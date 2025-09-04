ETV Bharat / bharat

कभी गौशाला में थी पाठशाला, आज स्मार्ट क्लास में होती है पढ़ाई, टीचर निशा शर्मा ने दिखाई नई दिशा - TEACHERS DAY 2025

हिमाचल के प्राथमिक विद्यालय बगाहर कभी गौशाला में हुआ करता था. वहीं, आज यहां के बच्चें स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं.

शिक्षिका निशा शर्मा ने दिखाई नई दिशा
शिक्षिका निशा शर्मा ने दिखाई नई दिशा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 6:27 PM IST

शिमला: "गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः" ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि हम सभी के जीवन में गुरु का कितना बड़ा योगदान है, ये उसका सार है. कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है. शायद इसलिए हमारे समाज में शिक्षक को देव का दर्जा दिया गया है. शिक्षक को ‘गुरु’ भी कहा जाता है और गुरु को ही हमारे समाज का नींव भी माना जाता है. आज भी हमारे समाज में कई ऐसे शिक्षक है, जो न सिर्फ भविष्य के पौध को संवार रहे हैं, बल्कि अपने परिश्रम और समर्पण की भावना से दूसरों के लिए मिसाल पेश की है.

एक शिक्षका ने बदली सरकारी स्कूल की सूरत

आज हम आपको हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी ही शिक्षिका की कहानी बताने जा रहे हैं. जिन्होंने अपने अडिग हौंसले और कठिन परिश्रम से न सिर्फ सरकारी स्कूल की सूरत बदल दी. बल्कि बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि वह नामी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. ऐसे में इस शिक्षक दिवस पर आपको शिक्षिका निशा शर्मा की कहानी जाननी जरुरी है, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार भी मिल चुका है.

शिक्षिका निशा शर्मा ने बदली सरकारी स्कूल की सूरत
शिक्षिका निशा शर्मा ने बदली सरकारी स्कूल की सूरत (ETV Bharat)

गौशाला में गायों के बीच चलता था स्कूल

एक वो भी समय था जब शिमला के एक छोटे से गांव बगाहर का प्राथमिक विद्यालय सिर्फ नाम का स्कूल था. वहां न तो कोई भवन था, ना बेंच, ना ब्लैकबोर्ड और न ही विद्यार्थी. स्कूल की पढ़ाई एक गौशाला में तीन बच्चों के साथ हुआ करती थी. जहां गायें भी ‘भा’ करती थीं. उसी जगह छोटे-छोटे बच्चे बैठकर अपनी पढ़ाई करते थे. वहीं से शुरू हुई एक शिक्षक की यात्रा, जिसने न केवल उस जर्जर व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि एक मिसाल कायम की कि "संसाधन नहीं, सोच बदलाव लाती है."

शिक्षिका निशा शर्मा बनी मिसाल

शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र के बगाहर प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका निशा शर्मा ऐसी ही मिसाल हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के बावजूद बच्चों की तकदीर बदलने का बीड़ा उठाया. जिसकी बदौलत आज इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई हो रही है. इतना ही नहीं, आज यह 38 से अधिक स्टूडेंट्स वाला स्कूल बन चुका है. यह सब संभव निशा शर्मा जैसी शिक्षिका की बदौलत हुआ है, जिन्होंने न केवल सरकारी स्कूल में गुणवत्ता बढ़ाने का मिशन लिया, बल्कि बच्चों की जिंदगी में शिक्षा की रोशनी बिखेरी.

प्राइवेट स्कूल से बेहतर हुई प्राथमिक स्कूल बगाहर की एजुकेशन
प्राइवेट स्कूल से बेहतर हुई प्राथमिक स्कूल बगाहर की एजुकेशन (ETV Bharat)

बचपन से ही देखा शिक्षक बनने का सपना

निशा शर्मा का शिक्षक बनने का सपना अचानक ही नहीं था. वे शिमला के शोघी की रहने वाली हैं. उनकी प्रारंभिक पढ़ाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शोघी से हुई. 2003 में उन्होंने आरकेएमवी कॉलेज (RKMV Shimla) में दाखिला लिया. कॉलेज के दिनों में निशा छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थीं, वह भी बिना किसी शुल्क के. निशा शुरू से ये सोचती थी की वो समाज के लिए कुछ अच्छा करेगी.

