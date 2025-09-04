दावणगेरे: गणेश उत्सव और ईद मिलाद के दौरान जहां कुछ उपद्रवियों की वजह से सांप्रदायिक दंगे होने की आशंका बढ़ जाती है. इसके उलट, कर्नाटक के दावणगेरे जिले के हरिहर में हिंदू-मुस्लिम मिलकर गणेशोत्सव और ईद मिलाद मना रहे हैं. मुसलमान भगवा रंग के कपड़ों से सजावट कर रहे हैं, वहीं हिंदू पूरी गली को हरे रंग के कपड़ों से सजाकर गणेश पूजा और ईद-मिलाद का त्योहार एक साथ मना रहे हैं. उन्होंने भगवाध्वज और इस्लामिक झंडे भी साथ मिलकर लगाए हैं, जिससे यह संदेश गया है कि यहां शरारती तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है, सब एकजुट हैं.

दावणगेरे जिले के हरिहर कस्बे के जेसी लेआउट में सामाजिक सद्भावना फैलाने का काम चुपचाप चल रहा है. श्री किरिया मित्र संघ द्वारा हरिहर के जेसी लेआउट में पिछले 45 वर्षों से मनाए जा रहे गणेश उत्सव में मुसलमान भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. वे प्रार्थना और इबादत करते हैं.

गणेश उत्सव (ETV Bharat)

इस बीच, ईद-मिलाद का त्योहार भी साथ पड़ने पर, हिंदू भी मुसलमानों के साथ त्योहार मना रहे हैं. किरिया मित्र संघ द्वारा स्थापना के 21 दिन बाद होने वाले गणेश विसर्जन कार्यक्रम में जेसी लेआउट के मुस्लिम भाई सबसे आगे रहते हैं. हिंदू भी ईद-मिलाद के जुलूस में शामिल होते हैं और फल, जूस और पानी बांटकर अपनी एकजुटता दिखाते हैं.

धर्मों का कोई रंग नहीं होता

पिछले पांच-छह वर्षों से दोनों समुदाय के लोग आपस में मिल-जुलकर रह रहे हैं, यह समझते हुए कि धर्मों का कोई रंग नहीं होता. यहां के लोग किसी उपद्रवी की बात नहीं सुनते. चूंकि पांच वर्षों से गणेश उत्सव और ईद-मिलाद एक साथ पड़ रहे हैं, इसलिए दोनों समुदाय मिलकर त्योहार मनाते हैं. वे आपस में मिल-जुलकर रह भी रहे हैं, यह सोचकर कि अगर कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ, तो मध्यम वर्ग को परेशानी होगी. इसके अलावा, त्योहारों की सजावट के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर पूरे जेसी लेआउट को केसरिया और हरे रंग से सजाया है.

ईद मिलाद (ETV Bharat)

हिंदू और मुसलमान पड़ोसी घरों में भाई-भाई की तरह रहते हैं. अगर यहां किसी की तबीयत बिगड़ती है, तो मुसलमान दौड़कर उसकी मदद करते हैं और उसे अपनी गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाते हैं, और हिंदू भी मुसलमानों का साथ देते हैं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, त्योहारों पर हिंदू, मुसलमानों के घर और मुसलमान, हिंदुओं के घर जाते हैं. वे आपस में झंडे बांधते हैं. ऐसे उदाहरण भी हैं जहां स्वास्थ्य समस्या होने पर हिंदुओं को अंजुमन एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाता है. इस हद तक, हरिहर जेसी क्षेत्र में दो धर्मों के लोग एकता के साथ रह रहे हैं.

गणेश उत्सव का आयोजन करने वाले गोपाल कृष्ण ने कहा, "हम बिना किसी भेदभाव के भाई-भाई की तरह रह रहे हैं. हम 45 वर्षों से गणपति उत्सव मनाते आ रहे हैं. गणेश पूजा और ईद-मिलाद का त्योहार एक साथ आता है और हम इसे एक साथ मनाते हैं. जब आरएसएस जुलूस में गया, तो उन्होंने फूल चढ़ाए और फल और जूस बांटे. मिलाद उत्सव के दौरान हम उनका सहयोग करते हैं. हम कार्यक्रमों में एक साथ जश्न मनाते हैं. हम एकजुट हैं, हम 25 दिनों तक गणेश उत्सव रखते हैं. वे इसमें भाग लेते हैं. हम पड़ोसी घरों में भाई-भाई की तरह हैं. आज तक यहां कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और भविष्य में भी कोई दंगा नहीं होगा."

हिंदू-मुस्लिम एक साथ मना रहे गणेश उत्सव और ईद मिलाद (ETV Bharat)

जेसी ब्लॉक निवासी मोहम्मद सलीम ने बताया, "चूंकि दोनों त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं, इसलिए दोनों धर्मों के लोग मिलकर त्योहार मना रहे हैं. दोनों धर्मों की ओर से झंडे और फ्लेक्स झंडे एक साथ बांधे जाते हैं. हम ही गणेश जी का स्वागत करते हैं. अगर कोई कार्यक्रम होता है, तो हम उनके साथ होते हैं. गणेश विसर्जन के दौरान हम उनके साथ जाते हैं. अगर पड़ोसियों को कोई स्वास्थ्य समस्या होती है, तो हम उन्हें अस्पताल में भर्ती कराते हैं. हम यहां 50 वर्षों से रह रहे हैं. आज तक कोई दंगा नहीं हुआ."

भगवा रंग मुस्लिमों के लिए भी पवित्र

अंजुमन-ए-इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष आर. सी. जावेद कहते हैं, "हमने यहां किसी उपद्रवी की बात नहीं सुनी है, भगवा, सफेद और हरे रंग के कपड़े सजाए गए हैं. हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ त्योहार मना रहे हैं. रंग को लेकर उपद्रव करना अच्छा नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई रंग नहीं है. दोनों धर्मों के लोग एक साथ झंडे, फ्लेक्स, भगवा-हरे रंग के कपड़े बांधते हैं. दोनों धर्मों के बीच एकता है. हम भगवा रंग को 'चिश्तिया' कहते हैं. यह हमारे लिए भी एक पवित्र रंग है. हरिहर में यह जेसी लेआउट पूरे राज्य के लिए एक मॉडल है. हम यहां से सामाजिक सद्भाव का संदेश दे रहे हैं."

