योग गुरु को हनीट्रैप में फंसाकर 50 लाख की वसूली, 2 करोड़ और मांगने पर खुला राज

रंगारेड्डीः तेलंगाना के रंगारेड्डी से हनीट्रैप का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक गैंग ने एक योग गुरु को अपने जाल में फंसाकर करीब 50 लाख रुपये ठग लिये. इसके बाद गिरोह ने 2 करोड़ रुपये और मांगे. तब जाकर योग गुरु ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस की शरण ली. पुलिस ने जाल बिछाकर गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया.

कैसे फंसाया योग गुरु कोः

पुलिस के मुताबिक, रंगारेड्डी जिले योग गुरु एक योग आश्रम चलाते हैं. अमर गिरोह ने उनसे मोटी रकम ऐंठने की साजिश की. गिरोह ने दो महिलाओं को स्वास्थ्य कारणों से आश्रम में भर्ती कराया. कुछ ही दिनों में दोनों युवतियां योग गुरु के करीब आ गईं. उन्होंने उनके साथ रहते हुए तस्वीरें और वीडियो बनाए. इसके बाद, अमर गैंग ने उन्हें तस्वीरें और वीडियो दिखाए और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

पुलिस में दर्ज करायी शिकायतः

अमर गैंग ने योग गुरु से 50 लाख रुपये मांगे. अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए योग गुरु ने 25-25 लाख रुपये के दो चेक उनको दे दिये. लेकिन, गैंग ने उन्हें ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया. वे उनसे और दो करोड़ रुपये की मांग करने लगे. इसके बाद योग गुरु को लगा कि अगर वह उनकी बातों में आ गए, तो वे उन्हें बार-बार परेशान करेंगे. इसलिए उन्होंने तुरंत गोलकुंडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.