आपदा और महामारी ने खत्म किया हिमाचल का पर्यटन कारोबार, बेचने पड़ रहे होटल रेस्टोरेंट

संजौली निवासी संजय नेगी बीते 20 सालों से टैक्सी चलाकर परिवार पाल रहे थे. इसी से घर का गुजारा चलता था. कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो महीनों तक गाड़ियां खड़ी रहीं. संजय नेगी को किस्तों का बोझ चुकाने के लिए अपनी पुरानी इनोवा गाड़ी बेचनी पड़ी. संजय नेगी बताते हैं कि 'पहले सीजन में रोज तीन–चार चक्कर लग जाते थे. गर्मियों में तो सुबह से रात तक गाड़ी चलती थी. अब हाल ये है कि हफ्ते में एक-दो बुकिंग मिल जाए तो किस्मत समझो. मैंने 2016 में इनोवा खरीदी थी. सोचा था बच्चे बड़े होंगे तो यही हमारी कमाई का सहारा बनेगी, लेकिन किस्त भरने के लिए बैंक बार-बार नोटिस भेज रहा था. मजबूरी में 2021 में गाड़ी आधी कीमत पर बेचनी पड़ी. कभी लगता है काम छोड़ दूं, लेकिन और कुछ आता नहीं.'

टैक्सी ऑपरेटर और शिमला टैक्सी यूनियन के सदस्य कुलदीप सिंह की जिंदगी एक दम से पलट गई. अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं, '2018 तक हमारे पास साल के 10 महीने काम रहता था. पर्यटकों को स्टेशन से होटल, और फिर अलग-अलग जगहों पर घुमाने का काम चलता था, लेकिन, 2020 के बाद से काम बहुत कम हो गया है. 2023 में आपदा के समय सड़कों के बंद होने से आय लगभग शून्य हो गई थी. उम्मीद थी कि आपदा के बाद मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन 2023 के बाद से भी साल के करीब 4 से 5 महीने हमारे पास ज्यादा काम नहीं होता है. बस इतना सा है कि खर्चा चल पड़ता है.'

पर्यटन का क्षेत्र किसी भी देश और प्रदेश की आर्थिक रीढ़ है. ये होटल, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, खानपान और लोक कला जैसे अनगिनत क्षेत्रों को जीवंत रखता है. हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य, जहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है, वहां इसका महत्व जीवन से भी जुड़ा है. कई लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी होती है. हिमाचल में छोटे दुकानदार, टैक्सी चालक, गाइड, हस्तशिल्प कलाकार, ढाबा संचालक, एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां चलाने वाले लोग जुड़े हुए हैं. बड़ी उम्मीदों से कारोबार शुरू किया था, लेकिन ये अब घाटे का सौदा साबित हो रहा है.

हिमाचल में 2017 में 196.02 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद हिमाचल इस आंकड़े तक कभी पहुंच ही नहीं पाया. 2019 में कोरोना और 2023 में प्राकृतिक आपदाओं ने हिमाचल आने वाले पर्यटकों की राह रोक दी. हिमाचल में पर्यटन के लिए आधारभूत सुविधाएं जैसे होटल, होम स्टे की संख्या जिस तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन पर्यटकों की संख्या उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाई है. सरकार ने हर साल पांच करोड़ पर्यटकों को हिमाचल लाने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन ये आंकड़ा 2 करोड़ के पास भी नहीं पहुंच पाया. हालात ये हैं कि हिमाचल 2017 के आंकड़ों को नहीं दोहरा पाया. इसके चलते पर्यटन कारोबार और इससे जुड़े लोग अब आर्थिक तंगी झेल रहे हैं. पर्यटन से जुड़े कई कारोबारी अर्श से फर्श पर आ गए हैं.

