कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में आसमान से बारिश आफत बन कर बरस रही है. इस बारिश के कारण हिमाचल की जीवनरेखा मानी जाने वाली सड़कों को छलनी हो चुकी हैं. लैंडस्लाइड, जमीन धंसने के कारण कई जगहों पर जीवनरेखा रूपी इन सड़कों के निशान तक मिट चुके हैं. इन जीवन रेखाओं के बंद होने और खराब मौसम के कारण अब किसानों, बागवानों, ट्रांसपोर्टर, लोक निर्माण विभग, पशु पालकों सबकी मेहनत पर पानी फिर गया है.

बारिश और लैंडस्लाइड ने हालात इतने बिगाड़ दिए हैं कि सेब और सब्जियों की फसल मंडियों तक पहुंचने से पहले ही सड़ रही है. कुल्लू में अब इसका असर सेब के दामों पर पड़ना भी शुरू हो गई है, क्योंकि समय पर सेब मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसके कारण बागवानों को सेब के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं.

हिमाचल में सेब सीजन पर भारी बारिश का कहर (ETV Bharat)

सेब सहित बाहरी राज्यों में भेजी जाती हैं सब्जियां

हिमाचल के कुल्लू, लाहौल स्पीति से सेब सहित अन्य फल, सब्जियां जैसे गोभी, मटर प्रदेश के साथ बाहरी राज्यों में भेजा जाता है. हिमाचल के स्थानीय आढ़तियों के साथ बाहरी राज्यों के आढ़ती भी यहां कि मंडियों डेरा डालते हैं. सब्जियों, फलों (आजकल सेब) की खरीद करने के बाद माल आगे सप्लाई करते हैं. यहां से ये माल चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी की मंडियों में पहुंचता है. हिमाचल से माल ढुलाई का एकमात्र साधन सड़क मार्ग ही हैं, लेकिन इन दिनों बारिश के कारण हो रहे लैंड स्लाइड के चलते सड़कें बार बार बंद हो रही हैं. इसके कारण फल और सब्जियों से भरी गाड़ियां मंडियों और तय ठिकानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं. इसके कारण रास्ते में ही फल और सब्जियां गाड़ियों में खराब हो रही हैं. मजबूरन व्यापारी अब नया माल किसानों और बागवानों से नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है.

चंडीगढ़ मनाली एनएच पर बन रही जाम की स्थिति (ETV Bharat)

चंडीगढ़-मनाली फोरलेन बना परेशानी का कारण

लाहौल और कुल्लू से देश प्रदेश की मंडियों तक फल सब्जियां पहुंचाने का एक मात्रा रास्ता चंडीगढ़ मनाली फोरलेन हैं, लेकिन इस सड़क पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है. इस मार्ग पर चार मील से लेकर औट तक भारी लैंड स्लाइड हो रहा है, लेकिन कैंचीमोड से लेकर डियोड तक हालात गंभीर बने हुए हैं. कई जगह पर सड़क मार्ग टूट चुका है. कैंचीमोड़ के आगे नदी किनारे वाली लेन जगह-जगह से धंस गई है, जिस कारण यहां से एक तरफा की ट्रैफिक गुजारा जा रहा है. वहीं डियोड के पास भी सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण इसी तरह के ही हालात बने हुए हैं.

बाहरी राज्यों की गाड़ियां सड़क पर फंसी

सब्जी मंडी का सारा कारोबार इसी सड़क मार्ग से होता है. इस सड़क मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही अधिक होती है. सेब सीजन के कारण मालवाहक वाहन बड़ी संख्या में यहां से गुजर रहे हैं, लेकिन भारी बारिश के चलते इस सड़क पर सफर करना जानलेवा बना हुआ है. बीते चार दिनों से इस सड़क पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है. जिसके चलते यहां पर बाहरी राज्यों की ओर से आने वाली कई गाड़ियां भी फंसी हुई हैं.

चंडीगढ़ मनाली एनएच पर लग रहा जाम (ETV Bharat)

सेब के दाम गिरे

चंडीगढ़ मनाली एनएच लगभग डेढ़ महीने से बार बार बंद हो रहा है. कुल्लू में सड़क के बार-बार बंद होने का असर सेब के दामों पर भी पड़ा है. इस साल सेब सीजन की शुरुआती दौर में मंडियों में बागवानों को सेब के दाम 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहे थे, लेकिन कुल्लू-मंडी सड़क पर हो रहे लैंडस्लाइड के कारण सेब के दाम गिर गए हैं और अब ये दाम 30 रुपए से 50 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं, क्योंकि फसल समय पर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है. खराब मौसम के कारण न तो व्यापारी कुल्लू की मंडियों का रुख कर पा रहे हैं औ न ही कोई ड्राइवर यहां आने का खतरा मोल ले रहे हैं. ऐसे में कुल्लू में खराब सड़क से सेब कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.

