सोनम वांगचुक पर कड़ी कार्रवाई, संगठन का लाइसेंस रद्द, वित्तीय अनियमितता के आरोप

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर कड़ा एक्शन लिया. उनके द्वारा स्थापित संगठन, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. होम मिनिस्ट्री ने उनके संगठन में वित्तीय गतिविधियों में अनियमितताओं की बात कही है. आरोप है कि उनके संगठन ने नियमों की अनदेखी कर स्वीडन से धन प्राप्त किया था. मंत्रालय ने इसे देश हित के विरुद्ध बताया.

एक दिन पहले लेह में सोनम वांगचुक की अगुआई में चलाए जा रहे आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. सरकार ने लेह में भड़की हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है. सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं. वह चाहते हैं कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि राज्य की पहचान सुरक्षित रहे और उन्हें वित्तीय निर्णय करने की शक्ति प्राप्त हो.

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जारी अपने आदेश में कहा कि वांगचुक को लाइसेंस इसलिए दिया गया था, ताकि वे सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम चला सकें. इसके लिए उन्हें विदेशी योगदान स्वीकार करने का लाइसेंस दिया गया था. वांगचुक पहले से हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (एचआईएएल) नाम की संस्था चला रहे हैं. इसके खिलाफ भी विदेशी अंशदान अधिनियम (एफआरसीए) के उल्लंघन का आरोप है. इसकी जांच सीबीआई कर रही है.

लाइसेंस रद्द करने से पहले गृह मंत्रालय ने एसईसीएमओएल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था. संगठन के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिली थी. आरोप के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वांगचुक ने एसोसिएशन के एफसीआरए खाते में 3.5 लाख रुपये जमा किए थे. हालांकि, एसईसीएमओएल का कहना है कि यह राशि पुरानी बस की बिक्री से प्राप्त की गई थी. उनके अनुसार 14 जुलाई 2015 को एफसीआरए फंड से बस खरीदी गई थी. नियम यह है कि एफसीआरए के कोष से प्राप्त किसी भी परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि को केवल एफसीआरए के खाते में ही जमा किया जाना चाहिए.

गृह मंत्रालय ने इसे एक गड़बड़ी के रूप में माना है. मंत्रालय के अनुसार यह अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है और संगठन ने अपने जवाब में ठीक से इसका खुलासा भी नहीं किया. होम मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि एसोसिएशन द्वारा सोनम वांगचुक से एफसी दान के रूप में 3.35 लाख रुपये की राशि की जानकारी दी गई है. हालांकि, यह लेनदेन एफसीआरए खाते में नहीं दिखाया गया है. इसलिए यह अधिनियम की धारा 18 का भी उल्लंघन है.