मंडी के रहने वाले राजीव वर्मा ने 15 साल पहले जीभी में अपने पिता की जमीन पर होटल बनाया था. कुछ साल काम तो बढ़िया चला, लेकिन अब सब ठप हो गया है. आज राजीव होटल बेचकर ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हैं. राजीव बताते हैं कि '2014–2019 तक हर सीजन में होटल लगभग फुल रहता था. दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई के पर्यटक वीकेंड पर यहां आते थे. 2018 तक तो हमें दो महीने पहले बुकिंग बंद करनी पड़ती थी, लेकिन मार्च 2020 में लॉकडाउन लगते ही सभी बुकिंग रद्द हो गईं. दो साल तक होटल में मुश्किल से 10% ऑक्यूपेंसी रही. बैंक लोन की किस्त और स्टाफ की तनख्वाह देना नामुमकिन हो गया. उसके बाद 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के कारण सड़कें कई हफ्तों तक बंद रहीं. इससे होटल एकदम खाली हो गया. 2024 में बैंक का कर्ज चुकाने के लिए होटल बेचने का निर्णय लेना पड़ा.'

2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में पर्यटन उद्योग का योगदान 7.78 प्रतिशत है. ये आतिथ्य, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य संबद्ध उद्योगों से जुड़ी गतिविधियों से प्रेरित है. ये राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है और बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करता है, लेकिन जिस उम्मीद और सपनों से हिमाचल में पर्यटन कारोबारियों ने अपने होटल और अन्य व्यवसाय शुरू किए थे वो या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं.

आलोक सूद शिमला से करीब 24 किलोमीटर दूर नालदेहरा में एक शानदार होटल चलाते थे. होटल पर्यटकों से भरा रहता था, लेकिन अब उन्हें ये होटल ही बेचना पड़ गया. आलोक सूद बताते हैं कि '2020 से पहले होटल साल भर पर्यटकों से गुलजार रहता था. दिवाली, होली, क्रिसमस हर सीजन की एडवांस बुकिंग होती थी, लेकिन कोरोना महामारी और उसके बाद पनपी आपदा की परिस्थितियों ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. लॉकडाउन के दौरान होटल पूरी तरह खाली हो गया और सारा स्टाफ वापस चला गया. कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि 2023 में होटल बेचना पड़ा. एक समय था जब साल का करोड़ों कमाते थे, लेकिन आज घर पर बैठना पड़ रहा है उस जगह से गुजरते हुए भी आंखें भर आती हैं.'

पिछले एक दशक में हिमाचल को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और अब प्राकृतिक आपदाओं गहरा आघात पहुंचाया. कोरोना महामारी से उबरने के बाद हर साल आ रही आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने की घटनाओं और सामान्य से अधिक बारिश ने हिमाचल के पर्यटन कारोबार को एकदम खत्म सा कर दिया है. कोरोना के बाद प्राकृतिक आपदाओं ने डर का ऐसा माहौल तैयार किया पर्यटक हिमाचल आने से कतराने लगे हैं. इससे हिमाचल के धार्मिक, एडवेंचर, स्पोर्ट्स टूरिज्म समेत अन्य पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और हिमाचल का पर्यटन कारोबार औंधे मुंह गिर रहा है.

शिमला: हिमाचल पर्यटन की दृष्टि विश्व पटल पर दशकों से अपनी पहचान रखता है. शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला जैसे कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज से नहीं बल्कि कई सालों से लोगों की पसंद रहे हैं. हिमाचल के कुदरती नजारों का दीदार करने के लिए हर साल लाखों पर्यटक देश विदेश से आते हैं, लेकिन अब ये तस्वीर बिल्कुल बदल गई है. हजारों लोगों को रोजगार देने वाला हिमाचल का पर्यटन क्षेत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है

