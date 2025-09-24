ETV Bharat / bharat

रामलीला मंच पर 'दशरथ' को आया हार्ट अटैक, डायलॉग बोलते वक्त स्टेज पर हुई मौत

चंबा: आजकल हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं. खासतौर पर देखने पर आया है कि लोग बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहे होते हैं और अगले ही पल दिल का दौरा पड़ने से उनकी अचानक मौत हो जाती है. ऐसा ही एक मामला चंबा जिले से भी सामने आया है. जिले में रामलीला का कार्यक्रम हो रहा था, जब मंच पर ही एक कलाकार की मौत हो गई. दरअसल रामलीला में दशरथ की भूमिका निभा रहे 73 साल के अमरीश कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया.

रामलीला से संबंधित एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मंच पर राजा दशरथ का दरबार सजा हुआ था और दर्शक कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे. इस दौरान दशरथ का रोल कर रहे अमरीश कुमार अपने डायलॉग बोल रहे थे कि तभी वो अचानक से बैठे-बैठे ही एक तरफ गिरने लगे. पहले तो वहां बैठे लोगों की समझ में नहीं आता है कि अचानक क्या हो गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मंच पर हड़कंप मच गया. आयोजनकर्ताओं ने भी फौरन पर्दा गिराकर कार्यक्रम स्थगित कर दिया. जिसके बाद अमरीश कुमार को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

50 साल से रामलीला में कर रहे थे अभिनय

रामलीला क्लब चंबा के सदस्य सुदेश महाजन ने बताया कि 73 साल के अमरीश कुमार चंबा जिले के ही मूल निवासी थे. वे पिछले करीब 50 सालों से रामलीला मंच पर दशरथ और रावण की भूमिका निभा रहे थे. 23 साल की उम्र से ही उन्होंने रामलीला में अभिनय करना शुरू कर दिया था. उनके अभिनय को दर्शकों द्वारा भी खूब पसंद किया जाता था. उनके अभिनय को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग रामलीला में जुटते थे.