निशा ने बताया, "मुझे शुरू से ही लगता था कि समाज की दशा और दिशा शिक्षक पर निर्भर करती है. मेरे लिए पढ़ाना सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि समाज बदलने का माध्यम था. मेरे माता-पिता और दोस्तों ने हमेशा इस सपने को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दिया. 2011 से 2013 तक उन्होंने JBT की ट्रेनिंग ली और 6 फरवरी 2014 को उन्हें बगाहर प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति मिली".

"कभी नहीं भूल पाऊंगी पहला दिन, जब स्कूल निकला गौशाला"

निशा बताती हैं, जब नियुक्ति पत्र लेकर वह बगाहर पहुंचीं, तो उनके मन में तरह-तरह के सवाल थे कि स्कूल कैसा होगा. पहली नौकरी है न जाने कैसे लोग होंगे. जब वो स्कूल ज्वाइन करने बगाहर पहुंची तो एक दिन पहले उन्होंने गांव वालों से सबसे पहला सवाल पूछा स्कूल कहां है? लोगों ने जवाब दिया “गांव में एक घर है, वहीं जाना. निशा वहां पहुंचीं तो वह आश्चर्यचकित रह गईं. क्योंकि वहां स्कूल भवन नहीं था. उन्होंने आसपास किसी से पूछा यहां स्कूल कहाँ है? लोगों ने इशारा एक गौशाला की ओर किया. तीन फुट ऊंचा दरवाजा, अंदर एक तरफ गायें बंधी थीं और दूसरी ओर बच्चों की क्लास लगती थी.

पहले गौशाला में लगती थी क्लास
पहले गौशाला में लगती थी क्लास (ETV Bharat)

पिता की कही बात से मिला निशा को मिला हौंसला

निशा बताती हैं कि मैं वहां खड़ी रही और सोचने लगी कि यह कैसे संभव है कि मैं बच्चों को यहां पढ़ाऊंगी. थोड़ी देर के लिए डर लगा, लेकिन फिर पिता की कही हुई बात याद आई ‘तुम्हें पीछे नहीं देखना, बस आगे बढ़ना है.’ मैं समझ गई कि यह चुनौती मेरे लिए भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है. आगे निशा कहती है कि बारिश के दिनों में वहां गोबर और मक्खियों से जूझते बच्चों और गायों को एक ही छत के नीचे देखना चुनौतीपूर्ण था. बच्चों के माता-पिता भी स्कूल के प्रति जागरूक नहीं थे. स्कूल की पीटीएम में कोई उपस्थित नहीं होता. शुरू में बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी. निशा ने ठान लिया कि उन्हें बच्चों की शिक्षा और माता-पिता का विश्वास जीतना होगा. उन्होंने छोटी-छोटी गतिविधियों और प्रतियोगिताओं की शुरुआत की. जिसमें वो माता-पिता को जज बनाती थी, जिससे उनके मन में स्कूल और शिक्षकों के प्रति विश्वास बढ़ा और धीरे-धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी.

गौशाला में मनाया पहला वार्षिक समारोह

गौशाला के दिनों की एक घटना निशा के मन में हमेशा ताजा रहती है. बच्चे उनसे पूछते है कि “मैडम, वार्षिक समारोह कैसा होता है?” यह सुनकर उनका दिल टूट गया. उन्होंने संकल्प लिया कि बच्चों को हर अनुभव मिलेगा. इसी संकल्प के साथ उन्होंने गौशाला में पहला वार्षिक समारोह (Annual Function) आयोजित किया.

निशा कहती हैं कि "उस दिन मैंने तय किया कि मेरे स्कूल के बच्चे किसी भी निजी स्कूल के बच्चों से पीछे नहीं रहेंगे. चाहे थिएटर हो, कंप्यूटर हो, संगीत हो या अंग्रेजी हर चीज में ये आगे रहेंगे."

