दिव्यांग लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण भेदभाव में तत्काल सुधार जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिव्यांग लोगों के साथ होने वाले गंभीर भेदभाव को दूर करना आवश्यक है. अदालत ने कहा कि, दिव्यांग वे लोग हैं जिन्हें ईश्वर ने वंचित रखा है, जबकि अन्य लोग सामाजिक व्यवस्था के कारण भेदभाव का सामना करते हैं. अदालत ने रोजगार में ऐसे व्यक्तियों के साथ होने वाले शत्रुतापूर्ण भेदभाव की ओर भी इशारा किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत संरक्षित दिव्यांगजन, जो मेरिट में उच्च स्थान पर होने के बावजूद, ऊपर की ओर बढ़ने से वंचित हैं, उन्हें ऊपर की ओर बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह ऐसे मेधावी उम्मीदवारों को ऊपर की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उसे अवगत कराए, यदि उन्होंने अनारक्षित श्रेणी के लिए कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं.

जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने अपने 65 पन्नों के फैसले में कहा कि दिव्यांगजनों की बाद वाली श्रेणी संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक आरक्षण की हकदार है, जो आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया में अच्छा प्रदर्शन करने और अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ से ऊपर मेरिट में आने पर उसे ऊपर की ओर स्थान प्रदान करता है.

बेंच ने कहा कि ऐसा मेधावी उम्मीदवार स्वतः ही अनारक्षित श्रेणी में चला जाएगा, जिससे आरक्षित सीट खाली रह जाएगी और उस पर मूल्यांकन प्रक्रिया में कम अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को नियुक्ति मिल जाएगी. बेंच ने कहा, "हमें सूचित किया गया है और यह गंभीर चिंता का विषय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD) के तहत संरक्षित दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, जो योग्यता में उच्च स्थान पर होने के बावजूद, इस तरह की उन्नति से वंचित हैं."

बेंच ने संज्ञानात्मक दिव्यांगजनों को आश्रय देने वाले सभी सरकारी देखभाल संस्थानों की राष्ट्रव्यापी निगरानी का भी निर्देश दिया, जिसे 'प्रोजेक्ट एबिलिटी एम्पावरमेंट' के तहत आठ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) द्वारा किया जाना है. इनमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु और NLU दिल्ली शामिल हैं.

सु्प्रीम कोर्ट का यह फैसला दिव्यांग लोगों के सामने आने वाली व्यवस्थागत बाधाओं को दूर करने और वैधानिक सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिकाओं पर आया है.

बेंच ने कहा, "दिव्यांग लोगों की श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले मेधावी उम्मीदवार को ऊपर की ओर पदोन्नति न देने का सीधा परिणाम यह होगा कि भले ही दिव्यांग उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता हो, फिर भी ऐसा उम्मीदवार अनिवार्य रूप से आरक्षित सीट पर कब्जा कर लेगा, जिससे कम अंक प्राप्त करने वाले विकलांग उम्मीदवार को सीट या पद पर दावा करने का अवसर नहीं मिलेगा."