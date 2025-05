ETV Bharat / bharat

भारत-पाकिस्तान तनाव का हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर असर, युद्ध की आशंका के बीच टूरिस्टों ने कैंसिल की बुकिंग

Published : May 9, 2025 at 7:11 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 7:18 PM IST

शिमला/कुल्लू: पहलगाम आतंकी हमले का जबाव भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने 8 मई की रात एक साथ कई ड्रोन और मिसाइल से भारत के सीमावर्ती राज्यों पर हमला किया. हालांकि, भारतीय सेना ने उन सभी मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया. वहीं, दोनों के देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर अलर्ट मोड में रहने को कहा है. साथ ही देश के कई एयरपोर्ट से उड़ानों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया, जिसका असर अब हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर पड़ता दिख रहा है. शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, चंबा, धर्मशाला सहित अन्य सभी पर्यटन स्थल पर अब टूरिस्ट अपनी बुकिंग रद्द कर रहे हैं. जिससे इस पर्यटन सीजन हिमाचल के टूरिज्म इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. देशभर सहित हिमाचल प्रदेश में भी हाई अलर्ट भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालत के बीच देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है. कई एयरपोर्ट से फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है. ऐसे माहौल में टूरिस्ट घूमने से परहेज कर रहे है. इस सीजन में वीकेंड पर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों पर काफी तादात में पर्यटकों द्वारा एडवांस बुकिंग करवाई गई थी, लेकिन अब पर्यटक अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं. शिमला की बात करें तो यहां 50 फीसदी पर्यटकों ने अपनी एडवांस बुकिंग को होल्ड करवा दिया और कई पर्यटको ने बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं. हालांकि, पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं. लेकिन अन्य राज्यों से पर्यटक अब पहाड़ों की ओर आने से गुरेज कर रहे हैं. गृह मंत्रालय द्वारा फिलहाल कई राज्य की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है. हिमाचल प्रदेश में घटी पर्यटकों की संख्या (ETV Bharat) शिमला ट्रेवल एसोसिएशन के महासचिव मनु सूद ने कहा, "इस बार वीकेंड पर छुट्टियों के चलते काफी पर्यटकों के एडवांस बुकिंग की गई थी, लेकिन जिस तरह की भारत और पाक के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, उससे पर्यटक घूमने से परहेज कर रहे हैं. पर्यटकों द्वारा अपनी बुकिंग होल्ड ओर कैंसिल की जा रही है. विदेशों से भी काफी पर्यटक आ रहे थे और अब वे भी फोन कर रहे हैं. शहर में 50 फीसदी तक बुकिंग एडवांस में की गई थी, जो अब होल्ड करवाई जा रही है". युद्ध की आशंका को देखते हुए बुकिंग कैंसिल कर रहे सैलानी भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान की आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने से पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर रहा है. दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं. दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के माहौल के बाद हिमाचल सहित पूरे देश में पर्यटन कारोबार प्रभावित होने लगा है. हर साल गर्मियों के सीजन में देश-विदेश के टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश की वादियों में परिवार और दोस्तों के संग छुट्टी बिताने आते हैं. यही वजह है कि वही मई महीने में हजारों सैलानियों ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर बुकिंग की है. लेकिन युद्ध की आशंका को देखते हुए ये सैलानी अपनी बुकिंग रद्द कर रहे हैं. जिससे हिमाचल के पर्यटन स्थल अब सूने नजर आने लगे हैं.

भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर पर्यटकों ने की बुकिंग कैंसिल (ETV Bharat) वहीं, शिमला होटल मालिक इंद्रजीत सिंह ने कहा, "अप्रैल महीने में काफी ज्यादा टूरिस्ट शिमला पहुंचा था और मई में भी पर्यटकों के आने की उम्मीद थी. अब लॉन्ग वीकेंड पर काफी पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग भी करवाई है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच हमले हो रहे हैं, उससे स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है. अब पर्यटक घूमने से परहेज कर रहे हैं. जिन पर्यटको द्वारा एडवांस बुकिंग करवाई गई थी, वो भी अब बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं. इस मुश्किल की घड़ी में सभी कारोबारी सरकार के साथ खड़े हैं". शिमला के होटलों में ऑक्युपेंसी हुई कम (ETV Bharat) पर्यटन निगम के जीएम अनिल तनेजा ने कहा कि अभी पर्यटन निगम के होटल में 40 फीसदी तक बुकिंग है. लेकिन जिस तरह से फ्लाइट्स स्थगित हुई है, उसके चलते पर्यटन अब अपनी बुकिंग को कैंसिल करवाने के लिए कॉल कर रहे हैं या ज्यादातर पर्यटक अपनी बुकिंग को आगे करवाना चाह रहे हैं. जो पर्यटक अपनी बुकिंग को स्थगित करवाना चाह रहे हैं, उन्हें आगे बुकिंग दी जा रही है. भारत-पाकिस्तान तनाव का हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर असर (ETV Bharat GFX) भारत-पाक तनाव से पर्यटन कारोबार में आई कमी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की बात करें तो बीते सप्ताह से यहां पर्यटन नगरी मनाली, मणिकर्ण, कसोल, बंजार में सैलानियों की संख्या बढ़ गई थी और होटल में भी ऑक्युपेंसी की दर 80% हो गई थी. इसके अलावा सैलानियों के द्वारा लगातार यहां आने के लिए बुकिंग की जा रही थी. जिसके चलते यहां का पर्यटन कारोबार भी काफी बेहतर था. जिससे पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच चली तनातनी के बाद अब अचानक से सैलानियों ने अपनी बुकिंग रद्द करनी शुरू कर दी है. जिससे यहां के पर्यटन कारोबार में 40% की कमी आई है. जिला कुल्लू के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर अब रोजाना 4000 से अधिक पर्यटक वाहन आ रहे थे, लेकिन बीते दिन से बाहरी राज्यों से आने वाली भी वोल्वो बसें भी अब खाली आ रही हैं. इसके अलावा मनाली, मणिकर्ण, कसोल में जो भी सैलानी घूमने आए थे. वह भी अब वापस अपने घरों का रुख कर रहे हैं. हवाई उड़ान बंद होने से पर्यटन कारोबार प्रभावित भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए हिमाचल प्रदेश का गग्गल और भुंतर हवाई अड्डा भी आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है. भुंतर हवाई अड्डे पर दिल्ली से सीधी उड़ानें आती थी और इस एयरपोर्ट से सैलानी वापस दिल्ली का रुख करते थे. हवाई उड़ान ना होने के चलते भारत के दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी राज्यों से सैलानी आने बंद हो गए हैं. अब अगर दोबारा से हवाई की सेवा शुरू होती है तो इन राज्यों से सैलानी हिमाचल का रुख कर सकते हैं. वरना मई माह में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सैलानियों से ही उम्मीद रखनी होगी. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से सैलानी अपने वाहनों के माध्यम से आसानी से कुल्लू मनाली के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंच सकते हैं. बाकी राज्यों के सैलानी अधिकतर हवाई मार्ग से दिल्ली या फिर चंडीगढ़, भुंतर हवाई अड्डा का रुख करते हैं. ऐसे में हवाई उड़ान बंद होने से भी घाटी के पर्यटन कारोबार को बुरा असर हुआ है. कुल्लू, मनाली और शिमला में पर्यटन कारोबार प्रभावित (ETV Bharat) युद्ध जैसे हालात के बीच घटी सैलानियों के आने की उम्मीद साल 2024 