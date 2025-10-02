ETV Bharat / bharat

हिसार के पर्वतारोही मनोज कुमार ने रचा इतिहास, उत्तराखंड में 6,387 मीटर ऊंची "ब्लैक पीक" पर फहराया तिरंगा

हिसार : हरियाणा के हिसार के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही प्रोफेसर मनोज कुमार ने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित 6,387 मीटर ऊंची ब्लैक पिक (काला नाग) पर भारतीय तिरंगा फहराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. मनोज कुमार के मुताबिक ये उपलब्धि उन्हें विश्व के पहले भूगोल विषय के प्राध्यापक का दर्जा दिलाती है जिन्होंने इस शिखर पर तिरंगा लहराया.

ख़तरनाक हालातों का सामना किया : 17 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक चले इस साहसिक अभियान में प्रोफेसर मनोज ने माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, तेज बर्फीली हवाएं, कम ऑक्सीजन और सैकड़ों खतरनाक ग्लैशियर की बड़ी दरारों (क्रेवास) जैसी परिस्थितियों को मात देते हुए शिखर पर विजय प्राप्त की. इस सीजन की ब्लैक पिक पर ये पहली सफल चढ़ाई रही और इस दौरान किसी अन्य टीम या सदस्य को इस शिखर तक पहुंचने में सफलता नहीं मिली.ये अभियान गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार तथा राजकीय महाविद्यालय, हिसार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ. महाविद्यालय की ओर से प्रो. मनोज कुमार और विश्वविद्यालय की ओर से डॉ. संजीव असीम तथा राजेश कुमार इस अभियान के मुख्य सदस्य रहे. इस तरह का ये विश्व का पहला संयुक्त सफल अभियान था.

ब्लैक पीक पर लहराया तिरंगा : प्रो. मनोज कुमार एक प्रशिक्षित अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं जिन्होंने जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ़ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स से बेसिक एवं एडवांस्ड माउंटेनियरिंग कोर्स पूरे किए हैं. वे पहले भी अफ्रीका और यूरोप की सबसे ऊंची चोटियों और भारत के कई शिखरों पर भारतीय तिरंगा लहरा चुके हैं. ब्लैक पिक पर तिरंगा फहराना उनकी उपलब्धियों की इसी श्रृंखला का एक और गौरवपूर्ण अध्याय है. भविष्य के लक्ष्यों के संबंध में प्रो. मनोज ने कहा कि उनका सपना है कि वे सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भारतीय ध्वज फहराएं. इसके लिए वे स्पॉन्सरशिप और सरकारी सहयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि आने वाले अभियानों को और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा सके.

