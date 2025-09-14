ETV Bharat / bharat

कुंवर बेचैन और से. रा. यात्री ने हिंदी से देश-दुनिया में बढ़ाया गाजियाबाद का मान, जानें उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें

नई दिल्ली/गाजियाबाद: देशभर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. हिंदी दिवस न केवल हमारी राजभाषा हिंदी के सम्मान का प्रतीक है बल्कि उन तमाम हिंदी साहित्यकारों और कवियों को भी याद करने का अवसर है. जिन्होंने हिंदी और हिंदी साहित्य को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाई है. हिंदी दिवस पर जब हम हिंदी साहित्य की समृद्ध विरासत की बात करते हैं तो गाजियाबाद के उन विभूतियों का उल्लेख करना भी जरूरी हो जाता है, जिन्होंने अपनी रचनाओं और लेखनी से न केवल हिंदी और हिंदी साहित्य को गौरवान्वित करने में अहम भूमिका निभाई. साथ ही गाजियाबाद का नाम भी देश-दुनिया में रोशन किया. कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने हिंदी से दुनिया भर में गाजियाबाद का मान बढ़ाने का काम किया है. इसमें डॉ कुंवर बेचैन, से. रा. यात्री और कृष्ण मित्र मुख्य रूप से शामिल हैं.

गाजियाबाद में साहित्यिक गतिविधियां

उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हुआ. यहां तैयार हुए विभिन्न प्रकार के उत्पाद दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं. इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र में गाजियाबाद ने अपनी एक अलग पहचान बनाई. केवल उद्योग ही नहीं बल्कि गाजियाबाद हिंदी और हिंदी साहित्य की दृष्टि से भी समृद्ध रहा है. लेखक आलोक यात्री बताते हैं कि से. रा. यात्री ने कहानी-उपन्यास के क्षेत्र और डॉ कुंवर बेचैन ने कविता और गजल के क्षेत्र में गाजियाबाद का नाम देश और दुनिया में रोशन किया. 60 के दशक में गाजियाबाद में साहित्यिक गतिविधियां काफी कम थी. ऐसे में से. रा. यात्री और डॉक्टर कुंवर बेचैन द्वारा साहित्यिक गतिविधियां भी शुरू की गई थी. से. रा. यात्री और डॉक्टर कुंवर बेचैन ने हिंदी साहित्य को 70 साल दिए.

लेखक आलोक यात्री से बातचीत (ETV Bharat)

से. रा. यात्री की रचनाएं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल

अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार से. रा यात्री (सेवा राम यात्री) का नाम देश के गिने-चुने मशहूर साहित्यकारों और लेखन में शुमार हैं. से. रा यात्री का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के ग्राम जड़ौदा में 10 जुलाई 1932 को हुआ था. तकरीबन चार दशकों के अपने लेखनिय यात्रा में उन्होंने 300 से अधिक कहानियां, 40 से अधिक कहानी संग्रह, 32 से अधिक उपन्यास के अलावा संस्मरण, व्यंग्य आदि हिंदी जगत को दिए. 1959 से 1993 तक गाजियाबाद के एमएस इंटर कॉलेज में से. रा यात्री ने हिंदी के शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे. देश के कई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में से. रा. यात्री की रचनाएं शामिल हैं. देश के कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और अखबारों में भी से. रा यात्री की रचनाएं प्रकाशित हुई. लंबी बीमारी के चलते 17 नवंबर 2023 को उनका निधन हो गया.

एसआर यात्री ने हिंदी से देश-दुनिया में बढ़ाया गाजियाबाद का मान (ETV Bharat)

लेखक आलोक यात्री बताते हैं, से. रा. यात्री का नाम सेवाराम गुप्ता था. एक बार सेवाराम गुप्ता की मुलाकात प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यास कर उपेंद्रनाथ अश्क से हुई. उपेंद्रनाथ अश्क ने उन्हें से. रा. यात्री नाम दिया था. उनकी मृत्यु के बाद हमें पता चला कि भारत में मुंशी प्रेमचंद के बाद से. रा. यात्री द्वारा सबसे अधिक कहानी लिखी गई है. से. रा यात्री के लेखन पर 50 से अधिक लोगों द्वारा शोध किया जा चुका." उनकी कहानी 'दूसरे चेहरे', 'दराज में बंद दस्तावेज' और 'आम आदमी कहां है' सबसे अधिक लोकप्रिय हैं.