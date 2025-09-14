ETV Bharat / bharat

योग गुरु को हनीट्रैप में फंसाकर 50 लाख की वसूली, 2 करोड़ और मांगने पर खुला राज

तेलंगाना में एक योग गुरु को हनीट्रैप में फंसाकर मोटी रकम ऐंठने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है.

Honey trap in Telangana
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025

रंगारेड्डीः तेलंगाना के रंगारेड्डी से हनीट्रैप का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक गैंग ने एक योग गुरु को अपने जाल में फंसाकर करीब 50 लाख रुपये ठग लिये. इसके बाद गिरोह ने 2 करोड़ रुपये और मांगे. तब जाकर योग गुरु ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस की शरण ली. पुलिस ने जाल बिछाकर गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया.

कैसे फंसाया योग गुरु कोः

पुलिस के मुताबिक, रंगारेड्डी जिले योग गुरु एक योग आश्रम चलाते हैं. अमर गिरोह ने उनसे मोटी रकम ऐंठने की साजिश की. गिरोह ने दो महिलाओं को स्वास्थ्य कारणों से आश्रम में भर्ती कराया. कुछ ही दिनों में दोनों युवतियां योग गुरु के करीब आ गईं. उन्होंने उनके साथ रहते हुए तस्वीरें और वीडियो बनाए. इसके बाद, अमर गैंग ने उन्हें तस्वीरें और वीडियो दिखाए और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

पुलिस में दर्ज करायी शिकायतः

अमर गैंग ने योग गुरु से 50 लाख रुपये मांगे. अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए योग गुरु ने 25-25 लाख रुपये के दो चेक उनको दे दिये. लेकिन, गैंग ने उन्हें ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया. वे उनसे और दो करोड़ रुपये की मांग करने लगे. इसके बाद योग गुरु को लगा कि अगर वह उनकी बातों में आ गए, तो वे उन्हें बार-बार परेशान करेंगे. इसलिए उन्होंने तुरंत गोलकुंडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने किया गिरफ्तारः

पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों को पैसे लेने के लिए बुलवाया. उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इनमें वो दोनों महिला भी हैं जिन्होंने फोटो और वीडियो बनाए थे. इनकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया. पुलिस इनको रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. पुलिस ने कहा कि वे मामले की आगे की जांच कर रहे हैं.

क्या होता है हनी ट्रैप?:

हनी ट्रैप में अक्सर खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो अपने आकर्षण और हुस्न के जाल में टार्गेट शख्स को फंसाती हैं. इसके बाद, वे फोटो, वीडियो या मैसेज के जरिए ब्लैकमेल करते हैं और उनसे खुफिया जानकारी या पैसे की मांग करते हैं.

