अहमदाबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार, 31 अगस्त को अहमदाबाद का दौरा करेंगे. वह यहां अहमदाबाद नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इसके साथ ही, वह सुबह लाल दरवाजा स्थित भद्रकाली माता मंदिर में दर्शन करने जाएंगे.

अमित शाह के कार्यक्रमों के अलावा, अहमदाबाद नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष देवांग दानी ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, शाह के गुजरात दौरे के क्रम में अहमदाबाद महानगर को कई विकास कार्यों की सौगात मिलेगी.

दो नए शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन

अमित शाह रविवार सुबह करीब 10 बजे गोटा वार्ड के ओगनाज गांव के पास और चांदलोडिया वार्ड के ओसिया हाइपर मार्ट के पास नवनिर्मित शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे. अहमदाबाद नगर निगम में दो और शहरी स्वास्थ्य केंद्र जुड़ जाएंगे.

नगरदेवी भद्रकाली का करेंगे दौरा

महानगर के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तीन जगहों पर वृक्षारोपण करेंगे. सबसे पहले, वह साबरमती स्थित आहवाडिया झील में वृक्षारोपण करेंगे, फिर स्टेडियम वार्ड के अंदर वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद, वह नगरदेवी भद्रकाली के दर्शन करेंगे.

सरदार बाग का होगा उद्घाटन

अहमदाबाद के सरदार बाग उद्यान, जिसे यूएनएम फाउंडेशन ने पीपीपी मॉडल पर तैयार किया है, का उद्घाटन अमित शाह करेंगे. बाद में, अमित शाह घाटलोडिया में पानी की टंकी के पास स्थित आयुषवन का दौरा करेंगे और वहां वृक्षारोपण करेंगे. इसके अलावा, वह वहां अध्यक्षों और सचिवों से मिलेंगे.

अहमदाबाद नगर निगम विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है. इसी कड़ी में, रविवार, 31 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वृक्षारोपण और शहरी स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है.

'मिशन फॉर मिलियन ट्रीज' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में 40 लाख पेड़ लगाने के संकल्प के साथ 'मिशन फॉर मिलियन ट्रीज़' अभियान की शुरुआत की है. जिसके अंतर्गत विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं.

उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के गोटा वार्ड में ओगंज शहरी स्वास्थ्य केंद्र के भूखंड पर वृक्षारोपण

चांदलोदिया वार्ड में शहरी स्वास्थ्य केंद्र के भूखंड पर मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण

पश्चिम क्षेत्र के रानिप वार्ड में आहवाडिया झील के पास 12,000 वृक्षों का रोपण

पश्चिम क्षेत्र के स्टेडियम वार्ड में सौरभ स्कूल के पास शहरी वन बनाने के लिए 10,000 वृक्षों का रोपण

उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के घाटलोदिया वार्ड में चाणक्य पुरी पुल के पास सघन पद्धति से देशी वृक्षों का रोपण

मध्य क्षेत्र के जमालपुर वार्ड में स्थित सरदार बाग को यूएनएम फाउंडेशन द्वारा 12 करोड़ रुपये की लागत से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया गया है.