कितने पर्यटक पहुंचे हिमाचल

कोविड महामारी के बाद पर्यटन उद्योग पटरी पर नहीं लौट पा रहा है. 2019 में हिमाचल में 172.12 लाख पर्यटक हिमाचल पहुंचे थे. कोरोना के कारण ये संख्या 2020 में 32.13 लाख और 2021 में 56.37 लाख तक सिमट गई. 2022 में बढ़कर 150.99 लाख, 2023 में 160.05 लाख तक ही पहुंच पाई. ये आंकड़ा 2015 से लेकर 2019 के मुकाबले बहुत कम है. इसका कारण हिमाचल में हर साल आ रही प्राकृतिक आपदाएं और कोरोना महामारी रही हैं. वहीं, 2024 में 180.41 लाख भारतीय और 0.83 लाख विदेशी पर्यटकों के साथ कुल 181.24 लाख पर्यटक हिमाचल पहुंचे. ये आंकड़ा 2016 के कुल आंकड़े 184.51 लाख से भी कम रहा है. वहीं, 2025 में जनवरी से अप्रैल के अंत तक प्रदेश में 44,67,051 पर्यटकों ने हिमाचल का रुख किया.

2025 में मानसून ने बरपाया कहर

हिमाचल में गिर रही पर्यटकों की संख्या का कारण प्राकृतिक आपदाएं हैं. 2023 से लेकर 2025 तक हिमाचल में हर प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपाया है. बुधवार को 12 में से आठ जिलों से मानसून विदा हो गया. हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 25 सितंबर तक 40 प्रतिशत अधिक बारिश हुई और राज्य को 4881.21 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. राज्य में 47 बादल फटने, 98 अचानक बाढ़ और 148 बड़े भूस्खलन हुए और बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 454 लोगों की जान जा चुकी है. आपदा के आंकड़े पर्यटकों के मन में डर पैदा कर रहे हैं.

आपदा से सड़कों की हालत हुई खस्ता

2025 की आपदा के कारण सड़कों की हालत खराब हो गई. इससे पर्यटक हिमाचल आना कम हो गए. भारी बारिश के चलते मंडी से मनाली सड़क मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसके चलते बीते तीन माह से वोल्वो बसों का संचालन ठप है. दिल्ली से हिमाचल आने के लिए सैलानी वोल्वो बसों का अधिकतर प्रयोग करते हैं. ऐसे में जब तक सड़कों पर वोल्वो बसें नहीं दौड़ती हैं, तब तक सैलानी भी कुल्लू जिला का रुख नहीं करेंगे. सड़क की हालत ठीक न होने के चलते दिल्ली से वोल्वो बस मंडी तक की आ रही हैं. इससे कुल्लू मनाली तक पर्यटक पहुंच ही नहीं पा रहा.

साल 2023 की आपदा में खासा नुकसान उठाना पड़ा. साल 2023 में आई आपदा का नुकसान तो सह लिया, लेकिन इस साल का नुकसान नहीं सह पाएंगे. बैंक से कर्ज लेकर यहां एक गेस्ट हाउस लीज पर लिया था, लेकिन खराब मौसम के चलते ना तो अब अपने बैंक की किस्त भर पा रहे हैं और ना ही गेस्ट हाउस का खर्च उठा पा रहे हैं. औट से बंजार सड़क की हालत इतनी खराब है कि इस साल इसकी हालत नहीं सुधर सकती, जब सड़के ही सही नहीं होंगी तो सैलानी भी कैसे यहां के पर्यटन स्थलों का रुख करेंगे. ये साल पर्यटन कारोबार के लिए एक ग्रहण बनकर आया है. जो हमेशा याद रहेगा.- ललित कुमार, पर्यटन कारोबारी, तीर्थन

बैंक की किस्त भरना हुआ मुश्किल

कुल्लू टैक्सी यूनियन से जुड़े टैक्सी चालक नवीन कुमार, चंद्र कुमार, सुरजीत सिंह का कहना है कि 'कुल्लू जिला में सैलानियों की आवाजाही पूरा साल होती रहती थी. बरसात के दिनों में इनकी संख्या नाम मात्र रहती थी, लेकिन 15 सितंबर के बाद सैलानी कुल्लू से लेकर लेह का रुख करते थे. इसके अलावा ट्रैकिंग रूट भी सैलानियों से भरे रहते थे और टैक्सी चालकों को भी कारोबार मिलता रहता था, लेकिन अबकी बार सैलानियों की संख्या नाम मात्र रह गई है और सारी टैक्सियां यहां सारा दिन खड़ी रहती है. टैक्सी चालकों ने बैंकों से कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया है, लेकिन अब सैलानी न होने की वजह से बैंक की किस्त भी नहीं भर पा रहे हैं, जब तक मंडी से मनाली सड़क मार्ग के हालात नहीं सुधरते हैं, तब तक सैलानी भी यहां आने से कतराते रहेंगे. सरकार और प्रशासन को कुल्लू घाटी के पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए सबसे पहले यहां की सड़कों के हालात को बेहतर करना होगा.'

