान पर होने के बावजूद, ऊपर की ओर बढ़ने से वंचित हैं, उन्हें ऊपर की ओर बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह ऐसे मेधावी उम्मीदवारों को ऊपर की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उसे अवगत कराए, यदि उन्होंने अनारक्षित श्रेणी के लिए कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं.
जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने अपने 65 पन्नों के फैसले में कहा कि दिव्यांगजनों की बाद वाली श्रेणी संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक आरक्षण की हकदार है, जो आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया में अच्छा प्रदर्शन करने और अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ से ऊपर मेरिट में आने पर उसे ऊपर की ओर स्थान प्रदान करता है.
बेंच ने कहा कि ऐसा मेधावी उम्मीदवार स्वतः ही अनारक्षित श्रेणी में चला जाएगा, जिससे आरक्षित सीट खाली रह जाएगी और उस पर मूल्यांकन प्रक्रिया में कम अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को नियुक्ति मिल जाएगी. बेंच ने कहा, "हमें सूचित किया गया है और यह गंभीर चिंता का विषय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD) के तहत संरक्षित दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, जो योग्यता में उच्च स्थान पर होने के बावजूद, इस तरह की उन्नति से वंचित हैं."
बेंच ने संज्ञानात्मक दिव्यांगजनों को आश्रय देने वाले सभी सरकारी देखभाल संस्थानों की राष्ट्रव्यापी निगरानी का भी निर्देश दिया, जिसे 'प्रोजेक्ट एबिलिटी एम्पावरमेंट' के तहत आठ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) द्वारा किया जाना है. इनमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु और NLU दिल्ली शामिल हैं.
सु्प्रीम कोर्ट का यह फैसला दिव्यांग लोगों के सामने आने वाली व्यवस्थागत बाधाओं को दूर करने और वैधानिक सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिकाओं पर आया है.
बेंच ने कहा, "दिव्यांग लोगों की श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले मेधावी उम्मीदवार को ऊपर की ओर पदोन्नति न देने का सीधा परिणाम यह होगा कि भले ही दिव्यांग उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता हो, फिर भी ऐसा उम्मीदवार अनिवार्य रूप से आरक्षित सीट पर कब्जा कर लेगा, जिससे कम अंक प्राप्त करने वाले विकलांग उम्मीदवार को सीट या पद पर दावा करने का अवसर नहीं मिलेगा."
बेंच ने कहा कि उसके विचार में, यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 34 के तहत आरक्षण के मूल उद्देश्य को ही विफल करता है और दिव्यांगजनों के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण भेदभाव का एक ज्वलंत उदाहरण है तथा इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है. अधिनियम की धारा 34 दिव्यांगजनों के लिए रोजगार में आरक्षण से संबंधित है.
बेंच ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 के तहत आरक्षण की सकारात्मक व्याख्या करना अनिवार्य है. बेंच ने कहा कि, वह भारत सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहना उचित समझता है कि क्या दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद या पदों के लिए आवेदन करने वाले मेधावी उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने के लिए उचित उपाय किए गए हैं, यदि ऐसा उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है." बेंच ने केंद्र से 14 अक्टूबर तक सवालों का जवाब देने को कहा है.
दिव्यांगजन अधिकार एवं सुगम्यता पर भारतीय ढांचा
बेंच ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकारों के प्रति भारत का दृष्टिकोण दान-आधारित और चिकित्सा मॉडल से अधिकार-आधारित ढांचे में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है, और न्यायपालिका ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत संवैधानिक गारंटियों का लगातार आह्वान करते हुए, उनकी व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
बेंच ने कहा कि न्यायपालिका ने दिव्यांगता को न केवल एक चिकित्सा स्थिति के रूप में, बल्कि एक प्रकार के संरचनात्मक नुकसान के रूप में पुनर्परिभाषित किया है, जिसके लिए संवैधानिक ढांचे के भीतर सक्रिय निवारण, संरक्षण और समावेशन की आवश्यकता है.
बेंच ने कहा, "दिव्यांगता को सुधार की आवश्यकता वाली कमी के रूप में देखने के बजाय, कानून को इसे एक ऐसे लेंस के रूप में पहचानना चाहिए जो कानूनी, सामाजिक और संस्थागत ढाँचों की वास्तविक प्रकृति को उजागर करता है, यह स्पष्ट करते हुए कि क्या वे मानव विविधता को अपनाते हैं या समाज के कुछ सदस्यों, यानी जिनके साथ ईश्वर द्वारा भेदभाव किया गया है या जिन्होंने अपने जीवनकाल में दिव्यांगता का सामना किया है, को बाहर करने वाली बाधाएं उत्पन्न करते हैं."
बेंच ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से संस्थागत और उपेक्षित व्यक्तियों, की गरिमा को उनकी एकीकृत होने, कार्य करने या स्वतंत्रता के प्रमुख मानदंडों का पालन करने की कथित क्षमता पर निर्भर नहीं किया जा सकता. बेंच ने कहा कि, योगदान या प्रदर्शन पर आधारित समानता का ढांचा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अपर्याप्त हो सकता है. खासकर जब उनका बहिष्कार आकस्मिक न होकर संस्थागत ढांचे में अंतर्निहित हो.
