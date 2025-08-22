हैदराबाद: लिपुलेख दर्रे के माध्यम से नई दिल्ली और बीजिंग के व्यापार फिर से शुरू करने के फैसले पर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई है. इसके बाद भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद फिर से भड़क गया है. हालांकि भारत ने तगड़ा जवाब देते हुए नेपाल के दावों को खारिज कर दिया है.

बता दें कि नेपाल द्वारा जताई गई आपत्ति पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है. नेपाल द्वारा लिपुलेख दर्रे को लेकर किए गए दावों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है.

विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि नेपाल का इस इलाके पर दावा न तो सही है और न ही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है. दरअसल, भारत और चीन ने मंगलवार को लिपुलेख दर्रे और दो अन्य व्यापारिक मार्गों के जरिए सीमा व्यापार फिर से शुरू करने का फैसला किया था.

इस पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई और कहा कि लिपुलेख नेपाल का अविभाज्य हिस्सा है और इन्हें नेपाल के आधिकारिक नक्शे और संविधान में शामिल किया गया है.

बता दें कि नेपाल ने साल 2020 में लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को अपने नए राजनीतिक नक्शे में शामिल कर सीमा विवाद खड़ा कर दिया था. इसको भी भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था.

आइए अब भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पर एक नजर डालते हैं. नेपाल भारत के साथ 1,850 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है. पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में, इसकी सीमा 5 भारतीय राज्यों: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार से लगती हैं.

कालापानी-लिम्पैधुरा-लिपुलेख त्रिसंगम क्षेत्रीय विवाद: ब्रिटिश औपनिवेशिक बोझ: भारत-नेपाल सीमा मूल रूप से 1816 की सुगौली संधि द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसके तहत काली नदी (शारदा, महाकाली) को सीमा के रूप में स्थापित किया गया था. इसके पूर्व का क्षेत्र नेपाल को जाता था. कालापानी-लिंपेड्याधुरा-लिपुलेख त्रि-जंक्शन क्षेत्रीय विवाद काली नदी के उद्गम को लेकर है.

नेपाल का कहना है कि यह नदी लिपुलेख के उत्तर-पश्चिम में एक धारा से निकलती है, जिससे कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख उसके क्षेत्र में आते हैं. भारत का कहना है कि नदी लिपुलेख के नीचे झरनों से निकलती है, और इसलिए यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में आता है. दोनों पक्षों के पास अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश काल के नक्शे हैं.

भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद से तनाव: साल 2015 में जारी एक संयुक्त बयान में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लिपुलेख को दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार मार्ग बताया था. नेपाल सरकार ने इस संदर्भ का विरोध करते हुए कहा था कि यह साल 1816 की सुगौली संधि के प्रावधानों के विरुद्ध है.

नवंबर 2019 में, कालापानी विवाद फिर से गरमा गया, जब भारत ने एक संशोधित राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया. इसमें नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दिखाया गया था. इस मानचित्र में कालापानी को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा दिखाया गया था, जैसा कि आजादी के बाद से सभी मानचित्रों में होता रहा है.

नेपाल ने विरोध दर्ज कराया. हालांकि इस मानचित्र में भारत और नेपाल के बीच सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया था. रेखाचित्र तो वही रहा, लेकिन काली नदी का नाम हटा दिया गया. जैसा कि अनुमान था, इसके बाद विरोध और तेज हो गया. इसके साथ ही नेपाल ने मुद्दों को सुलझाने के लिए विदेश सचिव स्तर की वार्ता का सहारा लिया.

8 मई, 2020 को सीमा विवाद तब शुरू हुआ, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए लिपुलेख दर्रे पर हिमालय में चीन की सीमा को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी एक नई सड़क का उद्घाटन किया. लिपुलेख दर्रे का उद्घाटन मुख्य रूप से तीर्थयात्रियों की भलाई के लिए किया गया था, क्योंकि कैलाश पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए सड़क परिवहन का कोई अन्य उचित साधन मौजूद नहीं है.