एचपीटीडीसी को भी भारी घाटा

घटते पर्यटन का असर निजी होटल कारोबारियों पर ही नहीं पड़ा है. इस जुलाई में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 14 होटल प्राइवेट सेक्टर को देने का निर्णय लिया था. ये मामला हाई कोर्ट में भी चर्चा में रहा, जब निगम अपने रिटायर कर्मियों को उनके तय लाभ नहीं दे पा रहा था. तब अदालत ने घाटे वाले निगम के होटल बंद करने को कहा था.

पर्यटकों के लिए ऑफर भी दे रहा एचपीटीडीसी

हालांकि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की छूट भी दी जा रही हैं, लेकिन पर्यटकों का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के प्रबंध निदेशक डॉ. राजीव कुमार ने बताया, 'हमने पर्यटन निगम के होटलों में 20 से 40 प्रतिशत तक की छूट का मानसून डिस्काउंट पैकेज जारी किया है. हम उम्मीद करते हैं कि इस छूट का लाभ लेने के लिए बाहरी राज्यों से भारी संख्या में सैलानी हिमाचल का रुख करेंगे.'



हिमाचल होटल मालिक ही नहीं, बल्कि होम स्टे चलाने वाले भी कम होते पर्यटकों की संख्या से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं. कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति में बड़ी संख्या में लोगों ने होम स्टे तैयार किए थे. होम स्टे सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज को पर्यटन से सीधे जोड़ने का एक माध्यम बन रहे थे. आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में 4,905 होमस्टे यूनिट्स पंजीकृत थीं, जिनमें लगभग 20,099 कमरे और 30,881 बेड उपलब्ध थे, लेकिन अब होम स्टे चलाने वालों की उम्मीदें भी धूमिल हो रही हैं.

भारी बारिश के चलते मंडी से मनाली सड़क की हालात खराब हो गए हैं. इसके अलावा भुंतर से मणिकर्ण सड़क मार्ग आज भी बड़े वाहनों के लिए बहाल नहीं हो पाया है. अभी तीन माह से होमस्टे में कोई भी सैलानी नहीं आया है. अब हालात ये हैं कि कारोबार ना होने से ना तो होमस्टे का खर्च निकल पा रहा है और ना ही अपने कर्मचारियों को वेतन देने में समर्थ है. वहीं, अगर जल्दी हालत नहीं सुधरेंगे तो अपने होमस्टे में ताला लगाना पड़ सकता है.-अनिल कांत शर्मा, होम स्टे मालिक, मणिकर्ण, तोष

3 महीनों से कुल्लू में पर्यटन कारोबार ठप

2024 में कुल्लू, शिमला, और कांगड़ा ने पर्यटकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया. इन तीन जिलों ने मिलकर 2024 के पहले छह महीनों में कुल पर्यटकों का आधे से ज़्यादा हिस्सा (52.4%) संभाला, लेकिन बीते 3 माह से जिला कुल्लू में पर्यटन कारोबार ठप पड़ा हुआ है और अब हालात ये हो गए हैं कि जिन भी कारोबारी ने होटल और रेस्टोरेंट लीज पर लिए गए थे वो अब उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं.

जुलाई में नहीं मिली बुकिंग

जुलाई की शुरुआत में, प्रमुख पर्यटन स्थलों पर होटलों की बुकिंग लगभग शून्य रही, चंडीगढ़-मनाली मार्ग जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और आपदाओं की सनसनीखेज कवरेज और सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाली सामग्री ने अप्रभावित क्षेत्रों में भी पर्यटन को नुकसान पहुंचाया, जिससे नुकसान और बढ़ गया.

