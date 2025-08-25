शिमला/कांगड़ा: हिमाचल में बरसात के मौसम में तबाही का मंजर जारी है. पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. आपदा का आलम यह है कि सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं, सड़कें बाधित होने से बागवान और किसान परेशान हैं. इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जिसके, चलते एहतियात के तौर पर शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश को लेकर 25-26 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. सोमवार, 25 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांड़ा और मंडी जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, मंगलवार 26, अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

प्रदेश में 482 सड़क मार्ग और 2 NH बंद

भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण रविवार, 24 अगस्त शाम तक प्रदेश में 482 से अधिक बाधित हैं. इसके साथ ही 2 NH भी बंद है. बारिश से सबसे अधिक मंडी जिले में यातायात प्रभावित है. मंडी जिले में 245 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा कुल्लू जिले में 101 सड़क मार्ग और एक NH बंद है. वहीं, चंबा जिले में 82 मार्ग और एक NH बंद है. इसके साथ ही कांगड़ा जिले में 21, ऊना में 13, सिरमौर में 9, शिमला में 6, बिलासपुर और किन्नौर में 2-2, लाहौल स्पीति में एक सड़क बंद है. जबकि, हमीरपुर और सोलन जिले में कोई भी सड़क मार्ग बंद नहीं है.

कांगड़ा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV Bharat)

हिमाचल में मानसून सीजन में अब तक नुकसान

मानसून सीजन हिमाचल में कहर बनकर बरस रहा है. 20 जून 2025 से 24 अगस्त 2025 तक हिमाचल में 303 लोगों की जान गई है, जबकि 360 लोग घायल हुए हैं. बरसात के मौसम में अब तक 37 लोग लापता हैं. इस साल बरसात के मौसम में 317 पक्के मकान और 367 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 836 पक्के मकान और 1501 कच्चे मकान को आंशिक नुकसान पहुंचा है. इसके साथ ही 465 दुकानें और फैक्ट्री का नुकसान पहुंचा है.

कांगड़ा में बारिश से बेहाल जिंदगी. (ETV Bharat)

फसलों पर कहर बनकर बरस रहा मानसून

इस साल बरसात के मौसम में बागवानी विभाग समेत विभिन्न विभागों भारी को नुकसान हुआ है. आइए जानते हैं, बरसात के मौसम में किस विभाग को कितना नुकसान हुआ है. कृषि को 1145.27 करोड़, बागवानी विभाग को 2743.47 करोड़, PWD को 131079.7 करोड़, बिजली विभाग को 13946.69 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. इसके अलावा कई अन्य विभागों को भी नुकसान पहुंचा है. इस साल अब तक 2,34,862.66 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

पौंग डैम से लगातार छोड़ा जा रहा पानी. (ETV Bharat)

हिमाचल के इन जिलों में शिक्षण संस्थान बंद

भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सोमवार (25 अगस्त) को प्रदेश के कई जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. बिलासपुर, कुल्लू, मंडी के सरकाघाट, पद्धर, बालीचौकी, करसोग, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर में सभी शिक्षा संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है. ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो.

हिमाचल में शिक्षण संस्थान बंद (HP Government)

अलर्ट मोड पर प्रशासन

पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने कांगड़ा जिले के इंदौरा क्षेत्र में कहर बरपाया है. NDRF की टीम ने 11 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है. हालात इतने गंभीर रहे कि विधायक और एसडीएम को खुद मोर्चा संभालना पड़ा. इंदौरा एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि, "फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है. क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर बने रहने की अपील की जा रही है. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर राधा स्वामी सत्संग भवन बडूखर में राहत कैंप बनाया है, ताकि लोगों को सुरक्षित ठहराया जा सके."

हिमाचल में उफान में नदी, नाले और डैम

हिमाचल में हो रही भारी बारिश की वजह से नदी, नाले और डैम उफान पर हैं. लगातार बारिश से कांगड़ा जिले में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. बारिश की वजह से खड्ड और नाले उफान पर हैं, जिले में कई सड़कें भी जलमग्न हो चुकी हैं. ताजा आंकड़ों के अनुसार, 25 अगस्त सुबह 7 बजे पौंग डैम का जलस्तर 1384.61 फीट तक पहुंच चुका है. इस दौरान पानी की आमद 1,46,174 क्यूसेक रही, जबकि निकासी 39,837 क्यूसेक दर्ज की गई है.

लग घाटी के लोग सरकार से कर रहे पैदल मार्ग बनाने की मांग (ETV Bharat)

कुल्लू में राशन, सिलेंडर लेकर पैदल नालों को पार कर रहीं महिलाएं

कुल्लू जिले की लग घाटी में 17 अगस्त को बादल फटा था, उसके बाद से घाटी के लोगों के मुश्किलें भी बढ़ गई हैं. बादल फटने के दौरान पुल बहने से 6 पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है. ऐसे में राशन और गैस सिलेंडर अपने पीठ पर लाद कर महिलाएं अपनी जान खतरे में डालकर नदी-नाले पार कर रही हैं. घाटी के लोग सरकार सड़क नहीं तो कम से कम पैदल रास्तों का दोबारा से बनाए जाने की मांग कर रहे हैं. ताकि ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा हो सके.

कुल्लू में बारिश के दौरान दरकी पहाड़ी. (ETV Bharat)

