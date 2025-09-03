भुवनेश्वर: ओडिशा के संबलपुर में रहने वाली एक आदिवासी महिला पहले घर के कोने में बैठकर या जंगल से वनोपज इकट्ठा करके बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाती थीं.हालांकि, बाद में उसने कुछ नया करने का सोचा और सबुज सनातनपाली किसान उत्पादक संगठन (FPO) की मदद से उसने मधुमक्खी पालन शुरू किया. मधुमक्खी पालन करने वाली संबलपुर के जुजुमुरा ब्लॉक के मुसाकनी गांव की 30 आदिवासी महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनकर सफलता की कहानी लिखी है.

जुयुमुरा ब्लॉक की कंसार पंचायत के अंतर्गत मुसाकनी गांव में लगभग 30 आदिवासी परिवार रहते हैं. शहर से दूर मुसाकनी गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है. हालांकि, विकास इस गांव से कोसों दूर है. अब इस गांव में मधुमक्खी पालन ने गांव की एक नई पहचान बनाई है.

इस गांव में स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 'सबुज सनातनपाली' एफपीओ की मदद से CSIR फ्लोरीकल्चर मिशन परियोजना के तहत पिछले साल मधुमक्खी पालन स्किल पर 4 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किए हुए लगभग 9 महीने हो चुके हैं.

संबलपुर में शहद की खेती (ETV Bharat)

आदिवासी महिलाओं को ट्रेनिंग

इसमें CSIR- राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI) के निदेशक डॉ अजीत कुमार इकाश्री ने आदिवासी महिलाओं को मधुमक्खी पालन के माध्यम से आजीविका के अवसर सृजित करने का प्रशिक्षण दिया. इस कार्यक्रम के माध्यम से मुसकनी गांव में विश्व-1, विश्व-2 और रजनी महिला स्वयं सहायता समूहों की 30 महिलाओं को मधुमक्खी पालन के लिए 150 बक्से वितरित किए गए. अब, ये महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुई हैं, बल्कि मधुमक्खी पालन के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिति को भी बेहतर कर रही हैं.

ऐसी ही एक सफल महिला हैं मुसाकनी गांव की रिनाथेन गुड़िया. वह कहती हैं, "हमारा क्षेत्र लकड़ी जैसे वन उत्पाद वाला क्षेत्र है. इसके कारण हम यहां ऐसे वन उत्पादों को इकट्ठा करके शहर में बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे, इसलिए हम इस काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे. फिर, जलग्रहण विभाग की रिवार्ड प्रोजेक्ट के तहत हम सबसे पहले ग्रीन सनातनपाली एफपीओ से जुड़े."

उन्होंने बताया, "वहां हमें मधुमक्खी पालन करने के लिए कहा गया. हमारी संस्था की महिलाएं इसके लिए तैयार हो गईं. फिर उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी गई और पूरा काम 7 दिनों का था. फिर उन्होंने हमें बक्से, मधुमक्खियां, और अन्य किट दीं. पहले हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी. उस समय मधुमक्खी के काटने से हमें बुखार भी हो गया था.अब हमें ज़्यादा समय या मेहनत नहीं करनी पड़ती. अब हम अच्छी कमाई कर रहे हैं. फिलहाल हम 800 रुपये प्रति किलो शहद बेच रहे हैं."

एक और महिला आश्रिता डुंगडुंग कहती हैं कि हम धान की खेती करते थे, इसलिए हमारे पास थोड़ी जमीन थी और इससे अधिक मुनाफा नहीं होता था. इसलिए हमने मधुमक्खी पालन की ओर रुख किया. हमने सफलतापूर्वक मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग भी ली. हमें सजुज सनातनपाली एफपीओ ने ट्रेनिंग दी थी. इसलिए हमें इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा.

'लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया'

आश्रिता डुंगडुंग कहा कि उन्होंने हमें मधुमक्खी के बक्से, पहनने के लिए सर्जिकल किट, मधुमक्खियां वगैरह दीं. इसके साथ ही उन्होंने हमें मधुमक्खी के बक्सों को कैसे सुरक्षित रखना है, शहद कैसे निकालना है, इसकी ट्रेनिंग भी दी. मैं शहद बेच रही हूं और इसी पैसे से मेरे घर का खर्च चल रहा है और सबसे बड़ी बात लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है और सहयोग किया है.

यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ है और प्राकृतिक आवास है.यहां उत्पादित शहद पूरी तरह से जंगली फूलों से बनता है. यह शहद 800 रुपये प्रति किलो की दर से बिकता है. एफपीओ इस शहद को बेचने में मदद कर रहा है. इसके लिए सबुज सनातनपाली एफपीओ ने 'सीएसआईआर-एनबीआरआई, लखनऊ' के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

महिलाओं की मधुमक्खी पालन में रुचि

इस संबंध में सबुज सनातनपाली के मैनेजिंग डायरेक्टर मनबोध बारिक कहते हैं कि इस क्षेत्र की महिलाओं की मधुमक्खी पालन में काफी रुचि थी. इस क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह की तीन महिलाओं ने हमें बताया कि वे मधुमक्खी पालन में रुचि रखती हैं. इसके बाद हमने उनसे संपर्क किया और उन्हें 4 दिनों का प्रशिक्षण दिया. ट्रेनिंग के बाद, हमने 3 स्वयं सहायता समूहों की 30 महिलाओं को 150 मधुमक्खी के बक्से निशुल्क दिए. अभी इस खेती को एक साल भी पूरा नहीं हुआ है और हमने उनसे 200 किलो शहद इकट्ठा करके बेच दिया है.

इस मधुमक्खी पालन कार्यक्रम में सीएसआईआर, एनबीआरआई, लखनऊ की प्रमुख भूमिका रही है. इस संबंध में सीएसआईआर के चिप प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. सौमित कुमार बेहरा ने बताया कि हमने इन्हें चार दिनों तक मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया है.इस क्षेत्र की जलवायु, जैव विविधता और पर्यावरण को देखने के बाद, हमने महसूस किया कि यह क्षेत्र मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त है.

उन्होंने कहा कि हमने इस क्षेत्र की 30 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है. इन्हें मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है. इन्हें सभी पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है. हमें उम्मीद है कि इसके माध्यम से ये आदिवासी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी. इसके साथ ही, मधुमक्खी पालन से इस क्षेत्र में चावल, सब्जियों, मक्का आदि का उत्पादन भी बढ़ेगा.

