सोमवार को हिमाचल घोषित होगा पूर्ण साक्षर राज्य, जानिए पूर्ण साक्षरता के लिए क्या हैं मानक?

सोमवार, 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने जा रहा है. जानिए पूर्ण साक्षरता के लिए क्या मानक तय किए गए हैं.

Himachal To Declared Fully Literate State
हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 9:05 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश सोमवार, 8 सितंबर 2025 को खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करेगा. प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पीटरहॉफ में उल्लास मेला कार्यक्रम में हिमाचल को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करेंगे. यह घोषणा होते ही हिमाचल को पूर्ण साक्षर राज्य बनने का दर्जा प्राप्त हो जाएगा. पूर्ण राज्य बन चुके मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप को पीछे छोड़ हिमाचल साक्षरता दर में देश में शीर्ष पर पहुंच जाएगा. वहीं, साल 2026 तक करीब 78 लाख आबादी को पूरी तरह से साक्षर करने का भी लक्ष्य तय हुआ है.

सोमवार को हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होगा

फिलहाल राज्य की साक्षरता दर 98.73 फीसदी (लगभग 99.02) हो चुकी है. हिमाचल शिक्षा विभाग ने भारत सरकार को भेजे गए आधिकारिक पत्र के अनुसार, वर्ष 2022-2025 के दौरान 'उल्लास-न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम' के तहत निरक्षर लोगों की पहचान कर उन्हें साक्षर बनाया है. वर्ष 2023-24 और 2024-25 में दो चरणों में आयोजित एफएलएनएटी (बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा) में कुल 43885 शिक्षार्थियों ने सफलता प्राप्त की. इसके अलावा वर्ष 2022 में चलाए गए पढ़ना-लिखना अभियान और वर्ष 2017 में शुरू किए गए साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत भी हजारों लोगों को साक्षर किया गया.

Himachal To Declared Fully Literate State
हिमाचल घोषित होगा पूर्ण साक्षर राज्य (ETV Bharat GFX)

अब आगे क्या है लक्ष्य?

शिक्षा विभाग के स्टेट नोडल ऑफिसर वीरेंद्र चौहान का कहना है कि, "2024 और 2025 में हिमाचल की अनुमानित जनसंख्या करीब 75 लाख है. ऐसे में लोगों को साक्षर करने का अभियान आगामी दिनों में जारी रहेगा. साल 2026 तक प्रदेश की जनसंख्या 78 लाख के करीब हाे जाएगी. तब तक 56960 निरक्षर लोगों को हम साक्षर बनाने में कामयाब हो जाएंगे. ऐसे में हिमाचल की सारी आबादी पढ़ी लिखी हो जाएगी. इससे हिमाचल की देश में अलग से पहचान होगी."

हर जनगणना में ऐसे बढ़ती रही हिमाचल की साक्षरता दर

आंकड़ों के अनुसार, हर जनगणना में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. 1951 में प्रदेश में साक्षरता दर 7.98 थी, इसमें 12.97 फीसदी पुरुष और 2.49 फीसदी महिला साक्षर थीं. वर्ष 1961 में हिमाचल की साक्षरता दर 21.30 फीसदी थी, इसमें 32.30 फीसदी पुरुष और 9.50 फीसदी महिला साक्षर थीं. 1971 में प्रदेश की साक्षरता दर 31.96 फीसदी, इनमें 43.19 फीसदी पुरुष और और 20.23 फीसदी महिला साक्षर थीं. 1981 में हिमाचल की साक्षरता 42.48 फीसदी, जिनमें पुरुष 64.27 फीसदी और महिला साक्षरता 37.72 फीसदी दर्ज की गई. 1991 में प्रदेश की साक्षरता 63.54 फीसदी थी, इनमें 75.35 फीसदी पुरुष और 52.13 फीसदी महिला साक्षरता दर दर्ज की गई. वर्ष 2001 में हिमाचल की साक्षरता दर 76.05 थी, इनमें 05.03 फीसदी पुरुष और 67.04 फीसदी महिला साक्षरता दर दर्ज की गई. वहीं, साल 2011 में प्रदेश की साक्षरता दर 82.80 थी, जिनमें 89.53 फीसदी पुरुष और 75.93 फीसदी महिला साक्षरता दर दर्ज की गई.

Himachal To Declared Fully Literate State
पूर्ण साक्षरता के मानक (ETV Bharat GFX)

ऐसे तय होती है लिटरेसी

मिनिस्‍ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार, किसी व्यक्ति को तब साक्षर माना जाता है, जब वह कम से कम एक भाषा लिख और पढ़ सकता हो. साथ ही गणित की साधारण गणनाएं कर सकता हो. ये कौशल लोगों को खरीदारी करने, हिसाब रखने, निर्देश समझने और जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं. संख्याओं को जोड़ना और घटाना जो दैनिक जीवन के गणितीय कार्यों के लिए आवश्यक है. ऐसे में राज्य में अगर व्यक्ति या महिलाएं ऐसा करने जानते हैं तो वे साक्षर माने जाते हैं.

पूर्ण साक्षरता के लिए ये मानक हैं तय

पूर्ण साक्षरता का मतलब शत-प्रतिशत साक्षरता नहीं, बल्कि 95 प्रतिशत साक्षरता होती है. यानी कोई भी राज्य या देश जब 95 प्रतिशत साक्षर हो जाता है तो उसे पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया जाता है. शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक शत-प्रतिशत साक्षरता के असंभव लक्ष्य को देखते हुए यूनेस्को की सहमति से पूर्ण साक्षरता के मानकों में बदलाव किया गया है. इसके साथ राज्य भी अपने सर्वेक्षण से इसकी जानकारी जुटाते हैं. वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में कुल शिक्षा दर 82.80 प्रतिशत है, लेकिन सरकार की ओर से 88 फीसदी शिक्षा प्रतिशत का दावा किया जाता है. पुरुषों का प्रतिशत 89.53 प्रतिशत और महिलाओं में 75.93 प्रतिशत है.

क्या कहते हैं हिमाचल के शिक्षा मंत्री?

वहीं, इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि, "हमें खुशी हो रही है कि हमारा राज्य अब पूर्ण साक्षर घोषित हो गया है. प्रदेश का हर नागरिक पढ़ा लिखा है. इससे देश में हमारी अलग पहचान बनेगी. शिक्षा के क्षेत्र में बीते कुछ सालों में हमने बेहतर काम किया है. छात्रों, शिक्षकों और अधिकारियों की मेहनत है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग कर पा रहे हैं."

