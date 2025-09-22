ETV Bharat / bharat

कांग्रेस के युवा मंत्री ने की दूसरी शादी, राज परिवार से है नाता, कंगना ने 'राजकुमार' को दी बधाई

हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गए हैं. विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब की अमरीन कौर के साथ सात फेरे लिए हैं. शादी की रस्में सिख और हिंदू दोनों रीति-रिवाज से संपन्न हुई है. शादी संपन्न होने के साथ ही विक्रमादित्य सिंह और अमरीन कौर को बधाई देने वालों का तांता लग गया. सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर बधाई दे रहे हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर से (सोमवार, 22 सितंबर को) शादी के बंधन में बंध गए हैं. हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब की अमरीन कौर के साथ चंडीगढ़ में सात फेरे लिए हैं. शादी समारोह का आयोजन चंडीगढ़ सेक्टर- 2 में किया गया है. शादी समारोह को बेहद निजी रखा गया. इसमें दोनों पक्षों के करीबी रिश्तेदार और कुछ खास मेहमान शामिल हुए,

विक्रमादित्य सिंह की दूसरी पत्नी डॉ. अमरीन कौर सेखों पंजाब विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. अमरीन कौर चंडीगढ़ सेक्टर-2 निवासी सरदार जोतिंद्र सिंह सेखों और सरदारनी ओपिंद्र कौर की पुत्री हैं. विक्रमादित्य सिंह की दूसरी पत्नी अमरीन कौर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है. अमरीन सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.

इस खास मौके पर हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह कहते हैं, "आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और मेरे जीवन में एक नई शुरुआत है. हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी 75 लाख लोग हमारे विस्तृत परिवार के सदस्य हैं, और इस शुभ दिन पर उनकी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद हमारे साथ हैं. इसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूं."

हिमाचल में अभी हालात काफी कठिन: विक्रमादित्य सिंह

इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, "हिमाचल में अभी हालात निश्चित तौर से काफी कठिन है. हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के लोगों को लगातार सहयोग और समर्थन दिया जा सके. निश्चित तौर से हमने हिमाचल के मुद्दों को सर्वश्रेष्ठ रखा है और हमेशा हिमाचल के हित की बात की है. केंद्र से भी हमेशा हिमाचल के लिए सहयोग लाने का प्रयास किया है. इसी रास्ते पर मेरे स्व. पिताजी वीरभद्र सिंह जी के दिखाए रास्ते पर आगे निरंतर चलते रहेंगे."

हिमाचल के राजकुमार को शादी की बधाई: कंगना रनौत

मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को बधाई दी है. कंगना रनौत ने कहा है कि, "विक्रमादित्य सिंह के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है. उनके स्व. पिता वीरभद्र सिंह मुझे बेहद प्यार करते थे और अपनी बेटी मानते थे. आज वे शादी कर रहे हैं और हिमाचल के राजकुमार हैं, ऐसे में हिमाचल के राजकुमार को शादी की बधाई."

कौन हैं विक्रमादित्य सिंह?

विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्व. वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह के बेटे हैं. विक्रमादित्य का राजनीतिक सफर साल 2013 में शुरू हुआ. वे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े. विक्रमादित्य सिंह साल 2013 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे. इसके बाद साल 2017 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे. इसके बाद साल 2022 में फिर से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे. वर्तमान में विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं. विक्रमादित्य सिंह का उनकी पहली पत्नी सुदर्शना सिंह के साथ तलाक हो चुका है.

रामपुर बुशहर रियासत के राजकुमार

विक्रमादित्य सिंह बुशहर रियासत के 122वें राजा स्व. वीरभद्र सिंह के बेटे हैं. 8 जुलाई 2021 को वीरभद्र सिंह का निधन हो गया था. रामपुर बुशहर रियासत की प्रथा के अनुसार वीरभद्र सिंह के अगले उत्तराधिकारी विक्रमादित्य सिंह के राजतिलक के बाद उनके पिता वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था. रियासत में राजगद्दी को खाली नहीं छोड़ा जाता. वीरभद्र सिंह का 13 वर्ष की उम्र में राजतिलक हुआ था.

कंगना रनौत से विक्रमादित्य सिंह की टक्कर

लोकसभा चुनाव 2024 में विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे. मंडी संसदीय क्षेत्र में विक्रमादित्य सिंह का सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के साथ था. इस सीट पर कांटे की टक्कर में कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को हराकर जीत हासिल की थी. विक्रमादित्य सिंह को हराने के बाद से ही समय-समय पर कंगना और हिमाचल के PWD मंत्री के बीच जुबानी जंग चलती रहती है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल बिजली बोर्ड में 2600 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, ये होंगी नियम और शर्तें

ये भी पढ़ें: यूपी से नमक की बोरी में हिमाचल आई थीं मां बाला सुंदरी, नवरात्रि मेले में नहीं निकाली जाती शोभायात्रा