ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी और NDA नेताओं को धन्यवाद देते हुए राधाकृष्णन ने भावुक प्रतिक्रिया दी - RADHAKRISHNAN EXPRESSES GRATITUDE

सी.पी. राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया. उन्होंने पीएम मोदी और नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया.

Etv Bharat
सी.पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2025 at 11:00 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया. इसके बाद राधाकृष्णन ने एक भावनात्मक प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए सहयोगियों का आभार व्यक्त किया.

"मैं भावुक हूं, शब्दों से परे" – राधाकृष्णन
राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "मैं शब्दों से परे हिल गया हूं. एनडीए के नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा. मैं राष्ट्र की सेवा को अपना धर्म मानते हुए अंतिम सांस तक ईमानदारी से कार्य करूंगा. जय हिंद!"

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विशेष रूप से धन्यवाद दिया.

शाह और नायडू ने समर्थन जताया
गृहमंत्री अमित शाह ने राधाकृष्णन की सराहना करते हुए कहा कि उनके पास लंबा संसदीय और संवैधानिक अनुभव है. उन्होंने लिखा, "मुझे विश्वास है कि राधाकृष्णन जी राज्यसभा की गरिमा को और ऊंचा करेंगे. यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संसदीय बोर्ड की दूरदृष्टि का प्रतीक है."

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी उनके नामांकन का स्वागत करते हुए उन्हें एक "वरिष्ठ और प्रतिष्ठित राजनेता" बताया. उन्होंने कहा कि TDP इस निर्णय का "पूर्ण समर्थन" करती है.

महाराष्ट्र से मिला समर्थन
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राधाकृष्णन को बधाई दी और कहा कि उनका नामांकन "महाराष्ट्रवासियों के लिए गर्व की बात है." उन्होंने राधाकृष्णन के सांसद और राज्यपाल के रूप में योगदान की प्रशंसा की.

लंबे अनुभव वाले नेता
कोयंबटूर से दो बार सांसद रह चुके राधाकृष्णन विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. उनके पास संवैधानिक और विधायी मामलों का गहन अनुभव है. एनडीए को उम्मीद है कि उनका नामांकन विपक्षी खेमे में भी सकारात्मक संदेश देगा. उपराष्ट्रपति चुनाव अगले महीने प्रस्तावित है, और राधाकृष्णन अब एनडीए के प्रमुख चेहरे के रूप में मैदान में होंगे.

यह भी पढ़ें- उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का मास्टरस्ट्रोक, OBC और दक्षिण भारत के समीकरण पर दांव

झारखंड के पूर्व गवर्नर सीपी राधाकृष्णन बने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, कहे जाते हैं तमिलनाडु के मोदी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया. इसके बाद राधाकृष्णन ने एक भावनात्मक प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए सहयोगियों का आभार व्यक्त किया.

"मैं भावुक हूं, शब्दों से परे" – राधाकृष्णन
राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "मैं शब्दों से परे हिल गया हूं. एनडीए के नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा. मैं राष्ट्र की सेवा को अपना धर्म मानते हुए अंतिम सांस तक ईमानदारी से कार्य करूंगा. जय हिंद!"

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विशेष रूप से धन्यवाद दिया.

शाह और नायडू ने समर्थन जताया
गृहमंत्री अमित शाह ने राधाकृष्णन की सराहना करते हुए कहा कि उनके पास लंबा संसदीय और संवैधानिक अनुभव है. उन्होंने लिखा, "मुझे विश्वास है कि राधाकृष्णन जी राज्यसभा की गरिमा को और ऊंचा करेंगे. यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संसदीय बोर्ड की दूरदृष्टि का प्रतीक है."

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी उनके नामांकन का स्वागत करते हुए उन्हें एक "वरिष्ठ और प्रतिष्ठित राजनेता" बताया. उन्होंने कहा कि TDP इस निर्णय का "पूर्ण समर्थन" करती है.

महाराष्ट्र से मिला समर्थन
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राधाकृष्णन को बधाई दी और कहा कि उनका नामांकन "महाराष्ट्रवासियों के लिए गर्व की बात है." उन्होंने राधाकृष्णन के सांसद और राज्यपाल के रूप में योगदान की प्रशंसा की.

लंबे अनुभव वाले नेता
कोयंबटूर से दो बार सांसद रह चुके राधाकृष्णन विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. उनके पास संवैधानिक और विधायी मामलों का गहन अनुभव है. एनडीए को उम्मीद है कि उनका नामांकन विपक्षी खेमे में भी सकारात्मक संदेश देगा. उपराष्ट्रपति चुनाव अगले महीने प्रस्तावित है, और राधाकृष्णन अब एनडीए के प्रमुख चेहरे के रूप में मैदान में होंगे.

यह भी पढ़ें- उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का मास्टरस्ट्रोक, OBC और दक्षिण भारत के समीकरण पर दांव

झारखंड के पूर्व गवर्नर सीपी राधाकृष्णन बने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, कहे जाते हैं तमिलनाडु के मोदी

For All Latest Updates

TAGGED:

सी पी राधाकृष्णनउपराष्ट्रपति चुनावप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीRADHAKRISHNAN EXPRESSES GRATITUDE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी टीम का भारत दौरा स्थगित

गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर हमले का CCTV आया सामने, 24 राउंड फायरिंग, भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.