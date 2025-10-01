"राधा" ने बनाया सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड, कूलर की हवा खाती है, सरसों के तेल से होती है मालिश
हिसार की मुर्रा नस्ल की भैंस राधा ने 35.669 किलोग्राम देकर रिकॉर्ड बनाया है. सरसों के तेल से उसकी मालिश होती है.
Published : October 1, 2025 at 8:46 PM IST
हिसार : हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद में मुर्रा भैंस राधा ने रिकॉर्ड बनाया है. राधा ने कैथल की भैंस रेशमा का रिकॉर्ड तोड़ डाला है. हिसार जिले के सिंघवा गांव में आयोजित दूध देने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें सिंघवा खास गांव के पशुपालक ईश्वर सिंघवा की भैंस ने 35.669 किलोग्राम दूध देकर नया रिकार्ड बनाया है. प्रतियोगिता का आयोजन पशुपालन विभाग के अधिकारियों की देखरेख में सिंघवा खास गांव के पशु अस्पताल में किया गया था.
"राधा ने बनाया दूध देने का रिकॉर्ड" : सिंघवा खास गांव के ईश्वर सिंघवा ने बताया कि उन्होंने पहले पोर्टल पर अप्लाई था जिसके बाद में पशुपालन विभाग की टीम ने उनसे संपर्क किया था और इसी दौरान टीम का गठन किया गया था. डिप्टी डायरेक्टर रवि सहरावत, एसडीओ जगबीर हांसी, सिंघवा के सरपंच ओमप्रकाश समेत कई लोग टीम में शामिल थे. इस दौरान तीन बार राधा भैंस के दूध को नापा गया है जिसमें पाया गया कि उसने 35.669 किलोग्राम दूध देकर नया रिकार्ड बनाया है. इससे पहले कैथल की रेशमा भैंस ने 33.800 किलोग्राम दूध देकर पिछला रिकॉर्ड बनाया था. प्रतियोगिता के बाद राधा मुर्रा नस्ल की दूध देने वाली विश्व की नंबर एक भैंस बन गई है. पशुपालन विभाग के एसडीओ जगबीर सिंह ने बताया कि राधा ने 35.669 किलोग्राम दूध देकर नया रिकार्ड बनाया है.
पीएम मोदी भी कर चुके सम्मानित : ईश्वर सिंघवा ने बताया कि पिछले 21 सितंबर को भी हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने उन्हें पशुपालन के क्षेत्र में सम्मानित किया था. वे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी सम्मानित हो चुके हैं. ईश्वर के पिता रिटायर्ड पीटीआई होशियार सिंह वर्षो से मुर्रा भैंस पालने का काम कर रहे हैं और उनका हरियाणा में पशुपालन के क्षेत्र में काफी नाम है.
करोड़ों रुपए मिलने पर भी नहीं बेचेंगे : ईश्वर के मुताबिक वे राधा को फतेहाबाद के कन्नडी गांव से 4 लाख एक हजार रुपए में खरीद कर लाए थे. उन्होंने बताया कि राधा की मार्केट में 15 लाख रुपये कीमत लग चुकी है. खरीदने के लिए लोग आए, लेकिन उन्होंने भैंस को बेचने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि उनकी भैंस ने रिकार्ड बनाया है. अब वे इसे करोड़ों में भी नहीं बेचेंगे.
भैंस राधा की खातिरदारी : ईश्वर सिंघवा ने बताया कि भैंस राधा को दिन में तीन बार स्नान कराया जाता है, उसे कूलर की हवा में रखा जाता है. साथ ही रोजाना उसकी सरसों की तेल से मालिश की जाती है. भैंस के लिए काफी साफ-सफाई रखी जाती है और उसे खाने में जड़ी बूटियों वाला स्पेशल फीड दिया जाता है.
हरियाणा का "काला सोना" : आपको बता दें कि मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंसों की नस्लों में आती है. इसे हरियाणा में काला सोना भी कहा जाता है. ये हर दिन 20 लीटर से ज्यादा दूध दे सकती है. हरियाणा के हिसार, जींद और भिवानी जिले में ये नस्ल खास तौर पर पाई जाती है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : 25 की हुई हिसार की धन्नो भैंस, सात बार की रह चुकी राष्ट्रीय चैंपियन, ग्रामीणों ने मनाया "जीवन-यज्ञ", दुष्यंत चौटाला भी हुए शरीक
ये भी पढ़ें : हरियाणा में 25 लाख की भैंस, खाती है देसी घी, मालिक पर कर रही पैसों की बंपर बारिश
ये भी पढ़ें : वैज्ञानिकों ने "हिसार गौरव" का मनाया 10वां जन्मदिन, मौके पर हुई केक कटिंग, जानिए कैसा है इसके नौ सालों का सफर