की अगर बात करें तो जनवरी से लेकर मई माह तक 15 लाख से अधिक सैलानियों ने जिला कुल्लू के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख किया था. वहीं, साल 2025 में जनवरी से लेकर अब तक 9 लाख से अधिक सैलानी जिला कुल्लू के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हैं. ऐसे में पर्यटन कारोबारी को मई माह में अच्छे कारोबार की उम्मीद थी. क्योंकि 15 मई के बाद यहां सभी होटलों में सैलानियों ने एडवांस बुकिंग की थी और मई माह में यह आंकड़ा 15 लाख से भी अधिक पार होने की संभावना पर्यटन कारोबारी के द्वारा जताई गई थी. जो अब दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर यह आंकड़ा 10 लाख पार करने की ही संभावना फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन 15 मई तक दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हुई तो सैलानियों का आवागमन एक बार फिर से कुल्लू मनाली की ओर हो जाएगा और सैलानियों की संख्या में भी अच्छी बढ़ोतरी हो सकेगी. टूर एंड ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश ने कहा, "15 मई के बाद मनाली के सभी होटलों के लिए सैलानियों के द्वारा बुकिंग की गई थी और 15 मई के बाद ऑक्युपेंसी की दर भी 100% पार होने की संभावना थी. इसके अलावा अन्य गतिविधियों के लिए भी सैलानियों के द्वारा संपर्क किया गया था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के चलते अब सैलानियों द्वारा बुकिंग रद्द की जा रही है. इससे पर्यटन कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है". होटल ऑक्युपेंसी में आई 40 फीसदी तक की गिरावट मनाली होटल एसोसिएशन के निवर्तमान उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा, "मनाली के होटलों में ऑक्युपेंसी की दर 80% चल रही थी. लेकिन अचानक अब यह दर 40% हो गई है. आने वाले दिनों में यह दर और कम हो जाएगी. क्योंकि सैलानियों द्वारा अपनी बुकिंग को रद्द कर दिया गया है. कई सैलानी दक्षिण भारत से यहां आने वाले थे और बड़ी कंपनियों द्वारा जो भी ग्रुप और कार्यक्रम कुल्लू-मनाली के लिए आयोजित किए गए थे, उन्हें भी हवाई उड़ान न होने के चलते रद्द कर दिया गया है. टूर एंड ट्रेवल के संचालक अनिल कांत शर्मा ने कहा, "उनके द्वारा जो गाड़ियां दिल्ली भेजी गई थी. वह पहले फूल होकर कुल्लू, मनाली और मणिकर्ण के लिए आ रही थी, लेकिन बीते दो दिनों से सभी गाड़ियां खाली वापस लौट रही है. ऐसे में जब तक सैलानियों द्वारा बुकिंग कंफर्म नहीं की जाती है. तब तक गाड़ियों का संचालन फिलहाल रोक दिया जाएगा. सैलानियों के आने की स्थिति में फिर से गाड़ियों को चंडीगढ़, दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा. विदेशी सैलानियों के आने की संभावना हुई खत्म स्काई राइडर एजेंसी के संचालक अभिनव वशिष्ट ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद विदेशी सैलानियों के द्वारा कुल्लू मनाली की हवाई जहाज की बुकिंग की जा रही थी और इस साल विदेशी सैलानियों के अधिक से अधिक कुल्लू मनाली आने की भी संभावना बन गई थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हमले के बाद सभी बुकिंग रद्द कर दी गई है. क्योंकि कई जगह पर हवाई सेवा का संचालन भी बंद कर दिया गया है. दिल्ली से भुंतर भी रोजाना एक हवाई सेवा चलती है, जिसमें 25 से अधिक सैलानी रोजाना कुल्लू पहुंच रहे थे. ऐसे में यह हवाई सेवा बंद होने से के कारण सभी सैलानियों द्वारा बुकिंग रद्द कर दी गई है. हवाई सेवा शुरू होने के बाद फिर से उनकी एजेंसी के द्वारा बुकिंग शुरू की जाएगी. ये भी पढ़ें: भारत-पाक के बीच तनाव, केंद्र ने हिमाचल को जारी की एडवाइजरी, बॉर्डर क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश, ऊना में शिक्षक संस्थान बंद

