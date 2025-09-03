ETV Bharat / bharat

'मदनी बेकार आदमी', ऐसा क्यों बोले असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा - MAHMOOD MADANI

डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी को अप्रासंगिक बताते हुए कहा कि "मदनियों का पीछा करना" उनका काम नहीं है.

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा. (ETV Bharat)
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसीडेंट महमूद मदनी पर जबरदस्त टिप्पणी करते हुए कहाकि वो "बेकार इंसान" हैं.

डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को एक बार फिर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी पर जोरदार निशाना साधा. सरमा ने उन्हें अप्रासंगिक बताते हुए कहा कि "मदनियों का पीछा करना" उनका काम नहीं है.

सरमा ने कहा, "क्या मदनी का पीछा करते रहना हमारा काम है? कई मदनी आएंगे, कई जाएंगे. अगर उन्होंने कोई भड़काऊ टिप्पणी की, तो हम उन्हें सलाखों के पीछे डाल देंगे. लेकिन, क्या मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूं या मदनी पर नजर रखूं? मैं एक 'फालतू मनुष्य' (बेकार इंसान) के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद करूं?"

गौर करें तो मुख्यमंत्री सरमा महिला उद्यमिता अभियान के चेक वितरण कार्यक्रम में भाग लेने आए थे. इसी के बाद मुख्यमंत्री अजारा के काहिकुची में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे. उनकी यह तीखी टिप्पणी महमूद मदनी के हालिया बयानों पर एक पत्रकार के सवाल के जवाब में आई.

असम में सीएए (CAA) के तहत केवल 3 को ही नागरिकता: इसी बातचीत में, सरमा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर भी टिप्पणी की. उन्होंने बताया कि असम में अब तक केवल तीन बांग्लादेशी नागरिकों को इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता मिली है.

सरमा ने स्पष्ट किया, "अब तक, हमें असम में सीएए के तहत केवल 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 3 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है, जबकि 9 आवेदन अब भी लंबित हैं."

पहले की आशंकाओं का खंडन करते हुए, उन्होंने कहा, "लोग दावा करते थे कि असम में 20-25 लाख विदेशियों को नागरिकता मिलेगी. लेकिन जब केवल 12 आवेदन दायर किए गए और केवल तीन को ही मंजूरी मिली, तो क्या सीएए पर बहस करना अब भी प्रासंगिक है?"

गौरतलब है कि अगस्त 2024 में, 50 वर्षीय दुलन दास, सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले असम के पहले व्यक्ति बने थे.

बता दें कि जमीयत प्रमुख ने कहा था कि, वह सोमवार से असम में हैं. अगर मुख्यमंत्री सरमा को लगता है कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा है या अशांति फैलाई है, तो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी.

मदनी ने यह भी आरोप लगाया कि बेदखली के कुछ प्रयास निष्पक्ष और कानूनी ढांचे के बजाय घृणास्पद और भेदभावपूर्ण तरीके से किए गए प्रतीत होते हैं. असम सरकार ने हाल के दिनों में खासकर सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण को निशाना बनाकर कई बेदखली अभियान शुरू किए हैं.

बता दें कि, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा था कि असम पुलिस ने 33 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, '33 नए घुसपैठियों को उनके मूल स्थान बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है. सीएम ने कहा कि, सावधान रहें, हमारे कड़े प्रयास जारी हैं और ये आने वाले दिनों में और तेज होंगे.

