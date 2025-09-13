हिमाचल की पूनम का "सीक्रेट गार्डन", प्रिजर्व फूलों से घर की खूबसूरती में लगाती है चार चांद, महारानी भी है दीवानी
चंडीगढ़ के 11वें ‘इंस एंड आउट’ प्रदर्शनी में हिमाचल की पूनम कैरों ने प्रिजर्व फूलों का स्टॉल लगाया है.
Published : September 13, 2025 at 2:40 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित परेड ग्राउंड में 11वें "इंस एंड आउट" प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. यहां देश के अलग-अलग शहरों के लोग अपनी होम डेकोर से जुड़ी कला और उत्पादों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं. इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश के सोलन से आईं डॉ. पूनम कैरों ने भी अपना स्टॉल लगाया है. पूनम के स्टॉल का नाम "The Secret Garden" है. पूनम अपने इस सिक्रेट गार्डन के जरिए हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को संजोने और दूर-दूर तक लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है.
फूलों को करती हैं प्रिजर्व: दरअसल, डॉ. पूनम कैरों ने वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से फूलों की प्रजातियों पर पीएचडी किया है. सालों की रिसर्च के बाद और पढ़ाई के आधार पर उन्होंने हिमाचल के कुदरती फूलों और पौधों को इस तरह से प्रिजर्व करना सीखा है कि वे फूल महीनों तक अपनी सुंदरता बरकरार रखते हैं. पूनम का उद्देश्य है कि हिमाचल की खूबसूरती देश के हर कोने तक पहुंचे और लोग उसे केवल देखे नहीं, बल्कि अपने घरों का हिस्सा भी बनाएं.
लंबे समय तक फूलों में रहती है ताजगी और सुंदरता: ईटीवी भारत ने डॉ. पूनम कैरों से बातचीत की. पूनम ने बताया कि, "ताजे फूल एक हफ्ते के भीतर मुरझा जाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए प्रिजर्व फूल लंबे समय ताजा रहने के साथ ही सुंदर बने रहते हैं. ये फूल कांच के जार में सजाकर गिफ्ट आइटम्स और होम डेकोर पीस के रूप में तैयार किए जाते हैं, जिन्हें कोई भी अपने घर के किसी भी कोने में सजाकर रख सकता है."
फूलों की देशभर में डिमांड: पूनम की मानें तो देशभर से लोग इन फूलों की खरीदारी कर रहे हैं. पूनम ने एक दिलचस्प वाकया साझा करते हुए बताया कि, "सोलन में हमारे स्टोर पर एक बार पंजाब के पटियाला शहर की महारानी आईं और उन्होंने वहां मौजूद सभी ड्राई फ्लॉवर्स खरीद लिए. महारानी चाहती थीं कि उनके घर के हर कोने में हिमाचल की यह कुदरती छाप नजर आए.इसी तरह देश के अन्य हिस्सों से भी महिलाएं इन फूलों को खास तौर पर मंगवाती हैं ताकि अपने घर को एक प्राकृतिक और सुंदर लुक दे सके."
फूलों की कीमत : इन फूलों को प्रिजर्व करने की प्रक्रिया काफी मेहनत वाली है. इसमें काफी समय भी लगता है. इस बारे में पूनम बताती हैं कि "फूलों को एक हफ्ते तक एक खास पानी में डुबोकर रखा जाता है. अगर वे फूल इस प्रक्रिया में सही रहते हैं, तो फिर उन्हें प्रिजर्व कर डेकोर आइटम्स में बदला जाता है. बात अगर इन फूलों के कीमत की करें तो इन फूलों की कीमत 1000 रुपए से शुरू होकर 18000 रुपए तक है. ग्राहक की जरूरत और बजट के अनुसार हम उन्हें फूल तैयार करके देतें हें."
पूनम का उद्देश्य: डॉ. पूनम का मानना है कि हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को सिर्फ एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक स्थायी अनुभव के रूप में देखा जाना चाहिए. उनके बनाए गए प्रिजर्व फूल न केवल सजावटी वस्तुएं हैं, बल्कि हिमाचल की आत्मा को घर-घर पहुंचाने का एक तरीका भी हैं. पूनम कहती है कि, "मैं चाहती हूं कि हिमाचल की खूबसूरती हर घर में दिखे.जब लोग इन फूलों को देखते हैं, तो वे सिर्फ एक डेकोर आइटम नहीं देखते, बल्कि वे हिमाचल की आत्मा को महसूस करते हैं."
हिमाचल के सोलन की पूनम कैरों ने इस तरह फूलों को प्रिजर्व करके लोगों के घरों तक पहुंचाकर हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को एक नई पहचान दी है. फूलों को सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं, बल्कि एक यादगार एहसास बना दिया है. पूनम का "The Secret Garden" न सिर्फ एक स्टार्टअप है, बल्कि एक ऐसा खूबसूरत प्रयास है, जो हिमाचल की खुशबू को देश-दुनिया में फैलाने की ओर एक मजबूत कदम है.
