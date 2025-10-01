ETV Bharat / bharat

"राधा" ने बनाया सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड, कूलर की हवा खाती है, सरसों के तेल से होती है मालिश

हिसार : हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद में मुर्रा भैंस राधा ने रिकॉर्ड बनाया है. राधा ने कैथल की भैंस रेशमा का रिकॉर्ड तोड़ डाला है. हिसार जिले के सिंघवा गांव में आयोजित दूध देने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें सिंघवा खास गांव के पशुपालक ईश्वर सिंघवा की भैंस ने 35.669 किलोग्राम दूध देकर नया रिकार्ड बनाया है. प्रतियोगिता का आयोजन पशुपालन विभाग के अधिकारियों की देखरेख में सिंघवा खास गांव के पशु अस्पताल में किया गया था.

"राधा ने बनाया दूध देने का रिकॉर्ड" : सिंघवा खास गांव के ईश्वर सिंघवा ने बताया कि उन्होंने पहले पोर्टल पर अप्लाई था जिसके बाद में पशुपालन विभाग की टीम ने उनसे संपर्क किया था और इसी दौरान टीम का गठन किया गया था. डिप्टी डायरेक्टर रवि सहरावत, एसडीओ जगबीर हांसी, सिंघवा के सरपंच ओमप्रकाश समेत कई लोग टीम में शामिल थे. इस दौरान तीन बार राधा भैंस के दूध को नापा गया है जिसमें पाया गया कि उसने 35.669 किलोग्राम दूध देकर नया रिकार्ड बनाया है. इससे पहले कैथल की रेशमा भैंस ने 33.800 किलोग्राम दूध देकर पिछला रिकॉर्ड बनाया था. प्रतियोगिता के बाद राधा मुर्रा नस्ल की दूध देने वाली विश्व की नंबर एक भैंस बन गई है. पशुपालन विभाग के एसडीओ जगबीर सिंह ने बताया कि राधा ने 35.669 किलोग्राम दूध देकर नया रिकार्ड बनाया है.

"राधा" ने बनाया सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड (Etv Bharat)

पीएम मोदी भी कर चुके सम्मानित : ईश्वर सिंघवा ने बताया कि पिछले 21 सितंबर को भी हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने उन्हें पशुपालन के क्षेत्र में सम्मानित किया था. वे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी सम्मानित हो चुके हैं. ईश्वर के पिता रिटायर्ड पीटीआई होशियार सिंह वर्षो से मुर्रा भैंस पालने का काम कर रहे हैं और उनका हरियाणा में पशुपालन के क्षेत्र में काफी नाम है.