78 साल का इंतजार खत्म, अब भारतीय रेलवे से जुड़ेगा मिजोरम, पीएम मोदी करेंगे बैराबी–सैरांग लाइन का उद्घाटन - BAIRABI SAIRANG RAIL LINE

मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहली बार ट्रेन पहुंचेगी. 8071 करोड़ की रेलवे लाइन से सफर तेज होगा, व्यापार-पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा.

सांकेतिक फोटो (Etv Bharat)
Published : August 24, 2025 at 12:13 PM IST

आइजोल: मिजोरम के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है. आज़ादी के 78 साल बाद आखिरकार राज्य की राजधानी आइजोल भारतीय रेलवे के नक्शे पर जुड़ने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर 2025 को बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे. इसे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिहाज़ से मील का पत्थर माना जा रहा है.

26 साल का लंबा इंतजार
इस प्रोजेक्ट का खाका वर्ष 1999 में तैयार हुआ था. घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ों और लगातार होने वाली भारी बारिश ने शुरुआती सर्वे को ही बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया. कई बार सर्वे रिपोर्ट बदली गई और अंततः 2008–09 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिला. 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया और 11 साल की मेहनत के बाद अब यह सपना साकार हुआ.

रेलवे लाइन की प्रमुख विशेषताएं

  • कुल लंबाई: 51.38 किलोमीटर
  • स्टेशन: 4 (हार्तुकी, कौनपुई, मुलखांग और सैरांग)
  • टनल: 48 (कुल लंबाई 12.8 किमी)
  • ब्रिज: 55 बड़े और 87 छोटे, साथ ही 5 रोड ओवरब्रिज और 6 अंडरब्रिज
  • सबसे ऊंचा ब्रिज: नंबर 196, ऊंचाई 104 मीटर (कुतुबमीनार से भी ऊंचा)
  • ट्रैक स्पीड: 110 किमी/घंटा
  • लागत: ₹8071 करोड़

सफर होगा तेज, आसान और सस्ता
पहले बैराबी से आइजोल तक पहुंचने में 5–6 घंटे लगते थे. नई रेलवे लाइन से यह दूरी अब मात्र 1–1.5 घंटे में पूरी होगी. इससे किसानों और व्यापारियों को माल ढुलाई की बेहतर सुविधा मिलेगी और छात्रों व आम यात्रियों को देश के अन्य हिस्सों से सीधा जुड़ाव मिलेगा. रेलवे का कहना है कि यहां से दिल्ली, कोलकाता और अगरतला तक सीधी ट्रेनें चलाई जाएंगी.

इंजीनियरिंग का चमत्कार
प्रोजेक्ट पर कार्यरत मुख्य इंजीनियर के अनुसार मिजोरम की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यह काम बेहद चुनौतीपूर्ण रहा. साल में केवल 4–5 महीने ही निर्माण संभव था. भारी मशीनों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर साइट पर जोड़ा गया. निर्माण सामग्री तक असम और पश्चिम बंगाल से लानी पड़ी.

पर्यटन को मिलेगा नया आयाम
रेलवे की योजना है कि इस रूट पर विस्टाडोम ट्रेनें चलाई जाएं. इससे यात्री रास्ते में मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता जैसे रेइक हिल्स, तामदिल झील, वंतावंग झरना, फावंगपुई नेशनल पार्क और डम्पा टाइगर रिजर्व का आनंद ले पाएंगे. इससे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों की आय में इज़ाफा होगा.

भविष्य की योजना: म्यांमार तक विस्तार
सरकार इस रेलवे लाइन को आगे म्यांमार बॉर्डर (232 किमी) तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. इससे भारत–म्यांमार व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अहम होगा.

नॉर्थ ईस्ट में विकास की नई तस्वीर
इस प्रोजेक्ट के बाद पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से अब 4 राजधानियां – त्रिपुरा (अगरतला), अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर), असम (दिसपुर) और अब मिजोरम (आइजोल) सीधे भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई हैं. यह नॉर्थ ईस्ट के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा.

