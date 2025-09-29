ETV Bharat / bharat

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 29, 2025 at 6:32 PM IST | Updated : September 29, 2025 at 7:15 PM IST 4 Min Read

हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट हिसार : हरियाणा के हिसार के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUST) के तीन विद्यार्थियों ने अनोखा आविष्कार किया है. छात्र यहां एक्सरसाइज़ करने वाली साइकिल पर पैडल मारकर बिजली बना रहे हैं. साइकिल से बिजली : यूनिवर्सिटी के छात्रों ने साइकिल में कार का अल्टरनेटर साइकिल के व्हील से जोड़ा है जिसके बाद पैडल चलाने पर बिजली जेनरेट होती है. साइकिल में जैसे ही पैडल मारा जाता है तो अल्टरनेटर का रोटर घूमता है और बिजली बनाता है. साइकिल से जो बिजली पैदा होती है, उसे बैट्री में जमा किया जाता है. इस बिजली से जहां एक छोटा बल्ब जल सकता है, वहीं छोटा पंखा भी चलाया जा सकता है जो एक्सरसाइज़ करने के दौरान ठंडी-ठंडी हवा देता है. साइकिल से बनने वाली बिजली के जरिए कंप्यूटर चलाने के लिए यूपीएस बैट्री को भी चार्ज किया जा सकता है जो बिजली चले जाने पर कंप्यूटर को चला सकता है. यहां तक कि अगर जिम में इसका इस्तेमाल किया जाए तो वहां पर कई साइकिलों को एक साथ जोड़कर इनवर्टर को भी चार्ज किया जा सकता है. साइकिल से बिजली (Etv Bharat) कार्निक सिंह को आया आईडिया : इस प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (EEE) विभाग के डॉ. विजय पाल सिंह की देखरेख में बनाया गया है. यूनिवर्सिटी के बीएससी योगा साइंस और थेरेपी के छात्र कार्निक सिंह को ये दिलचस्प आईडिया आया था जिसे उन्होंने विजय पाल सिंह के साथ शेयर किया और फिर बीएससी योगा साइंस और थेरेपी के छात्र विशाल मानहास और यूनिवर्सिटी के ही बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्यूनिकेशन के मोहित के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम किया. वहीं हिसार के ऑटो मार्केट के मैकेनिक पालविंदर सिंह ने साइकिल के ढांचे में वेल्डिंग समेत तकनीकी मदद दी, जिससे इसे मजबूती मिली है. साइकिल से बिजली (Etv Bharat)

