नई दिल्ली/पटना : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए बिहार विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती है. बिहार को साधने के लिए भाजपा और जदयू ने पूरी ताकत झोंक रखी है. भाजपा के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई. बैठक में बिहार भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया आगामी चुनाव को लेकर अमित शाह ने नेताओं को दिशा निर्देश भी दिये.

सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में मंथन : भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है और सितंबर माह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती है. कितने सीटों पर किस दल को लड़ना है, यह अभी तक तय नहीं हुआ है. हालांकि सितंबर महीने में ही तमाम दलों के बीच सहमति बना लेनी है. गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से फीडबैक लिया.

राहुल गांधी के यात्रा को लेकर हुई चर्चा : दिल्ली के कृष्णा मेनन रोड स्थित गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भाजपा नेताओं की बैठक हुई. बैठक में अमित शाह के साथ प्रदेश अध्यक्ष डाॅ दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित बिहार भाजपा के कई नेताओं ने हिस्सा लिया. गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी भाजपा नेताओं के साथ चर्चा किया और यात्रा के इंपैक्ट को लेकर नेताओं को निर्देशित किया. बैठक में यह भी तथ्य निकाल कर आया कि राहुल गांधी के यात्रा को ठीक तरीके से काउंटर नहीं किया गया.

सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री ने लिया फीडबैक : सीट शेयरिंग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है. गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार भाजपा के नेताओं से फीडबैक लिया और यह समझने की कोशिश की कि किस दल की अपेक्षा कितनी सीट की है. भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर मजबूत है, और पार्टी का कौन सा पक्ष कमजोर है. गृह मंत्री ने नेताओं से यह भी पूछा कि जदयू की डिमांड कितनी है, और चिराग पासवान क्या चाहते हैं?

आपत्तिजनक टिप्पणी के मुद्दे पर भी हुई चर्चा : जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी हुई उसे लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने नेताओं से फीडबैक लिया. यह भी विमर्श किया गया कि बयान के बाद क्या रणनीति अपनाई जाए. जो रणनीति पार्टी अपना रही है उसे एनडीए को कितना फायदा होगा? बिहार बंद को लेकर भी गृह मंत्री ने नेताओं को निर्देशित किया. गृह मंत्री अमित शाह ने नेताओं को आपसी विवाद में उलझने के बजाय मजबूती से चुनाव लड़ने के निर्देश दिए.

शाह ने दिया जीत का मंत्र : बैठक के बाद बिहार बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने बताया कि बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई. एनडीए किस तरीके से मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़े इसे लेकर भी फीडबैक लिया गया. कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसे लेकर भी चर्चा हुई. एनडीए बिहार में एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी.

