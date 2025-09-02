शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है. बारिश प्रदेश पर प्रकोप बनकर बरस रही है. मानसून ने इस साल एंट्री के साथ ही तबाही मचाना शुरू कर दिया था, जो कि अब तक जारी है. अभी मानसून खत्म होने में एक माह का समय बाकी है. ऐसे में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों को डरा रही है. प्रदेश में अब तक मानसून सीजन में करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है. कई लोग काल का ग्रास बन गए तो कुछ ऐसे लापता हुए की अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. लोगों की आंखों के सामने उनके 'सपनों के आशियाने' तबाह हो गए. आसमान से बरसती आफत ने हिमाचल को कभी न भूलने वाले जख्म दिए हैं.

भारी बारिश का रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 3 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. ऐसे में आज प्रदेश के 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश होने को लेकर रेड अलर्ट है. जबकि अन्य 9 जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है. इसके अलावा 3 सितंबर को प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में 3 जिलों शिमला, सिरमौर और किन्नौर में ऑरेंज अलर्ट है. जबकि बाकी 9 जिलों में भारी बारिश से राहत मिलने के आसार जताए गए हैं.

बाढ़ की चपेट में आने से सड़क क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

वहीं, हिमाचल में हो रही लगातार बारिश के बीच प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को आज भी बंद रखा गया है. प्रदेश में कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर, शिमला और कुल्लू जिले में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. हालांकि सिरमौर और शिमला में शिक्षक ऑनलाइन क्लास लेंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित न हो. प्रदेश में मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बाद लैंडस्लाइड, बाढ़, फ्लैश फ्लड, पेड़ गिरने और सड़कें बाधित होने के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अपने-अपने जिलों की परिस्थिति के अनुसार स्कूल-कॉलेज समेत सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रखने को लेकर फैसला लिया गया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और छात्रों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो.

ऊना में भारी बारिश के बाद जलभराव (ETV Bharat)

मानसून सीजन में नुकसान

हिमाचल प्रदेश में इस साल 20 जून को मानसून की एंट्री हुई थी. 20 जून से 1 सितंबर तक प्रदेशभर में भारी बरसात में 3158.04 करोड़ का नुकसान हो चुका है. सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले को झेलना पड़ा है. मंडी पर कुदरत का कहर जमकर बरसा है. जिले में 1231.64 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसके अलावा कांगड़ा जिले में 1062.02 करोड़, कुल्लू जिले में 738.07 करोड़, ऊना जिले में 601.80 करोड़, हमीरपुर जिले में 559.67 करोड़, शिमला जिले में 428.79 करोड़, चंबा जिले में 422.84 करोड़, बिलासपुर जिले में 298.23 करोड़, सोलन जिले में 173.07 करोड़, सिरमौर जिले में 148.94 करोड़, किन्नौर जिले में 133.25 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 37.20 करोड़ का नुकसान हुआ है. अभी मानसून खत्म होने में सितंबर महीना बाकी है, तो नुकसान का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है.

हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान (20 जून 2025- 1 सितंबर 2025) जिला नुकसान (करोड़ों में) मंडी 1231.64 कांगड़ा 1062.02 कुल्लू 738.07 ऊना 601.80 हमीरपुर 559.67 शिमला 428.79 चंबा 422.84 बिलासपुर 298.23 सोलन 173.07 सिरमौर 148.94 किन्नौर 133.25 लाहौल-स्पीति 37.20 कुल 3158.04

लैंडस्लाइड की चपेट में आया मकान (ETV Bharat)

326 लोगों की मौत, 41 लापता

हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर ऐसा बरपा है कि 20 जून से 1 सितंबर तक 326 लोग इसकी बलि चढ़ गए. वहीं, 41 लोग अभी भी लापता हैं और 385 लोग इस बरसात में अब तक घायल हुए हैं. प्रदेश में बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 4196 घरों की अपनी चपेट में लिया. इसमें 861 कच्चे और पक्के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं. जबकि 3335 घरों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा प्रदेशभर में अब तक 3813 गौशालाएं ध्वस्त हुई हैं और 471 दुकानों/फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा है. प्रदेशभर में 1 सितंबर की शाम तक 4 नेशनल हाईवे समेत 1281 सड़कें हैं. सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी को 1776.12 करोड़ का हुआ है. जल शक्ति विभाग को 1101.11 करोड़ की क्षति हुई है. इसके अलावा बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़, बागवानी विभाग को 27.43 करोड़ और कृषि विभाग को 11.45 करोड़ का नुकसान हुआ है.

हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान (20 जून 2025- 1 सितंबर 2025) विभाग नुकसान (करोड़ों में) लोक निर्माण विभाग 1776.12 जल शक्ति विभाग 1101.11 बिजली बोर्ड 139.46 बागवानी विभाग 27.43 कृषि विभाग 11.45

सेब सीजन पर आपदा की मार

वहीं, प्रदेश में सेब सीजन शुरू है. मगर प्रदेशभर में सड़कों की हालत दयनीय है. नेशनल हाईवे समेत आंतरिक सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं. प्रदेशभर में जगह-जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते सड़कें अवरुद्ध हैं. जिससे किसान-बागवान मंड़ियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. ऐसे में बाहरी राज्यों से जिन व्यापारियों ने सब्जियों और सेब की खरीद की है, उनकी गाड़ियां भी रास्ते टूटने के चलते बीच सड़कों पर फंसी हुई है. मंडी और कुल्लू के बीच नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा ब्यास नदी की चपेट में आने के बाद बह गया है. जिससे मंडी और कुल्लू का संपर्क टूट गया है. वैकल्पिक कटौला मार्ग भी बार-बार हो रही लैंडस्लाइड के चलते बंद पड़ा है. इसके चलते सब्जी और सेब से भरी गाड़ियां फंस गई हैं और गाड़ी में पड़े सब्जियां और सेब खराब हो रहे हैं. जिससे बाहरी राज्यों से आए व्यापारियों और हिमाचल के किसान-बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. इसके अलावा कई ग्रामीण इलाकों में सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे वे अपनी फसलों को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं. हिमाचल में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते प्रदेशभर में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं. सब्जी-सेब से लदी गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हैं और रास्ता खुलने का इंतजार कर रही हैं.

हाईवे पर फंसी गाड़ियां (ETV Bharat)

नदी-नाले उफान पर

वहीं, आसमान से लगातार बरसती आफत के कारण प्रदेशभर के नदी-नाले उफान पर हैं. सभी नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. प्रदेश में मुख्य नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. चंबा में रावी नदी, कुल्लू-मंडी-कांगड़ा में ब्यास नदी अपने पूरे उफान पर हैं. जिसके चलते पौंग डैम का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है. लाखों क्यूसेक पानी पौंग डैम से छोड़ा जा रहा है. जिससे कांगड़ा जिले के निचले क्षेत्र फतेहपुर और इंदौरा उपमंडल में बाढ़ के हालात हैं. लोगों के घर, खेत, सड़कें सब जलमग्न हो गई हैं. फसलें बर्बाद हो गई हैं. एनडीआरएफ टीमों द्वारा लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है. वहीं, बीबीएमबी प्रबंधन ने साफ किया है कि पौंग डैम का जलस्तर 1400 फीट पर पहुंचते ही फ्री फ्लो में पानी छोड़ा जाएगा और सभी गेट खोल दिए जाएंगे. जिससे कांगड़ा के निचले इलाकों और पंजाब के लिए खतरे की घंटी है. वहीं, सिरमौर जिले में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है. यमुना की सहायक नदियां भी उफान पर हैं. ईछाड़ी डैम के भी 6 गेट खोल दिए गए हैं. जिससे हरियाणा के कई जिले अलर्ट पर हैं. यमुना का पानी हरियाणा के कई जिलों में तबाही मचा रहा है.

प्रशासन की लोगों से अपील

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन भी अलर्ट पर है. प्रदेश में हो रहे नुकसान का आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है. जगह-जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते सड़कें क्षतिग्रस्त हैं. कई गांवों पर लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है. बहुत से ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है. इन सबको लेकर प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द कनेक्टिविटी बहाल करने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि लोग लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से दूर रहें, नदी-नालों के पास न जाएं और अगर बहुत जरूरी हो, सिर्फ तब ही सफर करें. वहीं, ये भी देखने में आया है कि नदियों में आई बाढ़ में बहुत सी लकड़ी भी बहकर आई है, जिसे चुनने के लिए लोग अपनी जान तक खतरे में डाल रहे हैं. ऐसे में प्रशासन ने इन लोगों से अपील की है नदियों के आसपास जाकर लोग अपनी जान जोखिम में न डालें और आपतकालीन स्थिति में प्रशासन से संपर्क करें.