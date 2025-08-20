बूंदी: जिले के डाबी थाना इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 27 पर भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच जने गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों में बच्चे और महिलाएं भी हैं. ये सभी बारां और मध्यप्रदेश के ब्यावरा से राजसमंद मजदूरी करने वैन में सवार होकर जा रहे थे. वैन अन्य भारी वाहन से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन सवार चार लोगों के शवों के टुकड़े हो गए, जिन्हें समेटकर अस्पताल लाना पड़ा.

थाना अधिकारी हेमराज शर्मा ने बताया कि दुर्घटना बुधवार सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच हुई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को एंबुलेंस से डाबी अस्पताल पहुंचाया, जहां से कोटा के मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल रैफर कर दिया. घायलों को सुबह कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल लाए, जहां ड्यूटी कर रहे महावीर नगर थाने के कांस्टेबल विक्रम सिंह ने बताया कि चार लोगों की मौत हो गई है. ये लोग बारां जिले और मध्य प्रदेश के ब्यावरा के बताए गए हैं. मृतकों में एक अनिल की जानकारी मिली है. शेष तीन के बारे में पता नहीं चल पाया. इनमें एक महिला और दो पुरुष हैं. इसके अलावा पांच लोग घायल हैं, जिनमें दो बच्चे और एक महिला है. दुर्घटना में मृतक अनिल की पत्नी मीनाक्षी और बच्चा भी घायल हैं. मृतक अनिल के परिजन कोटा आ गए, इसके बाद डाबी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

नहीं मिला टक्कर मारने वाला वाहन: थानाधिकारी हेमराज शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में वैन आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पीछे से वैन में नुकसान नहीं है. मौके को देखते लग रहा है कि वैन काफी तेज गति में थी. किसी भारी वाहन से इसकी टक्कर हुई है. यह वाहन ट्रक या ट्रोला हो सकता है. मौके पर दूसरा वाहन नहीं मिला. इसका पता लगा रहे हैं. प्राथमिकता से हमने पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया. मृतकों के परिजनों का पता लगा रहे हैं. इसके बाद पोस्टमार्टम व अन्य प्रक्रिया होगी.

समेटकर लाने पड़े शव: हादसा इतना भीषण था कि वैन सवार लोगों के शव पूरी तरह क्षत विक्षत हो गए. शवों के टुकड़े टुकड़े हो गए. पुलिसकर्मियों को शवों के टुकड़े समेटकर अस्पताल लाना पड़ा. दुर्घटना के बाद घायल बेहोशी की हालत में वैन में पड़े थे. इन्हें बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकाला गया. कई लोग वाहन में बुरी तरह फंसे थे.