बंजार में पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारी हरि कृष्ण का कहना है कि 'इस साल एक रेस्टोरेंट लीज पर लिया था, लेकिन अप्रैल माह के बाद ही यहां पर पर्यटन कारोबार प्रभावित होने लगा. भारत पाक युद्ध की संभावना को देखते हुए लोग पहाड़ी राज्यों की ओर नहीं आए. जून माह के कुछ दिनों में सैलानियों ने बंजार घाटी आना शुरू किया तो उनका कारोबार ठीक चल पड़ा, लेकिन 25 जून के बाद भारी बारिश का दौर जारी हो गया और उसके बाद से ही बंजार घाटी में पर्यटन कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है. बीते तीन माह से ना तो वो रेस्टोरेंट का किराया दे पाए और ना ही बिजली का बिल भर पाए हैं. अब हालात यह है कि इसे चलाने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है और वह अब बीच में ही अपनी लीज को खत्म कर रहे हैं.'

खाली चल रही कालका-शिमला ट्रेन

शिमला-कालका रेलवे ट्रैक पर हजारों सैलानी सफर करते हैं. इस ट्रैक की हसीन वादियों को निहारते हुए शिमला पहुंचते हैं. शिमला रेलवे स्टेशन के आस पास सैकड़ों कुली और टैक्सी ड्राइवर पर्यटकों पर निर्भर हैं, लेकिन शिमला कालका रेलवे ट्रैक भी मानसून में बाधित रहा. इससे कुली और टैक्सी चालकों को नुकसान उठाना पड़ा. कुली निसार अहमद कहते हैं कि 'यहां पर ट्रेन की आवाजाही फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन ट्रेनें खाली चल रही हैं और कोई काम नहीं है.'

नवरात्रों में नहीं पहुंच रहे श्रद्धालु

शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में नवरात्रों में बंगाल और अन्य राज्यों से सैकड़ों श्रद्धालु यहां आते थे, लेकिन इस बार यहां अभी तक सन्नाटा पसरा है. मंदिर के पुजारी का कहना है कि 'नवरात्रि के दौरान पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में लोग शिमला आते थे, लेकिन इस साल आपदा के कारण ज्यादातर बुकिंग रद्द कर दी गईं, क्योंकि लोगों ने भूस्खलन, बाढ़ और आपदा प्रभावित इलाकों के वीडियो और समाचार देखे, जिससे भय का माहौल पैदा हो गया'.

चंबा के एक होटल व्यवसायिक ने कहा कि, "मणि महेश यात्रा पर आए हजारों तीर्थयात्री बाढ़ और भूस्खलन के कारण सड़क बाधित होने के कारण चंबा जिले में फंस गए थे. इन खबरों ने पर्यटकों में दहशत पैदा कर दी है और अब हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने से बच रहे हैं."

सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

हिमाचल में पूर्व की जयराम सरकार ने पर्यटकों की संख्या हर साल 2 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन हिमाचल अब तक पिछले एक दशक से अधिक समय से इस आंकड़े को नहीं छू पाया. वहीं, हिमाचल की वर्तमान सुक्खू सरकार ने आने वाले वर्षों में इसे बढ़ाकर 5 करोड़ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्ट अप योजना, नई ईको टूरिज्म नीति 2024 को लागू किया, लेकिन इन सब योजनाओं पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण ग्रहण लग गया.

क्या कर रहा पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक चंदन कपूर ने कहा, 'हमारी प्राथमिकता उन अनछुए गंतव्यों को विकसित करना है जो हिमाचल में प्राकृतिक सुंदरता के खजाने हैं. इसके लिए हम पर्यटन आधारभूत संरचनाओं को सुधारने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.'

हिमाचल का पर्यटन क्षेत्र एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ रहा है. हालांकि, सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से, उम्मीद की जा सकती है कि यह उद्योग एक बार फिर अपनी खोई हुई चमक वापस पाएगा. अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर सतत पर्यटन विकास की ओर कदम बढ़ाएं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आपदा प्रबंधन को भी प्राथमिकता दी जाए.