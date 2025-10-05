ETV Bharat / bharat

कवर्धा में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, सभी कोलकाता के निवासी

कवर्धा: वनांचल जिले कवर्धा से गुजरने वाली रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. अकलघरिया गांव के पास कार और ट्रक की आमने-सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीन अन्य लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

कार सवार सभी लोग कोलकाता के निवासी: कवर्धा पुलिस के मुताबिक कार में सवार सभी लोग कोलकाता के निवासी हैं. कोलकाता पश्चिम बंगाल से सभी लोग बोलेरो कार में बैठकर मध्ययप्रदेश की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रविवार को शाम 6 बजे के करीब जब इनकी कार अकलघरिया के पास पहुंची. सामने से आ रही ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद कार में सवार दो लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती: सूचना मिलते ही चिल्फी थाना पुलिस और डॉयल 112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को वाहन से निकालकर बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल तीन व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है. जिला अस्पताल पहुंचने पर तीन अन्य लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में तीन महिलाएं, एक बच्चा और एक पुरुष शामिल है.