ETV Bharat / bharat

बूंदी में भीषण सड़क दुर्घटना, वैन सवार चार लोगों की मौत, समेटकर लाने पड़े शव - ROAD ACCIDENT IN BUNDI ON NH 27

नेशनल हाईवे 27 पर भीषण हादसा हुआ. मजदूरों से भरी वैन को भारी वाहन ने टक्कर मार दी. चार लोगों की मौत हो गई.

accident victim van
हादसे की शिकार वैन (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 8:55 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 9:14 AM IST

3 Min Read

बूंदी: जिले के डाबी थाना इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 27 पर भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच जने गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों में बच्चे और महिलाएं भी हैं. ये सभी बारां और मध्यप्रदेश के ब्यावरा से राजसमंद मजदूरी करने वैन में सवार होकर जा रहे थे. वैन अन्य भारी वाहन से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन सवार चार लोगों के शवों के टुकड़े हो गए, जिन्हें समेटकर अस्पताल लाना पड़ा.

थाना अधिकारी हेमराज शर्मा ने बताया कि दुर्घटना बुधवार सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच हुई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को एंबुलेंस से डाबी अस्पताल पहुंचाया, जहां से कोटा के मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल रैफर कर दिया. घायलों को सुबह कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल लाए, जहां ड्यूटी कर रहे महावीर नगर थाने के कांस्टेबल विक्रम सिंह ने बताया कि चार लोगों की मौत हो गई है. ये लोग बारां जिले और मध्य प्रदेश के ब्यावरा के बताए गए हैं. मृतकों में एक अनिल की जानकारी मिली है. शेष तीन के बारे में पता नहीं चल पाया. इनमें एक महिला और दो पुरुष हैं. इसके अलावा पांच लोग घायल हैं, जिनमें दो बच्चे और एक महिला है. दुर्घटना में मृतक अनिल की पत्नी मीनाक्षी और बच्चा भी घायल हैं. मृतक अनिल के परिजन कोटा आ गए, इसके बाद डाबी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस मनाकर गांव जा रहे स्कूल वैन की कार से भिड़ंत, ड्राइवर और 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल

नहीं मिला टक्कर मारने वाला वाहन: थानाधिकारी हेमराज शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में वैन आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पीछे से वैन में नुकसान नहीं है. मौके को देखते लग रहा है कि वैन काफी तेज गति में थी. किसी भारी वाहन से इसकी टक्कर हुई है. यह वाहन ट्रक या ट्रोला हो सकता है. मौके पर दूसरा वाहन नहीं मिला. इसका पता लगा रहे हैं. प्राथमिकता से हमने पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया. मृतकों के परिजनों का पता लगा रहे हैं. इसके बाद पोस्टमार्टम व अन्य प्रक्रिया होगी.

समेटकर लाने पड़े शव: हादसा इतना भीषण था कि वैन सवार लोगों के शव पूरी तरह क्षत विक्षत हो गए. शवों के टुकड़े टुकड़े हो गए. पुलिसकर्मियों को शवों के टुकड़े समेटकर अस्पताल लाना पड़ा. दुर्घटना के बाद घायल बेहोशी की हालत में वैन में पड़े थे. इन्हें बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकाला गया. कई लोग वाहन में बुरी तरह फंसे थे.

बूंदी: जिले के डाबी थाना इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 27 पर भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच जने गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों में बच्चे और महिलाएं भी हैं. ये सभी बारां और मध्यप्रदेश के ब्यावरा से राजसमंद मजदूरी करने वैन में सवार होकर जा रहे थे. वैन अन्य भारी वाहन से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन सवार चार लोगों के शवों के टुकड़े हो गए, जिन्हें समेटकर अस्पताल लाना पड़ा.

थाना अधिकारी हेमराज शर्मा ने बताया कि दुर्घटना बुधवार सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच हुई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को एंबुलेंस से डाबी अस्पताल पहुंचाया, जहां से कोटा के मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल रैफर कर दिया. घायलों को सुबह कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल लाए, जहां ड्यूटी कर रहे महावीर नगर थाने के कांस्टेबल विक्रम सिंह ने बताया कि चार लोगों की मौत हो गई है. ये लोग बारां जिले और मध्य प्रदेश के ब्यावरा के बताए गए हैं. मृतकों में एक अनिल की जानकारी मिली है. शेष तीन के बारे में पता नहीं चल पाया. इनमें एक महिला और दो पुरुष हैं. इसके अलावा पांच लोग घायल हैं, जिनमें दो बच्चे और एक महिला है. दुर्घटना में मृतक अनिल की पत्नी मीनाक्षी और बच्चा भी घायल हैं. मृतक अनिल के परिजन कोटा आ गए, इसके बाद डाबी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस मनाकर गांव जा रहे स्कूल वैन की कार से भिड़ंत, ड्राइवर और 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल

नहीं मिला टक्कर मारने वाला वाहन: थानाधिकारी हेमराज शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में वैन आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पीछे से वैन में नुकसान नहीं है. मौके को देखते लग रहा है कि वैन काफी तेज गति में थी. किसी भारी वाहन से इसकी टक्कर हुई है. यह वाहन ट्रक या ट्रोला हो सकता है. मौके पर दूसरा वाहन नहीं मिला. इसका पता लगा रहे हैं. प्राथमिकता से हमने पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया. मृतकों के परिजनों का पता लगा रहे हैं. इसके बाद पोस्टमार्टम व अन्य प्रक्रिया होगी.

समेटकर लाने पड़े शव: हादसा इतना भीषण था कि वैन सवार लोगों के शव पूरी तरह क्षत विक्षत हो गए. शवों के टुकड़े टुकड़े हो गए. पुलिसकर्मियों को शवों के टुकड़े समेटकर अस्पताल लाना पड़ा. दुर्घटना के बाद घायल बेहोशी की हालत में वैन में पड़े थे. इन्हें बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकाला गया. कई लोग वाहन में बुरी तरह फंसे थे.

Last Updated : August 20, 2025 at 9:14 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HORRIFIC ROAD ACCIDENT IN BUNDIFOUR PEOPLE DIED IN ACCIDENTबूंदी में भीषण सड़क हादसा5 PEOPLE TRAVELLING IN VAN INJUREDROAD ACCIDENT IN BUNDI ON NH 27

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

UPI पर छोटे लोन की सुविधा जल्द, ग्राहकों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.