ब्यास नदी में सब्जियां फेंकने को मजबूर

कुल्लू- मंडी सड़क मार्ग पर बार-बार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते पहली बार जिला कुल्लू की पतलीकूहल और बंदरोल सब्जी मंडी को भी दो दिनों के लिए बंद किया गया है. यहां पर व्यापारियों ने स्थानीय आढ़तियों के साथ बैठक की और फैसला लिया गया कि फिलहाल दो दिनों तक की सब्जी मंडी को बंद रखा जाए, क्योंकि व्यापारियों ने जो पहले से ही गोभी मटर और सेब की फसल खरीदी है, वो भी अभी तक बाहरी राज्यों की मंडियों तक नहीं पहुंच पाई है.

चंडीगढ़ मनाली एनएच पर लग रहा जाम (ETV Bharat)

बाहरी राज्यों की मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा सामान

बंदरोल सब्जी मंडी में आए व्यापारी मोहम्मद और हेमंत का कहना है, 'इस साल खराब सड़क होने के चलते लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है. यहां जो भी कृषि उत्पाद खरीदे गए हैं, वो यहां पर सड़ रहे हैं. एक ट्रक में करीब करीब 7 लाख रुपए का माल आता है, लेकिन समय पर यह माल बाहरी राज्यों की मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है. ऐसे में इस सीजन में हमें 25 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है. प्रशासन को चाहिए कि वो खराब सड़कों की हालत को देखते हुए यहां अतिरिक्त मशीनरी तैनात करें और सब्जी मंडी से जाने वाली गाड़ियों के लिए भी समय सीमा निर्धारित करें, ताकि सब्जी मंडी से जाने वाली गाड़ियां समय पर बाहरी राज्यों के लिए निकल सके.'

सड़क पर खराब हो गई मटर की बोरियां (ETV Bharat)

40 घंटों बाद चंडीगढ़ मनाली एनएच हुआ था बहाल

औट से लेकर मंडी तक सड़क की हालात बहुत खराब है. हालांकि यहां पर लगातार सड़क मार्ग बहाल किया जा रहा है, लेकिन अचानक पहाड़ी से हो रहे लैंडस्लाइड के चलते ये सड़क मार्ग बार बार बंद हो रहा है. ये सड़क मार्ग एक बार बंद होने पर कई घंटों के लिए बंद हो रहा है. इस महीने की शुरुआत में ये सड़क 40 घंटों बाद बहाल हुई थी. लगातार सड़क बंद होने से कई गाड़ियों में मटर-गोभी की फसल खराब हो गई. इसे व्यापारियों ने ब्यास नदी में फेंक दिया. व्यापारियों का कहना है कि अगर मंडी से फसल लोड होने के बाद 18 घंटों के भीतर तय जगह पर न पहुंचे तो ये खराब हो जाती है और गाड़ी में ही सड़ना शुरू हो जाती है. इसके बाद ग्राहक इसे खरीदना पसंद नहीं करते. एक बार फसल खराब होने पर इसे आगे ले जाना बेकार है, क्योंकि ये माल बिकेगा नहीं, लेकिन गाड़ी का भाड़ा जेब से भरना पड़ेगा.

सड़क पर मटर छांटते व्यापारी (ETV Bharat)

ब्यास नदी में फेंकी मटर से भरी बोरियां

तीन से चार दिन पहले कुल्लू की सीमा के साथ लगते बनाला में फंसे हुए जीप चालकों और ट्रक चालकों ने मटर, गोभी सहित अन्य उत्पादों को ब्यास नदी में फेंका था. चालक कमल कुमार, दिनेश ठाकुर का कहना है कि 'हम लाहौल से गोभी और मटर की फसल लेकर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन औट से आगे बार-बार पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा था. यहां पर वाहनों का इतना लंबा जाम लगा हुआ था कि आगे निकलना भी काफी मुश्किल था. तीन दिनों तक यहां पर गाड़ियां फंसी रही, जिसके चलते गाड़ियों में रखे सारे कृषि उत्पादन खराब हो गए और मजबूरी में इसे ब्यास नदी में फेंकना पड़ा हैं. एक गाड़ी को तीन तीन लाख का नुकसान हुआ है. अब हमें मालभाड़ा मिलेगा या नहीं इसकी चिंता अलग से सता रही है.'

खराब मौसम से सड़क मार्गों को खोलने में हो रही देरी

लैंडस्लाइड होते ही प्रशासन मशीनरी लेकर सड़क को खोलने का प्रयास कर रहा है और मौके पर मुस्तैदी से डटा है, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे खोलने में कई घंटे लग रहे हैं. फिलहाल अब सड़क गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों का इतना लंबा जाम लग गया है कि सेब और सब्जियों से लदे ट्रक समय पर रास्ता तय नहीं कर पा रहे हैं. जिस कारण उनका सारा माल ट्रकों में ही खराब हो रहा है.

