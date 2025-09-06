ETV Bharat / bharat

कोल्हापुर में ऐतिहासिक स्वर्णिम समारोह, बप्पा को चढ़ाया गया एक किलो सोने का हार

कोल्हापुर में गणेश महोत्सव के दौरान बप्पा को एक किलो सोने का हार चढ़ाया गया.

One kilo gold necklace was offered to Bappa
बप्पा को चढ़ाया गया एक किलो सोने का हार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2025 at 2:24 PM IST

कोल्हापुर : महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ मंडलों ने हमेशा से ही गणेशोत्सव को अलग तरीके से मनाने की परंपरा को संरक्षित किया है. इसी कड़ी में बप्पा को एक किलो सोने के हार चढ़ाया गया. इसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई गई है.

शहर के शाहूपुरी थर्ड स्ट्रीट स्थित शिवतेज मित्र मंडल ने भी इस वर्ष गणेशोत्सव में ऐसा ही अनूठा संकल्प पूरा किया. मंडल ने अपने गणपति बप्पा के लिए एक किलो सोने का हार तैयार कराया. इस सोने के हार चढ़ाने की रस्म ने इस साल के गणेशोत्सव को शहर में ऐतिहासिक बना दिया.

लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य का यह सोने का हार भक्तों से प्राप्त दान और मन्नतों से बनाया गया है. यह सोने का हार भेंट समारोह राज्य के उद्योग और मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत के तत्वावधान में आयोजित किया गया था.

इस अवसर पर जनस्वास्थ्य मंत्री एवं कोल्हापुर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, शिवसेना शिंदे पार्टी के संगठक सत्यजीत कदम, विधायक अमल महाडिक, पूर्व सांसद संजय मंडलिक सहित हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे. इस दौरान पूरा मंडल परिसर भक्तिमय वातावरण से ओतप्रोत था.

श्रद्धालुओं के सामूहिक संकल्प बोर्ड के अध्यक्ष मोहित खोत ने कहा, "यह संकल्प श्रद्धालुओं की सामूहिक आस्था के माध्यम से उनकी मनोकामना पूरी होने के बाद साकार हुआ है. ऐसी मान्यता है कि नवसा में पधारे शिवतेज गणेश भक्तों के जीवन में सफलता और खुशियां लेकर आते हैं. स्वर्ण हार अर्पण समारोह ने इस आस्था को एक भव्य रूप दिया है.”

35 वर्षों की परंपरा और सामाजिक कार्य से शिवतेज मंडल ने गणेशोत्सव के दौरान विभिन्न जीवंत और आकर्षक दृश्य निर्मित कर शहर में ख्याति अर्जित की है. बोर्ड ने ‘एकात्मतेची पालकी’ के दृश्य के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई एकता का संदेश दिया था, जबकि श्रद्धालुओं ने भी ‘गरुड़ लेणी’ पहल पर सहज प्रतिक्रिया व्यक्त की थी.

इसके अलावा, उन्होंने लगातार सात वर्षों तक एंबुलेंस सेवाएं प्रदान की हैं और बोर्ड ने सामाजिक सेवा गतिविधियों के लिए अपनी अलग पहचान बनाई है. बोर्ड के सदस्य महेश पोवार ने कहा, “सुवर्णहारा अर्पण समारोह भक्तों की भक्ति और एकता का साक्षी है. हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों.'' इस बीच, कोल्हापुर में इस सुवर्णहार अर्पण समारोह ने न केवल धार्मिक आस्था को, बल्कि सामूहिक एकता और भक्ति को भी एक अलग गौरव प्रदान किया है.