19 मई, 2020 को नेपाल सरकार ने एक नए राजनीतिक मानचित्र का समर्थन किया. इसमें लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को नेपाल के क्षेत्र में दिखाया गया.

लिपुलेख दर्रा और भारत के लिए इसका सामरिक महत्व: लिपुलेख दर्रा क्या है. गौर करें तो कालापानी क्षेत्र हिमालय में फैला हुआ है और लिपुलेख दर्रे के माध्यम से हिमालय पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर से जुड़ा हुआ है. लिपुलेख दर्रे का उपयोग ऐतिहासिक रूप से हिंदू और बौद्ध तीर्थयात्रियों और पर्यटकों द्वारा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए किया जाता रहा है.

लिपुलेख रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है. यह भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली के सबसे निकट है. ऐसे में चीन के साथ सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में चिंता का विषय हो सकता है. लिपुलेख दर्रे को चीन ने 1981 में कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए फिर से खोला था. उसके बाद से भारतीय तिब्बत जाने के लिए इसका उपयोग करते रहे हैं.

पूर्व समझौतों में लिपुलेख को भारतीय क्षेत्र के रूप में पुष्टि: भारत और चीन ने 1954, 1991, 1992 और 2015 में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में बार-बार पुष्टि की है कि लिपुलेख भारत और चीन की सीमा पर स्थित है. 1961 में चीन और नेपाल के बीच हुए सीमा समझौते में लिपुलेख को दोनों देशों के बीच सीमा दर्रे के रूप में मान्यता नहीं दी गई है.

भारत के लिए लिपुलेख का सामरिक महत्व: लिपुलेख दर्रा चीन के एक तिब्बती कस्बे, तकलाकोट तक पहुंचने का सबसे लचीला और सबसे छोटा मार्ग है. यहीं पर कालापानी के दक्षिण में 6,180 मीटर ऊंची एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी स्थित है. इस गलियारे तक भारत की पहुंच न केवल तिब्बत के साथ व्यापार के माध्यम से उसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि 'कालापानी' की सुरक्षा और निगरानी को भी सुगम बनाएगी.

भारत और नेपाल सीमा विवादों में चीन का कारक: कालापानी त्रि-जंक्शन पर नियंत्रण भारत को एक भौतिक रूप से रणनीतिक ऊंचाई पर स्थित होने में सक्षम बनाता है. इससे भारतीय चौकियां तिब्बती उच्चभूमि दर्रों की निगरानी कर सकती हैं, जो चीन-भारत संघर्ष की स्थिति में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

साल 2017 में डोकलाम में हुए भारत-चीन सैन्य गतिरोध में इस विचार की पुष्टि हुई. इस दौरान चीनी अधिकारियों ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) कालापानी या कश्मीर जैसे अन्य सीमा त्रि-जंक्शनों से आसानी से भारत में प्रवेश कर सकती है.

भारत और नेपाल मैत्री: खुली सीमा: 1950 की शांति और मैत्री संधि पर भारत और नेपाल ने हस्ताक्षर किए थे. इसके अनुसार दोनों देश अपने बीच एक सु-परिभाषित और औपचारिक रूप से स्वीकृत "खुली सीमा" को प्रोत्साहित करते हैं. "खुली सीमा" का अर्थ है कि दोनों ओर से लोगों की स्वतंत्र और अप्रतिबंधित आवाजाही हो. सीमा चौकियों की उपस्थिति और सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद, भौतिक सीमांकन के पार आवाजाही अपेक्षाकृत आसान है, जिससे दोनों देशों के बीच बेहतर सामाजिक और व्यापारिक संपर्क बनता है. भारत और नेपाल दोनों के लिए, सीमा की इस खुली प्रकृति को अक्सर स्वाभाविक साझा हितों वाले "अवसरों का स्रोत" कहा जाता है.