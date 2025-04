ETV Bharat / bharat

जयपुर में हिट एंड रन : तेज रफ्तार कार चालक ने कई लोगों को रौंदा, 3 की मौत - HIT AND RUN IN JAIPUR

जयपुर में बेकाबू कार का कहर ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 8, 2025 at 7:15 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 9:23 AM IST 4 Min Read

जयपुर. राजधानी जयपुर में हिट एंड रन केस का मामला सामने आया है. सोमवार देर रात को एमआई रोड से लेकर नाहरगढ़ रोड तक एक कार सवार ने मौत की रफ्तार भरी. करीब एक दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी और कई राह चलते लोगों को कुचल दिया, जिससे तीन की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए. सभी को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया. मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने ड्राइवर को पड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. राजधानी जयपुर में सोमवार देर रात एक बेकाबू कार ने कहर बरपा दिया. एमआई रोड से शुरू हुआ यह हादसा नाहरगढ़ रोड तक पहुंचते-पहुंचते जानलेवा साबित हुआ. तेज रफ्तार कार ने पहले एमआई रोड पर कुछ गाड़ियों को टक्कर मारी और फिर नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में लंगर के बालाजी मोड़ के पास एक के बाद एक तीन जगह एक्सीडेंट किए. हादसे में घायल 50 वर्षीय महिला ममता कंवर और और 35 वर्षीय अवधेश पारीक की मौत हो गई है. वहीं जयपुर घायल वीरेंद्र सिंह की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है. हादसे में घायल मोनेश सोनी, जलालूद्दीन, दीपिका, विजय, जेबूनिशा और अंशिका का इलाज जारी है. कई गाड़ियों को टक्कर मारी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: बड़ा हादसा : जोधपुर में आग लगने के बाद सिलेंडर फटा, मासूम सहित दो की मौत, 12 झुलसे पुलिस ने बताया आंखों देखा हाल : एसएमएस पुलिस थाना उपनिरीक्षक कन्हैयालाल ने बताया कि यह एक हिट एंड रन मामला है. गाड़ी लगातार टक्कर मारती हुई आगे बढ़ रही थी. सहायक उप निरीक्षक कन्हैया लाल ने बताया कि नाहरगढ़ रोड पर पैदल चल रहे लोगों को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए. सभी को सवाई मानसिंह अस्पताल लाया गया, जिनमें से तीन लोगों की मौत हो गई है. घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार लोगों को कुचलते हुए नजर आ रही है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की. बेकाबू कार का कहर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर) घायलों का अस्पताल में इलाज जारी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर) वहीं, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि कार ड्राइवर ने एमआई रोड पर कुछ गाड़ियों को टक्कर मारी. इसके बाद नाहरगढ़ थाना इलाके में लंगर के बालाजी मोड़ के पास तीन जगह पर एक्सीडेंट करके कार दौड़कर भाग रहा था. लोगों की भीड़ ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया. पुलिस ने ड्राइवर को डिटेन करके कार को जब्त कार लिया है. कार ओवर स्पीड थी, ड्राइवर ने जो भी रास्ते में आया उसे ही टक्कर मार दी. इसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया. काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य नाहरगढ़ रोड थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. सभी घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों में तीन लोगों की मौत हो गई. एक महिला और दो पुरुष की मौत हो गई, जिन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. जयपुर में हिट एंड रन केस (फोटो ईटीवी भारत जयपुर) लोगों ने कार चालक को दबोचा : घटना के बाद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए कार चालक को मौके पर पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने तत्काल कार को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है. इस पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार की बेकाबू रफ्तार और टक्कर के दृश्य साफ तौर पर देखे जा सकते है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार चालक से पूछताछ जारी है. मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है.

