कुंवर बेचैन और से. रा. यात्री ने हिंदी से देश-दुनिया में बढ़ाया गाजियाबाद का मान, जानें उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें

हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.
Published : September 14, 2025 at 6:47 AM IST|
Updated : September 14, 2025 at 8:57 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: देशभर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. हिंदी दिवस न केवल हमारी राजभाषा हिंदी के सम्मान का प्रतीक है बल्कि उन तमाम हिंदी साहित्यकारों और कवियों को भी याद करने का अवसर है. जिन्होंने हिंदी और हिंदी साहित्य को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाई है. हिंदी दिवस पर जब हम हिंदी साहित्य की समृद्ध विरासत की बात करते हैं तो गाजियाबाद के उन विभूतियों का उल्लेख करना भी जरूरी हो जाता है, जिन्होंने अपनी रचनाओं और लेखनी से न केवल हिंदी और हिंदी साहित्य को गौरवान्वित करने में अहम भूमिका निभाई. साथ ही गाजियाबाद का नाम भी देश-दुनिया में रोशन किया. कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने हिंदी से दुनिया भर में गाजियाबाद का मान बढ़ाने का काम किया है. इसमें डॉ कुंवर बेचैन, से. रा. यात्री और कृष्ण मित्र मुख्य रूप से शामिल हैं.
गाजियाबाद में साहित्यिक गतिविधियां
उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हुआ. यहां तैयार हुए विभिन्न प्रकार के उत्पाद दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं. इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र में गाजियाबाद ने अपनी एक अलग पहचान बनाई. केवल उद्योग ही नहीं बल्कि गाजियाबाद हिंदी और हिंदी साहित्य की दृष्टि से भी समृद्ध रहा है. लेखक आलोक यात्री बताते हैं कि से. रा. यात्री ने कहानी-उपन्यास के क्षेत्र और डॉ कुंवर बेचैन ने कविता और गजल के क्षेत्र में गाजियाबाद का नाम देश और दुनिया में रोशन किया. 60 के दशक में गाजियाबाद में साहित्यिक गतिविधियां काफी कम थी. ऐसे में से. रा. यात्री और डॉक्टर कुंवर बेचैन द्वारा साहित्यिक गतिविधियां भी शुरू की गई थी. से. रा. यात्री और डॉक्टर कुंवर बेचैन ने हिंदी साहित्य को 70 साल दिए.
से. रा. यात्री की रचनाएं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल
अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार से. रा यात्री (सेवा राम यात्री) का नाम देश के गिने-चुने मशहूर साहित्यकारों और लेखन में शुमार हैं. से. रा यात्री का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के ग्राम जड़ौदा में 10 जुलाई 1932 को हुआ था. तकरीबन चार दशकों के अपने लेखनिय यात्रा में उन्होंने 300 से अधिक कहानियां, 40 से अधिक कहानी संग्रह, 32 से अधिक उपन्यास के अलावा संस्मरण, व्यंग्य आदि हिंदी जगत को दिए. 1959 से 1993 तक गाजियाबाद के एमएस इंटर कॉलेज में से. रा यात्री ने हिंदी के शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे. देश के कई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में से. रा. यात्री की रचनाएं शामिल हैं. देश के कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और अखबारों में भी से. रा यात्री की रचनाएं प्रकाशित हुई. लंबी बीमारी के चलते 17 नवंबर 2023 को उनका निधन हो गया.
लेखक आलोक यात्री बताते हैं, से. रा. यात्री का नाम सेवाराम गुप्ता था. एक बार सेवाराम गुप्ता की मुलाकात प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यास कर उपेंद्रनाथ अश्क से हुई. उपेंद्रनाथ अश्क ने उन्हें से. रा. यात्री नाम दिया था. उनकी मृत्यु के बाद हमें पता चला कि भारत में मुंशी प्रेमचंद के बाद से. रा. यात्री द्वारा सबसे अधिक कहानी लिखी गई है. से. रा यात्री के लेखन पर 50 से अधिक लोगों द्वारा शोध किया जा चुका." उनकी कहानी 'दूसरे चेहरे', 'दराज में बंद दस्तावेज' और 'आम आदमी कहां है' सबसे अधिक लोकप्रिय हैं.
