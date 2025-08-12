ETV Bharat / bharat

स्वतंत्रता दिवस से पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी, गृह मंत्रालय का अलर्ट जारी - MHA ISSUES ALERT

देश भर में 142 प्रमुख स्थानों पर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए पहली बार बैंड प्रदर्शन किया जाएगा.

Ahead of Independence Day MHA issues alert in Delhi, NCR
गृह मंत्रालय (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2025 at 2:16 PM IST

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस 2025 के समारोह से पहले राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 15 अगस्त को समारोह के दौरान अशांति पैदा करने की घोषणा की है.

इस मामले से वाकिफ एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया, 'पूरे दिल्ली और एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा गया है.'

खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) की भारत विरोधी ताकतें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान और उसके बाद तोड़फोड़ करने की कोशिश कर सकती हैं. अधिकारी ने आगे कहा, 'चूँकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा झटका दिया है, इसलिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे.' इसके अनुसार जम्मू-कश्मीर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है.

एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को एक वीडियो संदेश में दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अशांति फैलाने की धमकी दी. अधिकारी ने कहा, 'हम इस वीडियो की गंभीरता की पुष्टि कर रहे हैं क्योंकि पहले भी कई मौकों पर सिख आतंकवादी इस तरह के धमकी भरे वीडियो जारी करते रहे हैं.'

चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे इसलिए दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, एसपीजी कर्मी, सैन्य खुफिया और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी वाली बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पहले ही लागू कर दी गई है. 13 अगस्त को फुल-ड्रेस रिहर्सल के दौरान लाल किले के आसपास के सभी बाजार और सड़कें पूरी तरह से बंद रहेंगी और कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा.

ड्रोन रोधी प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे, स्नाइपर और अन्य सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है. गृह मंत्रालय ने राज्यों से इस अवसर को पूरी सावधानी के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा है. भारत 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पूरी तरह तैयार है. इसलिए गृह मंत्रालय ने पूरे देश में बैंड प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है. यह पहली बार है जब नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में इस तरह का बैंड प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा.

ईटीवी भारत के पास मौजूद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को संबोधित गृह मंत्रालय के एक पत्र में कहा गया, 'स्वतंत्रता दिवस समारोह- 2025 के दौरान नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए, पहली बार देश भर में लगभग 142 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रदर्शन किया जाएगा. स्थानीय प्रशासन को इसके लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया जा सकता है.'

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रमुख स्थानों पर स्वैच्छिक नागरिक कार्रवाई के माध्यम से इसे स्वच्छ रखने के लिए एक पखवाड़े और महीने भर का अभियान चलाने का सुझाव दिया है. गृह मंत्रालय ने कहा, 'स्कूली छात्र, एनएसएस, माई भारत, एनसीसी, युवा संगठन और सामाजिक समूह इस प्रयास से जुड़े हो सकते हैं.'