इस कार्यक्रम में बच्चे पहली बार मंच पर आए, उनके माता-पिता जज बने और उनका उत्साह देखते ही बनता था. यह क्षण निशा के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और उन्होंने ठान लिया कि उनके बच्चों को हर संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा. निशा शर्मा बच्चों को थियेटर को एक्टिविटी के तौर पर बच्चों को करवाती है. बच्चे जिसे बेहद पसंद भी करते है. थियेटर बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप करता है. यही मकसद है कि बच्चों को एक प्लेटफार्म दिया जाता है की बच्चे हर चीज में आगे रहे.

संघर्ष के बीच बदलाव: नया भवन और नई पहचान

2015 का वो साल ऐसा था कि स्कूल में निशा सिंगल टीचर थीं. उन्हें पढ़ाना भी था और स्कूल निर्माण के लिए मिस्त्रियों के साथ काम भी देखना था. यह चुनौती कभी-कभी भारी लगती थी, लेकिन निशा का जज्बा अडिग था.

पूर्व हेड टीचर डॉ. जगदीश वशैइक बताते हैं कि "जब नया भवन बना और हम शिफ्ट हुए तो देखा कि निशा जी ने कितनी मेहनत की है, उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि स्कूल बनाने का हर काम अपने दिलचस्पी से किया. उनके इनिशिएटिव ने ही इस स्कूल की तस्वीर बदली."

2016 में तैयार हुआ सुविधाओं से लैस स्कूल

मई 2016 को नया स्कूल भवन बनकर तैयार हुआ. सरकार की तरफ से 18 लाख का बजट दिया गया था, जिसमें 2 क्लासरूम , एक कंप्यूटर लैब, एक किचन, 2 टॉयलेट, बाउंड्री वॉल और एक हार्वेस्टिंग टैंक, प्लेग्राउंड बनकर तैयार हुआ था. इसके अलावा निशा शर्मा ने खुद इनिशिएटिव लेकर एक थियेटर, एक लाइब्रेरी, एक ऑफिस बनाया है. अभी भी विभाग और सरकार की तरफ से फंड आया है, उसमें दो क्लास रूम और एक ऑडिटोरियम बनाना है. स्कूल की इमारत बनाने में सरकार और विभाग का भी काफी सहयोग रहा है. निशा ने बताया कि स्कूल की इमारत बनाने के लिए हमें जमीन की जरूरत थी, जिसमें गांव के लोगों का भी बहुत सहयोग मिला. गांव के रहने वाले आत्माराम शर्मा ने स्कूल बनाने में जमीन डोनेट की.

प्राथमिक स्कूल बगाहर का स्मार्ट क्लास
प्राथमिक स्कूल बगाहर का स्मार्ट क्लास (ETV Bharat)

स्मार्ट क्लास में पढ़ते है बच्चे

आज यह स्कूल किसी निजी स्कूल से कम नहीं है. 38 विद्यार्थी प्री-नर्सरी से पांचवीं तक पढ़ रहे हैं. स्कूल में तीन शिक्षक हैं. 4000 से अधिक किताबों वाली लाइब्रेरी है. कंप्यूटर, म्यूजिक और थिएटर विषय पढ़ाए जा रहे हैं. बच्चे ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में अव्वल आ रहे हैं.

2022 में इस स्कूल में नियुक्त हुए शिक्षक नीरज बताते हैं, "निशा मैडम का व्यवहार सभी शिक्षकों के साथ फ्रेंडली है. वे हमेशा टीम की तरह काम करती हैं. आज हमारे पास 38 बच्चे नियमित पढ़ते हैं, और गांव के लोग गर्व से कहते हैं कि सरकारी स्कूल में उनके बच्चों को शहर जैसा माहौल मिल रहा है."

गांव की आवाज और समाज में बदलाव

पूर्व प्रधान रेखा चौहान बताती हैं कि "गौशाला में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था, लेकिन निशा ने कभी हार नहीं मानी. वही जज़्बा इस स्कूल की पहचान बना."

एसएमसी चेयरमैन ब्रह्मानंद शर्मा (जो एक अभिभावक भी हैं) कहते हैं कि "निशा शर्मा जी ने ही स्कूल को चलाया है. एक समय तो यहां 60 से अधिक बच्चे पढ़ते थे. अगर निशा जैसी टीचर हर जगह हों तो कोई सरकारी स्कूल बंद न हो."