मंडियों में नहीं है खरीददार

वहीं, पतलीकूहल सब्जी मंडी के आढ़ती नारायण और गोविंद का कहना है कि 'सब्जी मंडी में किसानों और बागवानों द्वारा अपनी फसल तो लाई जा रही है, लेकिन यहां पर उसे खरीदने के लिए खरीददार ही नहीं हैं. ऐसे में सेब के दामों का भी इस पर बुरा असर पड़ रहा है. जिला प्रशासन से भी इस बारे में बात की जा रही है कि सब्जी मंडी से जाने वाली गाड़ियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जाए और समय पर उन गाड़ियों को यहां से निकाला जाए, ताकि बाहरी राज्यों से व्यापारी भी यहां आ सके और किसानों-बागवानों को उनकी फसल के उचित दाम मिल सके.'

कल्लू में 104 सड़कें बंद

कुल्लू में बारिश के कारण कई लिंक रोड अभी भी बंद हैं. कई जगह पर सड़कें, पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. ऐसे में बागवान और किसान मजदूरों की मदद से सेब और सब्जियां टूटी हुई सड़क के पार पहुंचा रहे हैं और यहां से फिर इन्हें गाड़ियों में भरकर मंडी पहुंचाया जा रहा है. सड़कों की हालत को देखते हुए कई बागवानों और किसानों ने सब्जियों और सेब का तुड़ान ही बंद कर दिया है. 21 अगस्त सुबह 10 बजे तक कूल्लू जिले में कुल मिलाकर 104 सड़कें बंद थी. सबसे अधिक सड़कें उपमंडल निरमंड में 37, बंजार में सबसे अधिक 34, कुल्लू में 30, मनाली में 03 सड़कें अभी भी बंद हैं.

कुल्लू में संपर्क मार्ग भी बंद (ETV Bharat)

खड्ड में बहाया 2 हजार लीटर दूध

वहीं, जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के कराना खड्ड में करीब 2000 लीटर दूध बहने का मामला सामने आया था. खड्ड में दूध बहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन बुद्धि सिंह ने भी सभी सोसाइटियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क और बिजली की हालत देखते हुए ही किसानों से दूध लें. क्योंकि, बिजली और सड़क बाधित होने के चलते समय पर दूध चिलिंग प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहा. इससे किसानों के साथ-साथ मिल्क फेडरेशन को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

सेब कलेक्शन सेंटर खोलने की मांग

वहीं, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का कहना है कि 'मंडी-कुल्लू सड़क की खराब हालत को देखते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र लिखा है. वहीं, प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो फल और सब्जियों की गाड़ियों को निकालने के लिए यहां पर विशेष व्यवस्था करें, ताकि स्थानीय लोगों की आर्थिकी प्रभावित न हो. इसके अलावा प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द सेब कलेक्शन सेंटर भी खोलना चाहिए, ताकि सी ग्रेड का सेब बागवानों से खरीदा जा सके. कलेक्शन सेंटर न खोलने के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बागवान अपने सेब को नदी नालों में फेंकने के लिए भी मजबूर हो गए हैं.'

चंडीगढ़ मनाली एनएच पर लग रहा जाम (ETV Bharat)

प्रशासन ने तैयार किया नया प्लान

वहीं, प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुके क्षतिग्रस्त चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह से डयोड़ के बीच लगने वाले लंबे जाम से बचने के लिए मंडी पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. नये प्लान के मुताबित अब पुलिस ने पंडोह बाजार से पीछे जवाहर नवोदय स्कूल के पास नाका लगाकर वाहनों को रोकने का निर्णय लिया है. मंडी की ओर से आने वाले सभी वाहनों को इस नाके के पीछे रोका जाएगा, ताकि रोजाना बाधित हो रहे पंडोह बाजार से वाहनों के भार को कम किया जा सके.

एएसपी मंडी सचिन हिरेमठ ने बताया कि 'पहले वाहनों को पंडोह डैम के पीछे रोका जा रहा था, जिसके कुछ देर बाद ही यह जाम पंडोह बाजार तक पहुंच जा रहा था. पंडोह बाजार पहले ही तंग होने के कारण यहां रोजाना जाम की स्थिति पैदा हो रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए अब मंडी पुलिस ने बाजार से पीछे ही वाहनों को रोकने की योजना बनाई है. वहीं पुलिस द्वारा ट्रैफिक रोके जाने पर उन्होंने वाहन चालकों को लाइन जंप न करने की हिदायत देते हुए जाम की स्थिति में धैर्य रखने की भी अपील की है.'