से. रा यात्री का परिचय
- जन्म: 10 जुलाई, 1932
- स्वर्गवास: 17 नवंबर, 2023
- जन्म स्थल: ग्राम जड़ौदा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
- शिक्षा: आगरा विश्वविद्यालय (एम ए राजनीति शास्त्र और एम ए हिंदी)
- प्रमुख उपन्यास: दरवाजों में बंद दस्तावेज, बीच की दरार, युद्ध अविराम आदि
से. रा यात्री को मिला प्रमुख पुरस्कार:
- 1986: समग्र लेखन के लिए "सावित्री देवी शेर सिंह चौधरी साहित्य सम्मान"
- 1993: राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति डूंगरगढ़, राजस्थान द्वारा "साहित्य श्री" पुरस्कार
- 1999: "लौटना एक वाकिफ उम्र का संस्मरण" (संस्मरण) पुस्तक को "सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन"
- 2007: समन्वय संस्था द्वारा 'सारस्वत सम्मान'
- 2017: "सेतु साहित्यिक पत्रिका" पिट्सबर्ग (अमेरिका) के शिखर सम्मान से अलंकृत
गीतकार और शायर डॉ कुंवर बेचैन
डॉ कुंवर बेचैन का नाम देश के बड़े गीतकारों और शायरों में शुमार है. उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के उमरी गांव में हुआ था. कम उम्र में ही माता-पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका पालन पोषण बहन के द्वारा किया गया. उनका वास्तविक नाम डॉ कुंवर बहादुर सक्सेना था. अपने जीवन की शुरुआती साल उन्होंने यूपी के चंदौसी में बिताए. उन्होंने एमकॉम एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की. डॉ कुंवर बेचैन काफी समय तक गाजियाबाद के प्रतिष्ठित कॉलेज एमएमएच में अध्यापन किया और यहीं हिंदी के विभाग अध्यक्ष भी रहे और इसी पद से रिटायर हुए. 29 अप्रैल 2023 को उनका निधन हो गया. व्यवहार में विनम्र और वाणी में मधुर डॉक्टर कुंवर बेचैन एक सरल व्यक्तित्व के धनी थे. उन्होंने अपने जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की. गाजियाबाद के कालकाजी गाड़ी चौक पर डॉक्टर कुबेर बेचन के नाम पर एक सड़क है और नेहरू नगर इलाके में उनके नाम पर एक पार्क भी है.
डॉ कुंवर बेचैन की रचनाएं अनेकों विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में संकलित है. महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड ने उनकी विभिन्न रचनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है. गुजरात शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी डॉक्टर बेचैन की रचनाओं को स्थान मिला है. लेखक आलोक यात्री डॉ कुंवर बेचैन को याद करते हुए कहते हैं, भले ही बेचैन साहब हमारे बीच नहीं है लेकिन कविताओं के रूप में जिंदा है. गजल के क्षेत्र में बेचैन साहब ने काफी काम किया. उनके गीतों को दुनिया भर में पसंद किया गया.
डॉ कुंवर बेचैन का परिचय
- जन्म: 1 जुलाई, 1942
- स्वर्गवास: 29 अप्रैल, 2021
- जन्म स्थल: ग्राम उमरी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
- शिक्षा: आगरा विश्वविद्यालय (एमकॉम एमए और पीएचडी)
- प्रमुख गीत संग्रह: पिन बहुत सारे (1972), भीतर काल: बाहर साँकल (1978), उर्वशी हो तुम (1987), नदी पसीने की (2005)
- प्रमुख गजल संग्रह: शामियाने कांच के (1983), महावर इंतजारों का (1983), रस्सियां पानी का (1987), पत्थर की बांसुरी (1990), आंगन की अलगनी (1997) आदि
- कविता संग्रह: नदी तुम रुक क्यों गई (1997), शब्द एक लालटेन (1997)
डॉ कुंवर बेचैन को मिला प्रमुख पुरस्कार
1- 2004: उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण
2- 2004: परिवार पुरस्कार सम्मान, मुंबई
