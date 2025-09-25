ETV Bharat / bharat

सोनम वांगचुक पर कड़ी कार्रवाई, संगठन का लाइसेंस रद्द, वित्तीय अनियमितता के आरोप

गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. विदेश से फंड लेने का लगा आरोप. सोनम ने आरोपों से किया इनकार.

Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 8:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर कड़ा एक्शन लिया. उनके द्वारा स्थापित संगठन, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. होम मिनिस्ट्री ने उनके संगठन में वित्तीय गतिविधियों में अनियमितताओं की बात कही है. आरोप है कि उनके संगठन ने नियमों की अनदेखी कर स्वीडन से धन प्राप्त किया था. मंत्रालय ने इसे देश हित के विरुद्ध बताया.

एक दिन पहले लेह में सोनम वांगचुक की अगुआई में चलाए जा रहे आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. सरकार ने लेह में भड़की हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है. सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं. वह चाहते हैं कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि राज्य की पहचान सुरक्षित रहे और उन्हें वित्तीय निर्णय करने की शक्ति प्राप्त हो.

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जारी अपने आदेश में कहा कि वांगचुक को लाइसेंस इसलिए दिया गया था, ताकि वे सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम चला सकें. इसके लिए उन्हें विदेशी योगदान स्वीकार करने का लाइसेंस दिया गया था. वांगचुक पहले से हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (एचआईएएल) नाम की संस्था चला रहे हैं. इसके खिलाफ भी विदेशी अंशदान अधिनियम (एफआरसीए) के उल्लंघन का आरोप है. इसकी जांच सीबीआई कर रही है.

लाइसेंस रद्द करने से पहले गृह मंत्रालय ने एसईसीएमओएल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था. संगठन के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिली थी. आरोप के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वांगचुक ने एसोसिएशन के एफसीआरए खाते में 3.5 लाख रुपये जमा किए थे. हालांकि, एसईसीएमओएल का कहना है कि यह राशि पुरानी बस की बिक्री से प्राप्त की गई थी. उनके अनुसार 14 जुलाई 2015 को एफसीआरए फंड से बस खरीदी गई थी. नियम यह है कि एफसीआरए के कोष से प्राप्त किसी भी परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि को केवल एफसीआरए के खाते में ही जमा किया जाना चाहिए.

गृह मंत्रालय ने इसे एक गड़बड़ी के रूप में माना है. मंत्रालय के अनुसार यह अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है और संगठन ने अपने जवाब में ठीक से इसका खुलासा भी नहीं किया. होम मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि एसोसिएशन द्वारा सोनम वांगचुक से एफसी दान के रूप में 3.35 लाख रुपये की राशि की जानकारी दी गई है. हालांकि, यह लेनदेन एफसीआरए खाते में नहीं दिखाया गया है. इसलिए यह अधिनियम की धारा 18 का भी उल्लंघन है.

संगठन के एफसीआरए खातों में 54,600 रुपये की स्थानीय निधियों के अंतरण पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके बारे में संगठन ने दावा किया कि यह एक गलती थी. विभिन्न कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रवासन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता तथा जैविक खेती जैसे मुद्दों पर युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए स्वीडन से लगभग 4.93 लाख रुपये का विदेशी योगदान मंत्रालय की जांच के दायरे में है.

क्या कहा सोनम वांगचुक ने

सोनम वांगचुक ने इन सारे आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर यह मामला इस तरह से दिखा रही है ताकि वह उन्हें जेल में डाल सके. सोनम ने कहा कि उनकी जान पर भी खतरा है. उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें दो सालों के लिए जेल में डालने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं और मैं इसके लिए तैयार हूं. उन्होंने यह भी कहा कि मेरे जेल जाने से सरकार की समस्या बढ़ेगी, न कि घटेगी.

उन्होंने कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है. वांगचुक ने कहा कि उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये आरोप सरासर गलत हैं. उन्होंने कहा कि न तो मैं या फिर न तो कांग्रेस पार्टी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है.

वांगचुक ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी होगी, तो यह समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे समस्या और भी जटिल हो सकती है. सोनम ने कहा कि मुझे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे क्या बदलाव आ जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार को बेरोजगारी और अधूरे वादों को पूरा करना चाहिए.

ये भी पढ़ें : Explained : लद्दाख में क्यों हो रहा है आंदोलन, क्या है इसकी वजह, जानें

For All Latest Updates

TAGGED:

HOME MINISTRY SONAM WANGCHUKSONAM PAR GAMBHIR AROPNGO LICENCE CANCELLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.