रामलीला मंच पर 'दशरथ' को आया हार्ट अटैक, डायलॉग बोलते वक्त स्टेज पर हुई मौत
रामलीला मंच पर नाटक के दौरान ही हार्ट अटैक आने से कलाकार की हुई मौत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 12:17 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 12:49 PM IST
चंबा: आजकल हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं. खासतौर पर देखने पर आया है कि लोग बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहे होते हैं और अगले ही पल दिल का दौरा पड़ने से उनकी अचानक मौत हो जाती है. ऐसा ही एक मामला चंबा जिले से भी सामने आया है. जिले में रामलीला का कार्यक्रम हो रहा था, जब मंच पर ही एक कलाकार की मौत हो गई. दरअसल रामलीला में दशरथ की भूमिका निभा रहे 73 साल के अमरीश कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया.
VIDEO | Himachal Pradesh: During the staging of the historic Shri Ramlila at Chamba’s Chaugan Maidan, actor Amresh Mahajan, popularly known as Shibu, collapsed and passed away due to cardiac arrest while performing the role of King Dashrath.— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2025
(Viewers discretion is advised)… pic.twitter.com/jtB2HFIdvN
डायलॉग बोलते हुए आया हार्ट अटैक
रामलीला से संबंधित एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मंच पर राजा दशरथ का दरबार सजा हुआ था और दर्शक कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे. इस दौरान दशरथ का रोल कर रहे अमरीश कुमार अपने डायलॉग बोल रहे थे कि तभी वो अचानक से बैठे-बैठे ही एक तरफ गिरने लगे. पहले तो वहां बैठे लोगों की समझ में नहीं आता है कि अचानक क्या हो गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मंच पर हड़कंप मच गया. आयोजनकर्ताओं ने भी फौरन पर्दा गिराकर कार्यक्रम स्थगित कर दिया. जिसके बाद अमरीश कुमार को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश विधि हाथ।— Prabhakar Kumar Mishra (@PMishra_Journo) September 24, 2025
हिमाचल प्रदेश के चंबा में रामलीला का मंचन चल रहा था। अमरेश भाई, प्रभु श्रीराम के पिता दशरथ की भूमिका में अपना संवाद बोल रहे थे। उसी दौरान उनको हार्ट अटैक आया, साथी कलाकार अस्पताल ले गए। लेकिन अमरेश भाई को नहीं बचाया जा सका।
तुलसीदास ने… pic.twitter.com/FkhR0KtNiz
50 साल से रामलीला में कर रहे थे अभिनय
रामलीला क्लब चंबा के सदस्य सुदेश महाजन ने बताया कि 73 साल के अमरीश कुमार चंबा जिले के ही मूल निवासी थे. वे पिछले करीब 50 सालों से रामलीला मंच पर दशरथ और रावण की भूमिका निभा रहे थे. 23 साल की उम्र से ही उन्होंने रामलीला में अभिनय करना शुरू कर दिया था. उनके अभिनय को दर्शकों द्वारा भी खूब पसंद किया जाता था. उनके अभिनय को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग रामलीला में जुटते थे.
"ये हमारे लिए बेहद दुखद और अपूर्णीय क्षति है. अमरीश जी सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, बल्कि रामलीला की आत्मा थे. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें. उनके निधन से चंबा समेत पूरे जिले में शोक की लहर है. रामलीला क्लब ने अगले कुछ दिन के लिए सभी आयोजनों को स्थगित करने का फैसला लिया है." - सुदेश महाजन, सदस्य, रामलीला क्लब चंबा