आसपास के गांवों के लिए मॉडल बना स्कूल

निशा बताती हैं कि गांव के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने माता-पिता और बच्चों के बीच विश्वास का पुल बनाया और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट, प्रतियोगिताएं और गतिविधियां आयोजित कीं. 2016 में बच्चों ने पहली बार अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा दी. बच्चे थिएटर आर्टिस्ट बने और हर साल स्टेट लेवल पर परफॉर्म करते हैं. कोरोना काल में एक विद्यार्थी ने ऑनलाइन पोइट्री प्रतियोगिता जीती. ‘गुड़िया प्रकरण’ पर नाटक प्रस्तुत कर राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया. यह स्कूल अब स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब के कारण आसपास के गांवों में भी मॉडल बन गया है. बच्चों ने खुद को साबित किया कि संसाधनों की कमी कभी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती. 2018 में निशा शर्मा को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मिला.

"गौशाला में चल रहे स्कूल को स्मार्ट क्लास में बदला"

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि "हिमाचल प्रदेश सरकार हमेशा से यह मानती है कि अगर गांव के स्तर पर शिक्षा मजबूत होगी, तभी पूरे समाज में वास्तविक बदलाव आएगा. शिक्षिका निशा शर्मा ने जिस समर्पण और लगन से बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ स्कूल का माहौल बदला है, वह सराहनीय है. एक समय गौशाला में चल रहे स्कूल को उन्होंने अपनी मेहनत से आज स्मार्ट क्लास में बदल दिया, यह उनकी दूरदृष्टि और शिक्षा के प्रति जुनून को दर्शाता है. ऐसे शिक्षक ही आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देते हैं".

"हमें गर्व है कि हमारे ब्लॉक में ऐसी शिक्षका है"

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (Block Elementary Education Officer) कोटखाई प्रकाश झांगटा का कहना है कि "निशा शर्मा ऐसी शिक्षिका हैं, जो बच्चों की पढ़ाई को बोझ न बनाकर आनंदमय बनाने में विश्वास रखती हैं. उनकी कक्षा में बच्चे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि खेल-खेल में सीखते हैं. उन्होंने सीमित संसाधनों में भी स्कूल का माहौल पूरी तरह बदल दिया और आज यह स्कूल क्षेत्र के आदर्श स्कूलों में गिना जाता है. बच्चों के परिणाम, उनकी रुचि और आत्मविश्वास बढ़ाने में निशा शर्मा का योगदान अनुकरणीय है. उनके प्रयासों को देखते हुए ही उन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, जो उनके कार्य की सच्ची पहचान है. हमें गर्व है कि हमारे ब्लॉक में ऐसे समर्पित शिक्षक कार्यरत हैं".

निशा का मानना है कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं होते, बल्कि समाज बदलने वाले होते हैं. वे कहती हैं कि "शिक्षक ही समाज की दशा और दिशा तय करता है. अगर शिक्षक समर्पित और जुनूनी हो, तो किसी भी संसाधन की कमी बाधा नहीं बन सकती." वे अपने अनुभव साझा करती हैं कि बच्चों और अभिभावकों के बीच विश्वास कायम करना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन छोटी-छोटी प्रतियोगिताओं और गतिविधियों ने स्कूल को पहचान दिलाई.

निशा कहती हैं शुरुआत एक गौशाला से हुई थी, लेकिन आज बगाहर प्राथमिक स्कूल ग्रामीण हिमाचल का आदर्श स्कूल बन चुका है. यह कहानी सिर्फ एक शिक्षक की मेहनत की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो कहती है “अगर शिक्षक ठान ले, तो अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता.” निशा शर्मा की यह यात्रा उन तमाम शिक्षकों के लिए प्रेरणा है जो सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों का भविष्य अंधकारमय है. बगाहर स्कूल की मिसाल बताती है कि अगर शिक्षक समर्पित हो, तो अंधेरे से उजाला बहुत दूर नहीं.

